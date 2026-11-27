En paralelo, la autoridad electoral ordenó conservar los sufragios de los descendientes de exiliados que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos, pero cuyo derecho al voto quedó suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

Los votos admitidos representan el 92,03% de las solicitudes aceptadas, según informó este viernes la empresa pública postal, un día después del cierre del plazo para votar por correo. El volumen es un 59,05% inferior al registrado en las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando se contabilizaron casi 2,5 millones de sufragios postales, en unos comicios celebrados excepcionalmente durante el verano.

Correos aseguró que puso a disposición de los solicitantes la totalidad de la documentación electoral, ya fuera mediante entrega en sus domicilios o a través de avisos para retirarla en las oficinas. La empresa también afirmó haber desplegado recursos adicionales para atender el proceso, entre ellos aperturas extraordinarias de oficinas en nueve municipios y repartos durante los fines de semana.

Para la jornada electoral, la compañía prevé movilizar a más de 15.000 trabajadores y 7.400 vehículos. Un primer equipo entregará los votos custodiados en las 61.033 mesas electorales distribuidas en los 22.493 locales de votación de los 8.132 municipios españoles. Otros trabajadores se encargarán de trasladar los sufragios que puedan recibirse durante el domingo y de recoger la documentación correspondiente al escrutinio.

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El PP denuncia problemas en la entrega de documentación

La publicación de los datos coincidió con una denuncia del Partido Popular ante la Junta Electoral Central. La formación opositora aseguró haber recibido quejas de electores que solicitaron votar por correo, pero no recibieron la documentación necesaria o la obtuvieron fuera de plazo. También afirmó tener constancia de que parte de su propaganda electoral no llegó a los destinatarios.

El PP pidió a la autoridad electoral que remita la documentación a la Fiscalía ante la posible relevancia penal de los hechos. A su juicio, las incidencias podrían vulnerar el principio de igualdad de oportunidades entre las formaciones políticas.

Además, reclamó que se exija a Correos información detallada sobre la documentación pendiente de entrega o recogida y los envíos devueltos. La empresa postal, por su parte, sostuvo que realizó todos los esfuerzos necesarios para cumplir con sus obligaciones y garantizar que los votos admitidos lleguen a las mesas electorales el domingo.

Los carteles de campaña del líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular Alberto Feijoo y el líder de Vox, Santiago Abascal, candidatos en las próximas elecciones generales anticipadas españolas, están exhibidos en Bilbao, España, el 13 de noviembre de 2026.

La Junta Electoral ordena conservar los votos de los afectados por la ley de nietos

En otro asunto relacionado con el proceso electoral, la Junta Electoral Central ordenó a los consulados españoles y a las juntas electorales provinciales conservar los votos y la documentación de los ciudadanos cuya inscripción en el censo quedó suspendida por una decisión cautelar del Tribunal Supremo.

La medida afecta a 163.355 descendientes de exiliados que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. El alto tribunal dejó en suspenso sus altas en el censo electoral tras los recursos presentados por las formaciones de ultraderecha Iustitia Europa y Vox. La suspensión alcanzó a quienes no pudieron acreditar su condición de descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo dentro del plazo de cinco días establecido por la Justicia en octubre.

En una circular difundida este viernes, la JEC estableció que los sufragios de estas personas deben figurar en la categoría de "votos no escrutables". La instrucción se aplica tanto a los sobres enviados por correo a los consulados y juntas electorales como a los depositados directamente en las sedes consulares, donde se habilitaron cajas separadas para recogerlos.

Los votos deberán registrarse en un anexo del acta electoral, con indicación del país y el consulado correspondiente. La documentación se remitirá a la Junta Electoral Central y quedará bajo custodia junto con el resto del material electoral, por si se presentan recursos.

La decisión del Supremo generó desconcierto durante las votaciones en el exterior. En varios consulados, los ciudadanos afectados tuvieron que depositar sus sobres en urnas separadas, algunas de cartón, o utilizar documentación diferente. La jornada del jueves, último día para votar desde el extranjero, estuvo marcada por una elevada afluencia de electores en distintos consulados de América Latina, aunque el desarrollo de las votaciones fue, en general, normal.

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