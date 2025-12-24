El aumento de la presencia y operaciones militares estadounidenses en el Caribe, frente a costas venezolanas, mantienen en alerta a la diplomacia en la ONU, lo que derivó en una convocatoria urgente del Consejo de Seguridad, a solicitud de Caracas, para abordar el asunto.

En el encuentro, Washington justificó sus acciones como parte de un “conflicto armado no internacional” contra el narcotráfico, invocando el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela pidió expresamente esta reunión con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Donald Trump contra buques petroleros sancionados que salgan y entren del país caribeño.

El representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, dijo que Estados Unidos quiere imponer una colonia en Venezuela, al poner en práctica la medida de bloqueo, y se refirió a la operación como “la mayor extorsión conocida en nuestra historia, un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro nacional, lógica legal y precedente histórico".

El subsecretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y para Operaciones de Paz, Khaled Khiari, observó que estas operaciones se han incrementado desde la última sesión del Consejo sobre el tema, celebrada el 10 de octubre, e invocó el diálogo comoi la única vía para evitar una mayor inestabilidad y sufrimiento.

‘Sanciones al máximo contra Venezuela’

“Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista por Estados Unidos”, dijo el embajador de este país ante la ONU, Mike Waltz, durante la reunión.

Waltz recordó las declaraciones de Donald Trump sobre usar toda la fuerza para erradicar las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

Mientras tanto, Rusia y China cuestionaron la presión estadounidense sobre Venezuela, a través de sus representantes diplomáticos. "Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional", declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

El representante chino, Sun Lei, se sumó a las críticas y dijo que su país se “opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”.

Colombia, otro país que desde su Gobierno ha criticado la estrategia de Trump en el Caribe, insistió en su condena por "el uso de la fuerza" y las "medidas coercitivas unilaterales" aplicadas por Estados Unidos en el Caribe, que "erosionan el Estado de derecho y no deben ser un sustituto del diálogo".

Por su parte, Guyana se alineó con la posición estadounidense y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de facilitar el tráfico de drogas y la extracción ilegal de oro, además de amenazar "la paz y la seguridad de nuestra región".

Un secretario general latinoamericano para solucionar

El abordaje de las tensiones entre Washington y Caracas en el Consejo de Seguridad coincide con el periodo de postulaciones para elegir al próximo secretario general de la ONU, y uno de los candidatos, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó su escepticismo sobre la efectividad del ente multilateral para influir en la situación.

"Lo que vemos al analizar la vida internacional es que las Naciones Unidas están bastante, por no decir completamente, ausentes de la solución de cualquiera de los conflictos que puedas imaginar dentro del mapa global. En África, en Europa entre Rusia y Ucrania, en el sudeste asiático entre Camboya y Tailandia, no se la ve", cuestionó el diplomático argentino.

En entrevista con la agencia EFE, Grossi insistió en la importancia de que "el conflicto (entre Estados Unidos y Venezuela) no se acentúe" y de "preservar la paz y la integridad territorial" del país caribeño, y consideró que "Naciones Unidas podría tener un papel importante para encaminar un diálogo que hoy carece de una plataforma".

De acuerdo con el diplomático, una intervención efectiva de la ONU podría facilitarse con un secretario general latinoamericano.

Temor en las aguas del Caribe

Luego de que dos buques petroleros fueran interceptados por Estados Unidos y un tercero fuera perseguido, el tanquero de bandera de Panamá Kelly, que partió cargado de crudo la semana pasada, regresó a aguas venezolanas. Así lo informó este 23 de diciembre el servicio de monitoreo TankerTrackers.com.

El sábado 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el petrolero Centuries, también de bandera panameña, que transportaba 1,9 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey.

El Centuries y el Kelly partieron casi juntos, escoltados por buques de la Armada venezolana la semana pasada, según fuentes citadas por Reuters. El Kelly se encuentra ahora de regreso, completamente cargado, cerca del puerto de Amuay, propiedad de la petrolera estatal PDVSA.

Más de una docena de buques cargados están en Venezuela esperando nuevas instrucciones de sus propietarios después de que Estados Unidos incautara el superpetrolero Skipper a principios de este mes, capturara también al Centuries y asediara al Bella 1 durante el fin de semana.

Respuesta de Venezuela a las incautaciones

El parlamento venezolano busca una forma de frenar estas acciones con sus buques petroleros. Para ello, aprobó una medida que penaliza una amplia gama de actividades que pueden obstaculizar la navegación y el comercio en el país sudamericano, como la incautación de buques petroleros.

Según se leyó en el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley prevé multas y penas de prisión de hasta 20 años para quien promueva, solicite, apoye, financie o participe en actos de piratería, bloqueos u otros actos ilegales internacionales contra entidades comerciales que operan con el país sudamericano.

El proyecto de ley, que ahora espera la firma de Maduro, también instruye al Poder Ejecutivo a crear “incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otro tipo” para entidades nacionales o extranjeras que realicen negocios con Venezuela en caso de actividades de piratería, bloqueo marítimo u otros actos de esa naturaleza.

Con EFE, Reuters, AP y AFP.

