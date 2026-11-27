Dos meses después de las primeras revelaciones de Mediapart sobre mensajes antisemitas de juventud atribuidos a Jordan Bardella, el medio de investigación y Le Monde publicaron este jueves 26 de noviembre nuevos elementos que apuntan a que el presidente de Agrupación Nacional es efectivamente el autor de esos comentarios, que se remontan a 2013. El dirigente volvió a negarlo en un comunicado difundido por la mañana.

"Reitero mi rechazo formal a los comentarios que me atribuyen Mediapart, Le Monde y los medios que reproducen estas acusaciones", escribió, al denunciar una "campaña de persecución".

Y añadió: "Estos comentarios no corresponden ni a mis ideas, ni a mis valores, ni a mis convicciones, ni antes ni ahora".

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El partido de ultraderecha creía haber pasado página a fuerza de desmentidos y contraataques judiciales. Sin embargo, las acusaciones de antisemitismo contra su joven líder cobran nuevo impulso a la luz de las informaciones reveladas por ambos medios.

Le Monde tuvo acceso a una conversación de Facebook, ya autenticada por Mediapart, que obtuvo de la misma fuente. El diario también recurrió a un oficial de justicia para certificar que el documento estaba "completo y sin alteraciones".

"Los sionistas están al frente de los bancos"

Se trata, por tanto, del mismo material en el que ya figuraban afirmaciones como esta, con errores ortográficos en el original: "El judío debe dominar a los demás pueblos, aplastarlos y robarles; un sionista es necesariamente judío, y lo es en lo más profundo".

Sin embargo, esta vez otros fragmentos agravan las acusaciones. Entre ellos: "Son los sionistas quienes están al frente de los bancos, no es casualidad que el señor Attali esté a favor de un nuevo orden mundial con Jerusalén como capital, por ejemplo; todo está relacionado".

O también: "Soy antisionista, es decir, estoy tanto contra el control del sionismo en Francia como contra las políticas interiores y exteriores de Israel". El sionismo se describe aquí como "el advenimiento del pueblo judío, su expansión en Israel y el odio al pueblo árabe".

El autor de estos mensajes, que hace referencia en varias ocasiones al ideólogo antisemita y negacionista del Holocausto Alain Soral, afirma además que los ministerios "más importantes recaen en personas para quienes Israel y los intereses bancarios priman sobre los intereses franceses". Cita a los socialistas entonces en el poder Laurent Fabius, Pierre Moscovici y Manuel Valls.

Elementos que confirman la identidad del autor

Marine Le Pen y Jordan Bardella, el 17 de noviembre de 2026, durante la presentación de la reforma del sistema de pensiones que propone Agrupación Nacional para las elecciones presidenciales de 2027.

Varios detalles permiten vincular estos comentarios con el actual presidente de Agrupación Nacional. Se trata de mensajes que hasta ahora no se habían divulgado para proteger la identidad de la fuente de Mediapart —y ahora también de Le Monde—: un antiguo compañero de secundaria de Jordan Bardella que aceptó que se utilizaran estos elementos para "no dejar que mienta a toda Francia".

Algunos intercambios se refieren a los profesores que tuvieron en el centro privado Jean-Baptiste de La Salle, en Saint-Denis. Otros mencionan su fecha de cumpleaños, el origen de sus padres o su participación en una asociación que ayudaba a trabajadores extranjeros a aprender francés. Todo coincide con la biografía del joven, que entonces tenía 17 años.

También coinciden las referencias a su afiliación al Frente Nacional en 2012 y este mensaje del verano de 2013: "Estoy en casa de Marine Le Pen". A ello se suman publicaciones idénticas, difundidas con pocas horas de diferencia en esa cuenta privada de Facebook y en su cuenta pública de Twitter, sobre los "socialistas que votaron a favor de otorgar plenos poderes a Pétain" o sobre Emmanuel Macron como "empleado del banco Rotschild", también con errores en el original.

El abogado Pascal-Pierre Garbarini descartó esta acumulación de indicios y comunicó a Le Monde y Mediapart que su cliente, Jordan Bardella, "niega categóricamente ser el autor de los comentarios" que se le atribuyen y "se reserva el derecho de emprender todas las acciones judiciales que considere necesarias".

Hasta la fecha, ya se han presentado dos denuncias contra Mediapart: una por difamación y otra por "falsificación y uso de documentos falsificados".

Sin embargo, según ambos medios, el presidente de Agrupación Nacional tiene la clave para esclarecer el caso. La cuenta de Facebook señalada está "desactivada" y el propio Jordan Bardella dispondría de una cuenta vinculada a una dirección de correo electrónico que utilizaba hace 15 años, como había señalado Libération.

Una prueba crucial estaría así a un clic de distancia. Sin embargo, el dirigente sostiene que ya no tiene "acceso a [su] cuenta de Facebook" porque "ha sido eliminada".

Este artículo es una adaptación de su original en francés

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