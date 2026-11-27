Lo esencial:

El Kremlin rechaza la tregua invernal sobre infraestructuras energéticas y exportaciones en el mar Negro solicitada por Ursula von der Leyen.

sobre infraestructuras energéticas y exportaciones en el mar Negro solicitada por Ursula von der Leyen. Los ataques nocturnos rusos contra la infraestructura energética provocaron cortes de electricidad en siete regiones de Ucrania.

Un ataque ruso con drones contra un edificio residencial en el distrito de Novobavarsky dejó dos muertos, informó el gobernador regional de Járkiv.

informó el gobernador regional de Járkiv. Representantes de 34 países y la UE instaron a Rusia a dejar de usar gases antidisturbios en el frente.

en el frente. De acuerdo con el gobernador prorruso de Zaporizhia, Yevgueni Balitski, un ataque con drones en Vesioloye (zona ocupada por Rusia) dejó al menos cinco muertos y tres heridos.

El ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas atacaron durante la noche instalaciones de la industria militar en Kiev y un carguero con presunto material bélico cerca de Odessa.

con presunto material bélico cerca de Odessa. Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instaron en Florida a Rusia a no ampliar la guerra.

A continuación, la información más relevante del 26 de noviembre relacionada con la Guerra en Ucrania:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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