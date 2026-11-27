El acceso a una vivienda digna en España es el principal problema del país para un tercio de los españoles y casi el 60% de la población lo menciona entre los tres asuntos más preocupantes, según la medición más reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) , publicada el 23 de noviembre del 2026, una semana antes de las elecciones generales del 29N.

El aumento desproporcionado de los precios de alquiler, la ralentización de la construcción de nuevos inmuebles y la escasez de oferta han llevado la crisis habitacional a niveles insostenibles.

El promedio del canon de arrendamiento se ha duplicado en la última década, e incluso más en regiones como Cataluña, Madrid, Valencia o las Islas Baleares, según datos de los portales inmobiliarios de referencia. "Hace 10 años el alquiler en España costaba de media 558 euros al mes y ahora cuesta 1.083″, señala un informe de Fotocasa de 2025 , que habla del “mayor encarecimiento de la historia del mercado del alquiler”.

Paralelamente, la tasa de construcción de nuevas viviendas se desplomó más de un 80% desde el denominado 'boom del ladrillo', un período de expansión acelerada de la construcción que se alargó hasta 2007, antes de la crisis económica. El país ha pasado de iniciar 762.540 viviendas en 2006, en pleno auge inmobiliario, a 137.330 en 2025, de las cuales se terminaron aproximadamente 92.000, según el Banco de España.

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Las cifras no encajan. Teniendo en cuenta que cada año se crean 240.000 hogares nuevos, el déficit entre la oferta y la demanda de viviendas se sitúa en 148.000 propiedades anualmente, según el Banco de España. Así, la entidad calculó en 2024 que hacían falta unos 600.000 inmuebles nuevos para balancear el mercado residencial, una cifra que escapa de las posibilidades de crecimiento del sector.

En este escenario, los efectos indeseados de la crisis habitacional obligan a muchos ciudadanos, incluso familias enteras, a compartir un mismo apartamento en las grandes ciudades; la oferta de infravivienda se ha disparado y las dificultades para emanciparse golpean a los más jóvenes. El 47,3% de los españoles de 26 a 34 años que siguen viviendo con sus padres afirma que la razón principal es la incapacidad para comprar o alquilar una vivienda debido al encarecimiento de los precios, según una estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) de abril de 2026.

El alto costo de las hipotecas también ha elevado el número de familias que deben recurrir a un arrendamiento. Un 20% de los hogares en España —casi 10 millones de personas— viven en régimen de alquiler, una cifra que no para de crecer, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 (ECV) publicada por el INE.

La gota que rebosó el vaso

La chispa que encendió el estallido social por la vivienda fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una pensionada de 87 años y una discapacidad del 50%, que fue expulsada de la vivienda que habitó durante siete décadas en el centro de Madrid, después de que el inmueble fuera adquirido por el fondo inmobiliario Urbagestión.

La octogenaria no pudo asumir el aumento de alquiler de 1.150 euros que pedía la empresa —de 500 a 1.650 euros—, un canon de arrendamiento imposible para la pensión que recibía de 1.300 euros. Como ella, unas 600.000 familias han sido expulsadas de sus casas en España desde 2013, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El desahucio de Maricarmen fue el germen de manifestaciones masivas en Madrid, que se propagaron rápidamente a otras ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla. El colofón de esta movilización fue la acampada en la madrileña Puerta del Sol, que ocupó el kilómetro cero de la capital española durante más de un mes con centenares de tiendas de campaña.

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Esta protesta derivó en una huelga nacional convocada el 11 de noviembre, la primera movilización de este tipo respaldada por los principales sindicatos laborales en 14 años.

"Después de la huelga general hemos visto que podemos y debemos conectar la lucha por la vivienda con la lucha en los centros de trabajo, porque de poco sirve conseguir mejoras salariales si después se las queda el casero de turno", comenta a France 24 Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, la organización que acompañó a Maricarmen en sus cuatro intentos de desahucio y convocó a las marchas y acampadas en todo el territorio nacional.

Manifestantes se reunieron para rendir homenaje a la jubilada Maricarmen Abascal, quien fue desalojada de su vivienda y falleció el día anterior, el 8 de septiembre de 2026, en Madrid, España.

El Sindicato de Inquilinas estableció un pliego de peticiones para el Gobierno, que incluye la instauración de los contratos de alquiler indefinidos —o de renovación automática—. "No tiene ningún sentido que una persona que lleva décadas pagando religiosamente pueda ser expulsada de su casa simplemente porque se termina un contrato y un rentista quiere sacar mayor beneficio", señala Pérez antes de remarcar que "las exigencias no han cambiado con la convocatoria electoral".

El colectivo por la vivienda también aboga por una "bajada drástica e inmediata" de los precios de los alquileres, prohibir "la compra especulativa", "recuperar las viviendas que se están desviando hacia el alquiler turístico" y establecer una moratoria a los desahucios en aquellos casos en los que no exista una alternativa habitacional.

El conjunto de estas ideas fue promovido bajo el nombre del decreto Maricarmen, cuyas bases fueron compartidas con los principales partidos políticos del Parlamento.

El Gobierno intentó aplacar el descontento social con el anuncio de dos proyectos de ley que contemplaban varias de las medidas planteadas por el Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, ambas propuestas fueron hundidas en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del partido ultraderechista Vox, el conservador Partido Popular y el grupo independentista catalán de derecha, Junts per Catalunya.

La incapacidad del Ejecutivo para sumar los respaldos suficientes en torno a un clamor social tan urgente abocó al Gobierno de Pedro Sánchez a promulgar el adelanto electoral.

"Nosotras no salimos a la calle para provocar unas elecciones, sino para conseguir que nadie más tuviera que pasar por lo que pasó Maricarmen", relata Pérez, antes de asegurar que, si bien "las elecciones por sí solas no solucionan nada", los efectos del movimiento por vivienda demostraron "que la gente organizada tiene capacidad para cambiar la agenda política".

La presión social en Madrid empujó al fondo inmobiliario propietario de la casa de Maricarmen a pactar el regreso de la anciana a su vivienda con un alquiler que no excediese el 30% de sus ingresos, un rango que recomiendan entidades como el Banco de España para mantener unas finanzas domésticas saludables.

Aunque la noticia fue interpretada como una victoria del movimiento por la vivienda, Maricarmen falleció a los pocos días en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, al que había sido trasladada desde el día del desahucio, sin poder regresar al piso que habitó desde que era una adolescente.

Propuestas de campaña

Con la antesala del estallido social como detonante del adelanto electoral, la campaña rumbo al 29N estuvo marcada por propuestas contrastadas en torno a la crisis de la vivienda.

Mientras el espectro de la derecha propone acelerar la construcción de vivienda para mejorar la oferta, los partidos de la izquierda priorizan una regulación de los precios de los alquileres y multiplicar la vivienda social.

El Partido Popular —la principal fuerza de la oposición— asumió el compromiso de construir "un millón de viviendas" en su primera legislatura. Para ello, propone una fórmula para movilizar suelo público y privado y agilizar los trámites urbanísticos. La formación de Alberto Núñez Feijóo propone derogar la actual Ley de Vivienda, impulsada por el Ejecutivo socialista, lo que implicaría eliminar el tope a los precios del alquiler en las zonas consideradas tensionadas.

Entretanto, el ultraderechista Vox centra su propuesta en el concepto de "prioridad nacional", de tal forma que los españoles tengan preferencia para acceder a vivienda protegida, social y ayudas al alquiler. El partido de Santiago Abascal plantea que la primera vivienda habitual de una familia española esté libre de impuestos y prioriza que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles okupados en menos de 24 horas.

Los cuatro principales candidatos a las elecciones generales en España: Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, antes de un debate televisado en Madrid, el 26 de noviembre de 2026.

Desde el otro espectro ideológico, el Partido Socialista (PSOE) aseguró que, en caso de mantenerse en la Moncloa, destinaría el 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda y otro 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo para las viviendas protegidas y asequibles. La formación de Pedro Sánchez quiere alargar la duración de los contratos, paralizar los arrendamientos que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas, limitar la compra de viviendas para los grandes fondos inmobiliarios y gravar las viviendas vacías.

Más a la izquierda del oficialismo, el Frente Amplio plantea un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas acumuladas por empresas y grandes propietarios. Además, ha elaborado un plan de expropiación progresiva de viviendas para los grandes fondos de inversión, que comenzaría con las empresas que tengan más de mil inmuebles, después las de más de 700 y, finalmente, las de más de 50. Asimismo, aboga por reducir los precios de los alquileres un 30 % por ley.

Sea cual sea el gobierno que resulte de las urnas, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos promete seguir "enfrentando colectivamente a los rentistas", en palabras de Pablo Pérez, portavoz de la organización, quien prevé "estrategias de desobediencia civil organizada", que incluyen "huelgas de alquileres, para poder conseguir negociaciones colectivas" y movilizaciones "contra todos aquellos desahucios sin alternativa habitacional".

Aunque Mari Carmen no podrá votar el 29 de noviembre, su nombre estampado en múltiples carteles, camisetas y arengas será la imagen que muchos tendrán en la cabeza a la hora de emitir el sufragio.

Con información de agencias y medios locales.

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