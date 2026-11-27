El fuego se declaró alrededor de las 14:45 (hora local) y fue extinguido unos 30 minutos después. La empresa suspendió todas las operaciones de producción mientras se investigan las causas del incidente.

Las autoridades evalúan los riesgos para la población

El siniestro generó una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la capital. Las autoridades recomendaron a los vecinos de las inmediaciones alejarse de la zona y evitar las vías de acceso utilizadas por los equipos de emergencia. Aunque inicialmente se pidió a los residentes cercanos que abandonaran el área, posteriormente se autorizó su regreso, con la advertencia de extremar las precauciones ante una posible contaminación del aire en un radio de cinco kilómetros.

El Departamento de Control de la Contaminación desplegó personal para analizar la calidad del aire y del agua en los alrededores. El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, señaló que por el momento no era necesario activar un plan de evacuación, aunque pidió controlar cualquier riesgo de contaminación asociado al incendio.

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La refinería permanecerá fuera de servicio

Bangchak confirmó la suspensión de todas las unidades de producción de la planta de Phra Khanong, que tiene una capacidad máxima de procesamiento de 120.000 barriles diarios. La compañía indicó que el origen del incidente continúa bajo investigación.

El ministro de Energía, Akanat Promphan, señaló que el fuego habría comenzado en una de las unidades de la refinería, situada a unos 100 metros de los depósitos de almacenamiento de petróleo. El funcionario advirtió que las operaciones no se reanudarán hasta que las autoridades tengan garantías de que no existe riesgo para esas instalaciones.

El Gobierno descartó, por ahora, que la interrupción afecte al suministro de combustible del país, que cuenta con otras cinco refinerías. La planta de Phra Khanong es la quinta de mayor capacidad de Tailandia y la única situada dentro de una zona urbana. Bangchak opera otras instalaciones y cuenta con una capacidad conjunta de refinación cercana a los 300.000 barriles diarios.

Con información de Reuters, EFE y AP.

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