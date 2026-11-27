El debate a cuatro celebrado este jueves dejó en evidencia la división en dos bloques que atraviesa la campaña electoral española, a tres días de los comicios del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y la aspirante de Frente Amplio, Ada Colau, coordinaron sus críticas al Partido Popular y Vox, mientras Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal evitaron cualquier confrontación entre ellos.

Aunque los cuatro candidatos ocuparon atriles separados, Sánchez y Colau compartieron argumentos y respondieron en varias ocasiones de manera conjunta a sus adversarios. La familiaridad con la que se trataron —el socialista llamó "Ada" a la candidata y ella se dirigió a él como "Pedro"— contrastó con la distancia que mantuvieron Feijóo y Abascal. Los dirigentes del PP y Vox no debatieron entre sí, no confrontaron sus programas ni se formularon preguntas, pese a que sus posiciones coincidieron en distintos ataques al Gobierno de coalición.

Feijóo acusó a Sánchez y Colau de actuar de manera coordinada y preguntó si se estaban "apoyando entre sí o encubriendo". También reprochó a la candidata del Frente Amplio que permaneciera "calladita" mientras el presidente del Gobierno "huía" de Paiporta, tras visitar esa localidad valenciana afectada por la dana de octubre de 2024. Abascal, por su parte, preguntó a Sánchez si había llevado al debate a Colau para que le hiciera "el juego sucio". Desde la izquierda calificaron esos comentarios de machistas.

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La violencia machista marca uno de los momentos de mayor tensión

Colau consiguió situar la violencia machista en el centro de la discusión desde el comienzo. La candidata, única mujer entre los cuatro participantes, pidió a los demás dirigentes que condenaran esa forma de violencia. Sánchez y Feijóo respondieron afirmativamente, mientras que Abascal evitó pronunciarse.

Ante las críticas por su silencio, el líder de Vox afirmó que no iba a responder a las "órdenes de nadie", especialmente de Sánchez, a quien llamó "gran buitre". Colau emplazó entonces a las mujeres a utilizar su voto el domingo para impedir que llegue al poder un dirigente que, a su juicio, niega la violencia machista. Sánchez también reprochó a Feijóo que no exigiera a su potencial socio de gobierno una condena explícita de la violencia contra las mujeres.

El intercambio contrastó con el cara a cara que Sánchez y Feijóo protagonizaron la semana anterior. El debate a cuatro tuvo más interrupciones, enfrentamientos directos y expresiones de tono elevado, en una campaña que llega a su tramo final con los bloques políticos cada vez más definidos.

Sánchez y Colau piden frenar a PP y Vox

En sus intervenciones finales, los candidatos de la coalición de Gobierno buscaron presentar al PP y Vox como un mismo espacio político. Sánchez pidió a los electores que no dejaran el Ejecutivo en manos de las dos formaciones, a las que describió como representantes de la "involución" y de los recortes en las políticas públicas.

El presidente sostuvo que Feijóo y Abascal proceden del mismo partido, comparten ideas y responden a los mismos intereses. Con ese argumento, llamó a movilizar el voto progresista para evitar un retroceso político: "Todo al rojo por un futuro mejor", afirmó, en referencia al color del PSOE.

Colau, por su parte, prometió "poner el cuerpo" en las instituciones para responder al "mandato de las calles" y combatir lo que definió como una "ola reaccionaria" internacional. Ambos dirigentes insistieron en la necesidad de concentrar el voto en las opciones de izquierda para impedir una mayoría de PP y Vox.

Los carteles de campaña del líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular Alberto Feijoo y el líder de Vox, Santiago Abascal, candidatos en las próximas elecciones generales anticipadas españolas, están exhibidos en Bilbao, España, el 13 de noviembre de 2026.

Feijóo apela al cambio y Abascal endurece su discurso migratorio

Feijóo pidió a los ciudadanos que voten "con memoria" sobre la gestión del Gobierno de Sánchez y contrapuso esa propuesta a lo que describió como una campaña basada en el miedo. El candidato popular prometió gobernar con "decencia y gestión" y afirmó que el cambio político es necesario, aunque advirtió que no podía garantizar "milagros".

También lanzó un desafío al presidente del Gobierno: se comprometió a dimitir, renunciar a su escaño y perder el aforamiento si no consigue llegar a la Moncloa.

Abascal centró su mensaje en la inmigración y la seguridad. El dirigente de Vox pidió frenar lo que calificó como "invasión migratoria", reforzar el control de las fronteras y establecer una "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales. También vinculó su propuesta con la seguridad en los barrios y la libertad de las mujeres para vestir como quieran.

A menos de 72 horas de la votación, el intercambio de mensajes entre los candidatos continuó este viernes. En una entrevista con la Cadena SER, Sánchez aseguró que dispone de datos que le permiten confiar en que el PSOE puede convertirse en la primera fuerza y formar una mayoría parlamentaria progresista. También llamó a "optimizar el voto" para impedir que PP y Vox sumen los escaños necesarios para gobernar.

Feijóo, en una entrevista con la Cadena COPE, volvió sobre la expresión que utilizó contra Colau durante el debate. El líder popular afirmó que los socios del Gobierno habían estado "calladitos y calladitas durante estos siete largos años", en una nueva crítica a la gestión de la coalición.

Los únicos puntos de coincidencia entre los cuatro candidatos durante las dos horas de debate fueron el deseo de que España sea sede de la final del Mundial de fútbol de 2030 y la felicitación por la designación del español Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo.

Con información de EFE y medios locales.

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