El mensaje está escrito a mano con tinta azul y partido en dos fragmentos que, según la foto revelada por las autoridades estadounidenses, se leen de derecha a izquierda. Tiene de cabecera un "Querido, L. N." y está firmada por "J. Epstein". El sobre tiene sello postal de Virginia con fecha del 13 de agosto de 2019, durante el primer mandato de Trump y tres días después de la muerte de Epstein, decretada oficialmente como un suicidio, en una celda de Nueva York.

El destinatario sería Larry Nassar, ex médico del equipo nacional de gimnasia estadounidense condenado a cárcel de por vida por cargos de agresión sexual. Entre líneas, la breve misiva contiene lo que sería una alusión al suicidio de Epstein en prisión, así como al entonces —y ahora— presidente Donald Trump:

"Como ya sabes, he tomado el camino corto a casa. ¡Buena suerte! Compartimos algo en común… nuestro amor por las jóvenes en la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente comparte nuestro amor por las jóvenes, núbiles chicas. Cuando una joven belleza pasaba, él amaba 'agarrar y coger', mientras que nosotros terminamos robando comida en los comedores del sistema. La vida no es justa."

La veracidad del documento, incluido entre las piezas que vieron la luz este 23 de diciembre, según lo ordena la ley para la publicación de los archivos de Epstein, enfrenta cuestionamientos.

La agencia de noticias británica Reuters, que "no pudo determinar si la tarjeta es auténtica", subraya que la dirección del remitente en el sobre identifica erróneamente la cárcel donde Epstein estaba detenido y no incluye su número de recluso. Además, evidencia que la procedencia del sello no es de Nueva York, donde estaba detenido el delincuente sexual.

El FBI solicitó un análisis grafológico de la tarjeta, aunque no está claro si finalmente se realizó ni los resultados de la prueba, según otro documento publicado este 23 de diciembre.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Trump, obligado por ley a publicar los archivos, remarcó que "algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020″.

En otro pronunciamiento más reciente, el DOJ informó de una investigación abierta sobre la validez de la carta. Además, en un intento por evidenciar inconsistencias, puso de relieve la procedencia y el sello de la carta, así como el hecho de que se hubiese "procesado tres días DESPUÉS de la muerte de Epstein".

Un reporte de 2023 de Associated Press informó sobre la devolución de una carta a la cárcel de Nueva York dirigida por Epstein a Nassar. El archivo se encontró en la sala de correo de la cárcel tras la muerte del depredador sexual.

Nassar, quien se desempeñó como médico del equipo de gimnastas olímpicas de EE. UU. durante 18 años, fue sentenciado en 2017 a 60 años de prisión federal por posesión de material de abuso sexual infantil. Un año más tarde, recibió dos sentencias en Michigan por un total de hasta 300 años por abusar sexualmente de gimnastas bajo su cuidado.

Los ocho viajes en avión

Paralelamente a la carta revelada por el Departamento de Justicia, se conoció un correo electrónico de un fiscal federal adjunto de Nueva York, con fecha de enero de 2020, que tiene como asunto “Registros de vuelo de Epstein”.

En la comunicación, el fiscal asegura que Donald Trump voló en el jet privado del delincuente sexual Jeffrey Epstein "muchas más veces de lo que se había informado anteriormente, incluso durante el período en el que esperaríamos acusarlo [a Epstein] en un caso Maxwell".

Concretamente, habrían sido hasta ocho vuelos entre 1993 y 1996. En al menos cuatro de ellos habría estado presente Ghislaine Maxwell, pareja y cómplice de Epstein, quien cumple una condena de 20 años por su papel en la red de pederastia.

En un trayecto descrito en los registros, los únicos tres pasajeros eran Epstein, Trump y una mujer de 20 años, cuya identidad —como la de todas las víctimas del caso— fue censurada por las autoridades. "En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en el caso Maxwell", ahonda el documento.

"Nunca estuve en el avión de Epstein ni en su 'estúpida' isla", escribió en 2024 Donald Trump en redes sociales.

“Para que quede claro: las acusaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump… Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia publica estos documentos con las protecciones legales requeridas para las víctimas de Epstein”, insistió el DOJ este martes.

La última difusión de material constituye la mayor desclasificación del caso Epstein hasta la fecha, basada principalmente en fotografías incautadas durante los registros del FBI en los domicilios de Epstein, que muestran las relaciones entre el delincuente sexual y figuras mundiales desde Mick Jagger o Michael Jackson hasta el príncipe Andrew o Bill Clinton.

El nuevo archivo incluye recortes de noticias, correos electrónicos y videos de vigilancia de la cárcel de Nueva York donde Epstein estuvo recluido antes de su muerte, muchos de los cuales ya eran de dominio público. Aunque las imágenes prueban los lazos de la élite mundial con Epstein, no constituyen evidencia de la comisión de algún delito.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), a pesar del rechazo inicial de Trump y su círculo cercano, que finalmente cambió de parecer como consecuencia de una intensa presión bipartidista.

La normativa exigía que los archivos se publicaran en un plazo de 30 días, que venció el viernes 19 de diciembre, pero el Departamento de Justicia los ha publicado por etapas a partir esa fecha.

“Todo este asunto con Epstein es una forma de intentar desviar la atención del tremendo éxito que tiene el Partido Republicano”, aseguró Trump el 22 de diciembre, durante un mitin en su casa de Mar-a-Lago en Florida.

