Köning permanece encarcelada desde julio de 2022, cuando fue repatriada a Francia tras pasar más de cuatro años detenida en campamentos controlados por las fuerzas kurdas en Siria. En esas instalaciones permanecían extranjeros que habían viajado al país para incorporarse al EI. La acusada sostiene que abandonó el radicalismo y que ya no representa una amenaza para Francia. Los jueces instructores reconocieron en sus conclusiones que su evolución fue considerable durante los últimos años en Siria y, especialmente, desde su regreso. Esa transformación podría influir en la pena, aunque la defensa da por hecho que será condenada.

Su actividad propagandística comenzó antes de su llegada a Siria. Según la cadena RFI, Köning apareció ante las cámaras en 2012 para hacer apología de la yihad. Por entonces ya promovía el uso del nicab y difundía mensajes radicales. Su notoriedad creció con la actividad en las redes sociales, donde publicó contenidos favorables al Estado Islámico y llamamientos a atacar a políticos franceses.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista sostuvo que inundó masivamente sus perfiles con propaganda del grupo. También ofrecía consejos a mujeres interesadas en viajar a Siria y sumarse a sus filas. BFM señala que su nombre apareció en distintas investigaciones sobre francesas que se incorporaron al EI: una de ellas declaró durante un juicio en octubre que había intercambiado mensajes con Köning por Facebook y que esta la había ayudado a organizar el viaje.

En septiembre de 2014, la ONU la incluyó entre las personas señaladas por actividades de propaganda en varias páginas de Facebook. Un año después, Estados Unidos la incorporó a su inventario de combatientes "terroristas" extranjeros. Según RFI, fue una de las primeras mujeres en integrar esas listas internacionales.

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De Bretaña a Siria: radicalización y varios matrimonios con miembros del EI

Nacida en Ploemeur, en la región francesa de Bretaña, Köning se convirtió al islam a los 17 años. Su acercamiento a posiciones extremistas fue progresivo. De acuerdo con la reconstrucción de BFM, frecuentó el grupo islamista radical Forsane Alizza, disuelto por las autoridades francesas en 2012, y comenzó a relacionarse con círculos integristas a través de las redes sociales.

En mayo de 2013 viajó a Siria después de casarse por Skype con un francés convertido al islam al que había conocido por internet. La relación estuvo marcada por la violencia y, tras regresar brevemente a Francia, Köning volvió a reunirse con él en noviembre de ese año. En ese período difundió imágenes en las que aparecía armada y mensajes de adhesión al Estado Islámico. En uno de sus perfiles llegó a afirmar que tenía cinturones explosivos y que estaba dispuesta a inmolarse, según la investigación publicada por BFM.

Tras la muerte de su primer marido en 2014, Köning tuvo otras tres parejas vinculadas al EI. Entre ellas, un hombre belga-marroquí que desapareció en un atentado suicida en Mosul, Irak, en 2016, y un antiguo integrante de la policía militar del grupo. Durante su estancia en Siria tuvo tres hijos.

En abril de 2017, en un mensaje dirigido a su madre, amenazó con regresar a Francia para cometer un atentado suicida contra quienes consideraba enemigos de Alá. En esa comunicación hizo referencia a los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París, incluidos los perpetrados en la sala Bataclan y en las inmediaciones del Estadio de Francia.

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La captura y las dudas sobre su desradicalización

Con el derrumbe territorial del llamado califato del Estado Islámico, las fuerzas kurdas capturaron a Köning en diciembre de 2017, cuando intentaba escapar hacia la frontera turca con sus hijos. Fue trasladada al campamento de Roj, donde permaneció detenida junto a otros familiares de combatientes extranjeros. En enero de 2021 permitió que sus hijos fueran enviados a Francia sin ella. La mujer fue repatriada en julio de 2022 y quedó detenida a su llegada.

Desde 2024 permanece en el sector de prevención de la radicalización de la prisión de mujeres de Rennes, según BFM. En una carta dirigida al diario Le Monde, aseguró que ya no comparte las ideas extremistas y que quiere convertirse en un ejemplo de reinserción. En una entrevista anterior con la AFP también había rechazado tener responsabilidad directa en actos violentos: "No tengo sangre en las manos", sostuvo.

Sin embargo, su proceso de desvinculación del yihadismo genera dudas incluso dentro de su entorno familiar. Su madre, con quien mantuvo una relación conflictiva durante años, afirmó recientemente que su hija seguía "impregnada de terrorismo", según una entrevista publicada por el diario Le Télégramme y recogida por BFM.

El tribunal deberá determinar ahora su responsabilidad por haberse incorporado al Estado Islámico y por las tareas de propaganda y reclutamiento que se le atribuyen. También tendrá que evaluar si el cambio que Köning asegura haber experimentado desde su regreso a Francia constituye un elemento relevante para establecer la condena.

Con información de EFE y medios locales.

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