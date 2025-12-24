Aprobada por la Asamblea Nacional la ley especial, esencial después de que el Gobierno no lograra aprobar el proyecto de presupuesto para Francia para 2026.

"Esta ley especial es simplemente una ley que permite a la Asamblea Nacional y al Senado continuar sus trabajos el 1 de enero, protegiendo al mismo tiempo los aspectos esenciales, es decir, la capacidad de recaudar impuestos, endeudarse y operar los servicios públicos", declaró el primer ministro, Sébastien Lecornu, durante el turno de preguntas en la Asamblea Nacional este martes 23 de diciembre.

Presentada por el Gobierno el lunes, esta ley contiene tres artículos: la autorización para recaudar los impuestos existentes, la evaluación de las deducciones realizadas de los ingresos estatales en beneficio de las autoridades locales y, por último, el recurso al endeudamiento.

Se espera que el Senado vote sobre esta legislación en las próximas hora y debe promulgarse antes del 31 de diciembre para que entre en vigor.

El Gobierno buscó "oportunidad a las negociaciones de última hora"

Presupuesto del Estado

"El Palacio del Elíseo empieza a impacientarse", explicó un alto funcionario del Gobierno. "Quieren que termine cuanto antes", añadió otro.

Pero tras aprobar con éxito el presupuesto de la Seguridad Social tras las negociaciones con los socialistas, Sébastien Lecornu se enfrenta a un desafío aún mayor con el presupuesto del Estado. Las conversaciones se han estancado entre un Senado de derechas comprometido con medidas de austeridad y recortes fiscales, y una Asamblea Nacional donde la izquierda exige más ingresos y menos recortes presupuestarios.

El primer ministro ha reanudado una serie de consultas con los distintos grupos políticos. El lunes, se reunió con representantes del Partido Socialista, luego con los del bloque centrista, antes de mantener reuniones por separado con los Comunistas, los Verdes y representantes de los Republicanos (LR).

"Es evidente que su objetivo es empezar con la versión del Senado y ver cómo hacerla más compatible con sus partidarios en la Asamblea Nacional", lamentó Cyrielle Chatelain, presidenta de los diputados del Partido Verde, quien preferiría que el proceso presupuestario se reiniciara desde cero.

Invocación del Artículo 49.3

A pesar de las declaraciones de Sébastien Lecornu, se alzan voces, especialmente en el centro y la derecha, que exigen que el premier reconsidere su decisión de abandonar el Artículo 49.3, una exigencia de los socialistas.

Según uno de sus interlocutores, el jefe de Gobierno "ya no se opone" al Artículo 49.3, que permite la aprobación de un proyecto de ley sin votación. Pero "teme la censura", cree un miembro del bloque centrista.

¿Podrían los socialistas aceptar un cambio de postura en este punto? "Sea cual sea el procedimiento de aprobación del presupuesto, la pregunta que se plantea es: ¿cuál es el contenido del proyecto de ley de finanzas?", evadió el lunes el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure.

El sábado, Bruno Retailleau, líder de los Republicanos (LR), también instó al primer ministro a utilizar esta herramienta constitucional para dotar al país de un presupuesto "responsable", con "menos impuestos y menos gastos".

Pero para Amélie de Montchalin, el presupuesto incluirá "subidas de impuestos que deberán ser específicas, elegidas y decididas conjuntamente. Y luego habrá ahorros que también deberán ser específicos, elegidos y decididas conjuntamente".

Con Reuters, AFP y artículo adaptado de su versión original en francés

