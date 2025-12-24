"Esto ocurrió por un trágico y doloroso incidente ocurrido mientras regresaban de un viaje oficial desde la ciudad turca de Ankara. Esta grave pérdida es una gran pérdida para la nación, para la institución militar y para todo el pueblo".

Con estas palabras, el primer ministro libio, Abdulhamid Dbeibah, dio cuenta a través de un comunicado de la muerte del jefe del Estado Mayor del Ejército, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, que falleció en un accidente aéreo tras salir de la capital turca.

El mandatario libio añadió que otras cuatro personas, que también estaban en el avión, perecieron. Se trata del comandante de las fuerzas terrestres de Libia, el director de su autoridad de fabricación militar, un asesor del jefe de Estado Mayor y un fotógrafo de la oficina del jefe de Estado Mayor.

Trayectoria del avión

El avión había despegado del aeropuerto Esenboga de Ankara a las 17:10 GMT con destino a Trípoli y se informa que la comunicación por radio se perdió a las 17:52 GMT. Las autoridades encontraron los restos de la aeronave cerca de la aldea de Kesikkavak, en el distrito de Haymana de Ankara.

El avión tipo Dassault Falcon 50 había realizado una solicitud de aterrizaje de emergencia mientras sobrevolaba Haymana, pero no se estableció contacto. Según varios medios de comunicación turcos, incluida la cadena pública TRT, la aeronave sufrió un fallo eléctrico.

De acuerdo con el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, los restos del avión fueron descubiertos aproximadamente a 50 kilómetros al sureste de Ankara.

Varios canales de televisión privados turcos y la agencia de noticias estatal Anadolu transmitieron imágenes por la noche que mostraban el cielo iluminado por una explosión, no lejos del presunto lugar donde la aeronave emitió su última señal.

¿Quién era Muhammad Ali Ahmad al-Haddad?

Al-Hadad era el principal comandante militar en el oeste de Libia y jugó un papel crucial en los esfuerzos actuales, mediados por la ONU, para unificar el ejército libio, que se ha dividido, al igual que las instituciones del país.

Turquía es un aliado clave del gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU, con el que ha mantenido vínculos, incluso militares, desde enero de 2020, en particular proporcionando drones de combate e instructores militares, así como apoyo económico.

Turquía ha ayudado activamente al Gobierno de Libia en el oeste, pero recientemente ha tomado medidas para mejorar también los lazos con el Gobierno del este, respaldado por la Cámara de Representantes y el Ejército Nacional Libio.

La visita de la delegación libia se produjo un día después de que el parlamento turco aprobara la prórroga de dos años del mandato de las tropas de Ankara que prestan servicio en Libia. Turquía desplegó soldados tras un acuerdo de cooperación militar y de seguridad alcanzado en 2019 entre Ankara y el gobierno con sede en Trípoli.

Con EFE, Reuters, AP y AFP

