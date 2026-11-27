El entendimiento, anunciado este jueves tras una breve ruptura de las negociaciones, despeja uno de los obstáculos que afrontaba Eisenkot en su intento de desplazar del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu, aunque todavía está lejos de reunir los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Según el acuerdo, Los Demócratas recibirían cuatro carteras ministeriales: Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones y Cultura y Deporte. También tendrían responsabilidades en Igualdad Social, cargos parlamentarios y la presidencia de la Comisión de Constitución, Ley y Justicia. La formación progresista había reclamado inicialmente el Ministerio de Justicia, pero decidió retirar esa exigencia para acelerar las negociaciones. Ambas partes señalaron que todavía trabajan en los últimos detalles antes de firmar el documento definitivo.

La alianza estuvo en riesgo esta semana después de que Los Demócratas suspendieran las conversaciones con Eisenkot por su acercamiento al Likud de Netanyahu para explorar la posibilidad de un Gobierno de unidad. La formación de Golan cuestionó que el aspirante a primer ministro mantuviera abiertas esas negociaciones mientras buscaba construir una alternativa al actual Ejecutivo. Tras una nueva ronda de contactos, los dos partidos anunciaron que habían resuelto sus diferencias y que trabajarán para formar un Gobierno conjunto.

"Prometimos a la gente que reemplazaríamos a Netanyahu y defenderíamos la democracia. Y eso es lo que haremos", afirmó Golan en un mensaje publicado en X. El dirigente también llamó al resto de las formaciones a cerrar cuanto antes los acuerdos pendientes para constituir un nuevo Ejecutivo.

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Una mayoría parlamentaria todavía lejos

El acuerdo entre Yashar! y Los Demócratas es un paso para Eisenkot, pero no resuelve el principal problema de su candidatura: la falta de apoyos suficientes en el Parlamento. Las elecciones del 27 de octubre dejaron un escenario sin mayorías claras. El bloque de partidos que respalda al exjefe militar obtuvo 48 de los 120 escaños, mientras que Netanyahu y sus aliados de la derecha y los sectores ultraortodoxos consiguieron 53. Para gobernar se necesitan al menos 61 diputados.

Eisenkot, a quien el presidente israelí encargó la formación de un nuevo Gobierno, tiene plazo hasta el 6 de diciembre para presentar una mayoría, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 14 días. Esta semana también anunció un acuerdo con Israel Beitenu, el partido de derecha encabezado por Avigdor Lieberman, que se sumaría a su coalición.

Sin embargo, la incorporación de Lieberman introduce nuevas dificultades. El dirigente mantiene una posición contraria a que los partidos árabes participen en el Gobierno, pese a que sus 19 escaños —sumados los de la Lista Conjunta y Raam— permitirían a Eisenkot superar holgadamente el umbral de la mayoría. Los Demócratas, en cambio, defienden la posibilidad de construir una coalición con el respaldo de esas formaciones, cuyos integrantes y votantes son mayoritariamente palestinos con ciudadanía israelí.

Lieberman también dejó abierta otra alternativa: formar un Ejecutivo con mayoría parlamentaria judía que incluya a la formación ultraortodoxa Judaísmo Unido de la Torá y reciba apoyo externo de Raam. Ese esquema permitiría explorar un Gobierno minoritario de 55 diputados, con el respaldo de los ocho escaños de la formación árabe.

El presidente israelí Isaac Herzog camina con Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, el día en que le entregará el mandato para formar un nuevo gobierno tras las elecciones generales, en la residencia presidencial en Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026

El servicio militar, otro punto de conflicto

La eventual incorporación de los partidos ultraortodoxos plantea un nuevo obstáculo político. Eisenkot y sus aliados prometieron durante la campaña terminar con la evasión del servicio militar entre los estudiantes de seminarios religiosos y reducir la carga que soportan otros sectores de la sociedad israelí. Los dirigentes ultraortodoxos se oponen firmemente a imponer el reclutamiento obligatorio a sus comunidades.

Un acuerdo sobre esa cuestión será probablemente necesario si el aspirante a primer ministro opta por buscar apoyos entre esas formaciones en lugar de recurrir a los partidos árabes. La disputa sobre el reclutamiento también afecta a la relación entre Lieberman y los sectores ultraortodoxos, a los que ha criticado de manera reiterada.

Con el pacto entre Yashar! y Los Demócratas, Eisenkot logró recomponer una alianza clave para su proyecto político. Pero el reparto de ministerios no resuelve las diferencias entre sus posibles socios ni garantiza los votos necesarios para formar Gobierno. A poco más de una semana del plazo previsto, el futuro de las negociaciones dependerá de su capacidad para conciliar posiciones enfrentadas sobre la participación de los partidos árabes y el servicio militar obligatorio.

Con información de Reuters y medios locales.

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