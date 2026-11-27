Activista, feminista, ecologista y municipalista. Nacida en Barcelona el 3 de marzo de 1974, Ada Colau creció en el seno de una familia de recursos limitados en el barrio obrero de Guinardó. Cursó el bachillerato en la Acadèmia Febrer, antes de matricularse en el grado de Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB) en 1992, una carrera que dejaría inconclusa.

Al margen de su trayectoria académica, Colau cultivó su espíritu activista como militante de Amnistía Internacional y los Amics de la Gent Gran, una organización de voluntarios locales centrada en la atención de las personas mayores.

Su carrera laboral comenzó con algunos contratos en el mundo de la comunicación, servicios profesionales de consultoría, producción televisiva y traducción e interpretación de italiano, una lengua que aprendió durante su estancia académica en Milán gracias a una beca Erasmus.

El movimiento antiglobalización, el rechazo a la invasión de Irak y las reivindicaciones de las asociaciones vecinales barcelonesas y catalanas fueron algunas causas que marcaron su camino como activista después del cambio de milenio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Su trayectoria como defensora de las causas sociales ha estado ligada a la lucha por el derecho a la vivienda, uno de los temas más importantes de la campaña del 29N. Durante la crisis económica y financiera de 2008, se convirtió en una de las principales portavoces de la movilización ciudadana contra los desahucios.





Como una figura prominente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Colau adquirió notoriedad por denunciar las consecuencias sociales de la crisis inmobiliaria, los abusos financieros y la falta de protección pública para las familias endeudadas, en un periodo en el que cientos de miles de familias perdieron su hogar.

Hoy, ese activismo parece otorgarle cierta autoridad para responder a la actual crisis habitacional que sufre España, un fenómeno que constituye el principal problema del país para uno de cada tres españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado el 23 de noviembre.

Del activismo a la política (y viceversa)

El salto a la política institucional, tras años de activismo social, se produjo en la primavera de 2014, cuando Ada Colau abandonó la portavocía de la PAH para impulsar Guanyem Barcelona, una iniciativa ciudadana que pretendía llevar las reivindicaciones sociales a las entidades públicas.

Este esfuerzo dio origen a Barcelona en Comú, una plataforma que agrupó a distintas organizaciones de izquierda, movimientos municipalistas y sectores vinculados al estallido social del 15-M. Colau fue elegida candidata mediante un proceso de primarias abiertas y su partido se situó como la fuerza más votada en la capital catalana con el 25,2 % de los votos en los comicios de 2015, lo que le permitió sumar 11 concejales. Así, se convirtió en la primera alcaldesa en la historia de Barcelona, un cargo que ejerció entre 2015 y 2023.

Durante su etapa como regidora, tuvo que afrontar grandes retos, entre ellos la pandemia de covid-19 o el referéndum independentista de 2017 en Cataluña, que culminó con el enjuiciamiento de los líderes separatistas.

Tras perder las elecciones en 2023, Colau renunció a su acta como concejal, una decisión que algunos interpretaron como el fin de su trayectoria en la política institucional. En 2025, se embarcó en la Global Sumud Flotilla, que zarpó de Barcelona con destino a Gaza cargada de ayuda humanitaria.

Durante la travesía, los barcos fueron interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales y Colau fue detenida. Tras ser deportada a España, denunció abusos y maltratos en el tiempo que permaneció retenida. Su participación en la escuadra naval por Gaza le otorgó una visibilidad internacional como embajadora de la causa palestina.

Este reconocimiento motivó que en octubre de 2026 Estados Unidos le negara la entrada a Puerto Rico, mientras intentaba asistir a un congreso internacional de la red municipalista Fearless Cities.

Los cuatro principales candidatos a las elecciones generales en España: Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, antes de un debate televisado en Madrid, el 26 de noviembre de 2026.

En un nuevo salto del activismo a la política institucional, Ada Colau debuta este domingo como candidata en unas elecciones generales, como la número uno de la lista del Frente Amplio en Barcelona, una coalición de la mayoría de partidos de izquierda que concurrieron juntos en las últimas elecciones, las de 2023, bajo el nombre de Sumar y con Yolanda Díaz, actual vicepresidenta del Gobierno, a la cabeza.

La vivienda como el eje de su campaña

La lucha por el acceso a una vivienda digna está implícita en el ADN de la campaña del Frente Amplio rumbo a las elecciones del 29N. La coalición de izquierda, liderada por Ada Colau, propone destinar el 1 % del PIB anual a crear un parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible en doce años, limitar el precio del alquiler para que no supere el 25 % de los ingresos del hogar y facilitar la expropiación de viviendas en manos de grandes propietarios corporativos y fondos de inversión.

Asimismo, la formación aboga por impedir los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional y frenar los pisos turísticos y los alquileres de temporada fraudulentos.





En el ámbito laboral y de poder adquisitivo, el Frente Amplio propone reducir progresivamente la jornada laboral hasta las 32 horas semanales sin pérdida retributiva y garantizar un salario mínimo equivalente al 60 % del salario medio neto.

Colau ha promovido una fórmula de redistribución de la riqueza que supone imponer impuestos severos a las grandes fortunas con el objetivo de financiar los servicios públicos, reducir la desigualdad y combatir la concentración del capital.

La transición ecológica y el feminismo son banderas que ondean en el programa de gobierno defendido por la catalana, quien busca repetir la gesta de Barcelona, pero a escala estatal al buscar convertirse en la primera presidenta del Gobierno en la historia de España.

Con información de EFE y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más