La decisión judicial supone un nuevo avance en una causa que lleva más de ocho años. Arnould, que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos, denunció haber sufrido una violación mediante penetración manual y otras agresiones sexuales en el domicilio parisino del actor, a quien conocía desde su infancia. La joven había acudido dos veces a la vivienda durante agosto de 2018 para ensayar un texto teatral.

La investigación sostiene que Depardieu se aprovechó de la vulnerabilidad de la actriz, que habría quedado en un estado de bloqueo y sin capacidad para reaccionar. La acusación se apoya, entre otros elementos, en grabaciones de videovigilancia. El actor niega los cargos y sostiene que las relaciones fueron consentidas.

La resolución de este jueves solo mantiene la acusación por los hechos del 7 de agosto. La Cámara de Instrucción descartó los correspondientes al 13 de agosto y, por el momento, no se conocen los fundamentos de esa decisión. Los abogados de Depardieu celebraron que una de las fechas quedara fuera del proceso y anunciaron que estudiarán la posibilidad de presentar un recurso de casación.

Carine Durrieu Diebolt, abogada de Arnould, afirmó que su clienta está "aliviada" por la confirmación del juicio y calificó la decisión de "una victoria para ella". La letrada también pidió que el actor deje de intentar retrasar el procedimiento. La actriz espera desde 2018 obtener un reconocimiento judicial de los hechos denunciados.

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Una causa que atravesó varios años de procedimientos

Arnould presentó inicialmente una denuncia en la región de Bouches-du-Rhône, en el sur de Francia. La Fiscalía local trasladó el expediente a París, donde ocurrieron los hechos, pero la causa fue archivada en junio de 2019 tras nueve meses de investigaciones preliminares, al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar los delitos denunciados.

La actriz consiguió reabrir el caso a mediados de 2020 mediante una denuncia por la vía civil, un mecanismo que permitió iniciar una instrucción judicial formal a cargo de una jueza independiente. En diciembre de ese año, Depardieu quedó formalmente imputado. La defensa cuestionó la decisión, pero la Justicia avaló en 2022 la continuidad de la investigación. En agosto de 2025, la jueza ordenó finalmente que el actor fuera juzgado por violación mediante coacción moral derivada de un estado de bloqueo.

La causa de Arnould fue la primera denuncia presentada por una actriz contra Depardieu y una de las más graves entre las numerosas acusaciones que se conocieron en los últimos años contra el protagonista de Cyrano de Bergerac (1990), durante décadas uno de los rostros más reconocidos del cine francés.

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Una condena firme y nuevas denuncias contra el actor

El proceso se suma a otros antecedentes judiciales del intérprete. En mayo de 2025 fue condenado a 18 meses de prisión, exentos de cumplimiento, por agresiones sexuales contra dos trabajadoras durante el rodaje de Les Volets verts, una película dirigida por Jean Becker y estrenada en 2022. Depardieu recurrió la sentencia, pero el pasado 13 de noviembre desistió de la apelación y la condena quedó firme.

Además, más de una decena de mujeres lo señalaron en los últimos años por presuntas conductas similares a través de testimonios publicados en la prensa. También se presentaron denuncias por hechos que ya habrían prescrito, como la de la actriz Hélène Darras, por un episodio ocurrido en 2007.

En España, la periodista Ruth Baza denunció al actor a finales de 2023 por una presunta violación ocurrida en París en 1995, durante una entrevista. Depardieu también es objeto de otra investigación por una presunta violación grupal, a partir de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una mujer que participó junto al actor y al escritor Michel Houellebecq en el rodaje de la película Thalasso, en 2018.

La confirmación del juicio por el caso Arnould abre así una nueva etapa en el recorrido judicial de Depardieu, marcado por distintas denuncias y una condena firme por agresiones sexuales. El tribunal deberá determinar ahora su responsabilidad penal por los hechos denunciados en agosto de 2018.

Con información de Reuters y EFE.

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