El ministro de defensa israelí, Israel Katz, negó este 23 de diciembre cualquier intención de repoblar la Franja de Gaza, una declaración que se vio forzado a hacer tras dichos anteriores que medios israelíes interpretaron como una sugerencia de que tenía planes de hacerlo.

"Cuando llegue el momento, en el norte de Gaza… estableceremos unidades Nahal (que históricamente han impulsado el establecimiento de asentamientos israelíes) en lugares donde las comunidades (israelíes) fueron desplazadas. Lo haremos de la manera correcta y en el momento adecuado", fueron las palabras que posteriormente tuvo que matizar el Ministerio de Defensa.

Katz sostuvo, además, que las tropas israelís no contemplan abandonar totalmente de Gaza, lo que contradice el plan de paz respaldado por Estados Unidos y firmado por Israel y Hamás en octubre, que incluye una retirada gradual y completa del ejército del enclave palestino, así como la prohibición a Israel de establecer asentamientos civiles.

La cartera de Defensa emitió una declaración posterior en la que matizaba que "el gobierno no tiene intención de establecer asentamientos en la Franja de Gaza" y que la afirmación del Katz se refería "únicamente a un contexto de seguridad".

El plan de alto el fuego prevé una "presencia de seguridad israelí que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida de cualquier amenaza terrorista resurgente", lo que le da un margen de interpretación al gobierno de Benjamin Netanyahu para controlar los tiempos de la retirada.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, definió las declaraciones de Katz como "una clara violación del acuerdo de alto el fuego", que "contradice por completo" el plan de paz de Trump.

Las palabras polémicas de Katz fueron pronunciadas desde el asentamiento israelí en Beit El, en la Cisjordania ocupada, donde anunció que se construirían 1.200 viviendas.

"Consolidar el control colonial"

Israel aprobó la construcción de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, según informó el 21 de diciembre el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.

"Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno", defendió Smotrich en un comunicado, en el que detalló que entre los nuevos asentamientos están los de Ganim y Kadim, al oeste de Jenin, que fueron evacuados en 2005 a causa del denominado 'plan de Desconexión', mediante el cual Israel renunció a 21 asentamientos en Gaza, donde vivían alrededor de 8.000 israelíes.

El Ministerio de Exteriores palestino condenó este 23 de diciembre el plan de los 19 asentamientos. "Se trata de una medida peligrosa destinada a consolidar el control colonial sobre todo el territorio palestino y una extensión directa de las políticas de 'apartheid', asentamientos y anexión", aseguró en un comunicado, en el que definió la iniciativa como un "crimen de guerra".

Más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, mientras que otros 200.000 habitan en Jerusalén Este.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 1.020 palestinos en Cisjordania, entre ellos numerosos civiles, algunos milicianos pertenecientes a brazos armados y más de 200 menores de edad, según datos de la ONU y de la ONG israelí B’Tselem.

Un grupo de colonos israelíes atacó una vivienda palestina en el sur de Cisjordania durante la madrugada de este 23, en el último de una serie de ofensivas de la misma naturaleza en los últimos meses.

Los atacantes mataron tres ovejas e hirieron a cuatro más, destrozaron una puerta y una ventana de la casa y lanzaron gases lacrimógenos en el interior, lo que obligó a trasladar a tres niños palestinos menores de cuatro años al hospital, dijo Amir Dawood, director de una oficina que documenta este tipo de agresiones, adscrita a la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos de Palestina.

La policía israelí informó del arresto de cinco colonos bajo sospecha de invadir territorio palestino, causar daños a la propiedad y usar gas pimienta, no gas lacrimógeno, en medio de una investigación aún abierta.

¿Netanyahu rehúye su responsabilidad?

El ex portavoz de Benjamin Netanyahu, Eli Feldstein, quien enfrenta un juicio por presuntamente filtrar información clasificada a la prensa, aseguró en la noche del 22 que inmediatamente después del ataque de Hamás de octubre de 2023, el primer ministro israelí le ordenó enfocarse en pensar cómo evadir la responsabilidad por la violación de seguridad.

En declaraciones a la Corporación de Radiodifusión Israelí, Kan, Feldstein detalló que “la primera tarea” que recibió de Netanyahu después de la masacre de Hamás fue reprimir los pedidos de rendición de cuentas.

“Me preguntó: '¿De qué hablan en las noticias? ¿Siguen hablando de responsabilidad?”, ahondó Feldstein. “Quería que pensara en algo que pudiera decir para contrarrestar el revuelo mediático en torno a la cuestión de si el primer ministro había asumido la responsabilidad o no”.

Incluso, señala el ahora delator del gobierno de Netanyahu, personas del círculo cercano del primer ministro le pidieron que omitiera la palabra "responsabilidad" en todas sus declaraciones.

La oficina de Netanyahu calificó las aseveraciones de Feldstein como una “larga serie de acusaciones mendaces y recicladas hechas por un hombre con claros intereses personales".

Feldstein está acusado en un caso de filtración de información militar clasificada a un medio alemán para mejorar la percepción pública del primer ministro, tras el asesinato de seis rehenes en Gaza en agosto del año pasado. Como investigado, rompió políticamente con el primer ministro, a quien ahora incrimina.

El exasesor también es sospechoso del escándalo “Qatargate”, como acusado ​​de aceptar dinero de Qatar mientras trabajaban para el primer ministro.

Con información de Reuters, EFE y AP

