Cuatro ataques israelíes perpetrados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 26 de noviembre causaron la muerte de diez palestinos en la ciudad de Gaza y en la zona central de Gaza, según reportes de las fuentes sanitarias del hospital Shifa y del hospital de los Mártires de Al-Aqsa, donde fueron trasladados los heridos.

Entre las víctimas figura Khaled Abu Nada, el viceministro de Educación de Gaza nombrado por Hamás, quien fue asesinado junto a su esposa en un ataque nocturno de un dron israelí contra un edificio de apartamentos en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, según un comunicado conjunto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz.





El ejército israelí afirmó que Abu Nada supervisaba la cartera económica de Hamás y gestionaba su red bancaria y de inversiones, destinando fondos a actividades militantes y al fortalecimiento de sus fuerzas, por lo que su muerte podría debilitar la capacidad del grupo para mantener sus finanzas y su capacidad militar.

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Sin embargo, el director de la oficina de prensa del gobierno en Gaza, Ismail al-Thawabta, declaró a la cadena 'Al Jazeera' que Israel "está imputando falsamente a los líderes gubernamentales para justificar su asesinato" con el fin de "crear un vacío administrativo y de seguridad en el sector".

El Ministerio de Educación y Educación Superior gazatí definió a Abu Nada como una "figura prominente en los ámbitos educativo, académico y profesional" y enmarcó su muerte dentro de "una agresión sistemática contra el sistema educativo palestino, a la luz de un vergonzoso silencio internacional".

Hamás confirmó la muerte del funcionario, a quien identificó como un miembro de su oficina política. "Constituye un nuevo crimen que se suma al sangriento historial de la ocupación, caracterizado por atacar a civiles, personal educativo, viviendas y barrios residenciales en toda Gaza", añadió el grupo islamista en un comunicado, en el que culpó a la comunidad internacional de "guardar silencio".

Así, Abu Nada se convirtió en el tercer alto cargo de Hamás asesinado por las tropas israelíes en las últimas 48 horas, después de dos altos funcionarios de seguridad. El director general del Servicio de Seguridad Interna de Hamás en Gaza, el general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal, murió en una operación israelí el martes. Un día más tarde, un segundo dirigente de ese organismo en el norte de la Franja, el coronel Mohamed Mayid Abu al Uf, perdió la vida en circunstancias similares.

"Ningún terrorista es inmune, y nadie en la cúpula de Hamás logrará eludirnos", destacó la oficina de Netanyahu antes de reivindicar la muerte de unos 80 militantes de Hamás en el último mes.

Otros dos ataques aéreos causaron la muerte de tres personas cada uno durante la noche en el barrio de Tuffah y en el campamento de refugiados de Beach, en la ciudad de Gaza, según informó el hospital Shifa. El ejército israelí declaró que uno de los ataques iba dirigido contra tres milicianos, sin ofrecer más detalles.

Posteriormente, fuentes sanitarias reportaron el fallecimiento de un hombre de 62 años por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Bureij, al este del país.

A pesar del acuerdo de alto el fuego anunciado en octubre de 2025, con mediación de EE. UU., al menos 1.679 palestinos y 5 soldados israelíes han muerto desde entonces, mientras que las tropas israelíes controlan alrededor de dos tercios de Gaza.

La ofensiva contra la Franja ha causado la muerte de más de 74.000 palestinos desde 2023, ha provocado una crisis de hambre y ha desplazado internamente a toda la población gazatí.

Israel ha negado las acusaciones de genocidio al afirmar que actuó en legítima defensa después de que militantes liderados por Hamás mataran a 1.200 personas y tomaran a más de 250 rehenes en una invasión al territorio israelí en octubre de 2023.

Israel amenaza con desplazar a un millón de gazatíes

Israel Katz, ministro de Defensa del gobierno interino de Israel, reiteró el jueves la disposición del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu para desplazar a un millón de palestinos en Gaza si Hamás no depone las armas, un compromiso asumido por el grupo islamista durante la negociación del alto el fuego.

"O bien se desarmarán voluntariamente y Gaza será desmilitarizada de acuerdo con el plan del presidente [estadounidense, Donald] Trump, o bien las FDI los desarmarán como parte de la Operación Carros de Gedeón II, que incluye otra evacuación de un millón de residentes de Gaza hacia el sur y la limpieza de la zona siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanoun", escribió el titular de Defensa israelí en una publicación en X.

Jóvenes palestinos juegan al fútbol en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 23 de noviembre de 2026.

Para materializar este objetivo, Katz señaló que se dispondrán los medios necesarios para que "quienes deseen emigrar de la devastada Gaza puedan hacerlo de forma ordenada".

Con información de Reuters, EFE, AP y medios locales.

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