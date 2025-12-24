Bill Clinton vuelve a ocupar un lugar central en el controversial caso Epstein tras la publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia. Mientras continúan los retrasos en la revelación de todos los archivos, la atención se desvía del presidente Donald Trump y se reaviva el foco en el exmandatario demócrata.

Luego de que el pasado 19 de diciembre venciera el plazo para que el Departamento de Justicia divulgara todos los archivos, lo que hasta ahora ha hecho de manera dilatada, Clinto exigió divulgar "de inmediato" todo el material del caso en el que él aparezca, tras denunciar "filtraciones selectivas".

"Alguien o algo está siendo protegido. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto no necesitamos tal protección", señaló el portavoz del exmandatario, Ángel Ureña, en un comunicado en el que instó a la fiscal Pam Bondi a divulgar los informes restantes que hagan referencia a Clinton de alguna manera, incluyendo fotografías.

Ureña subrayó que existe una "sospecha generalizada" de que el Departamento de Justicia está "utilizando divulgaciones selectivas para insinuar irregularidades en personas que ya han sido absueltas repetidamente por el mismo Departamento de Justicia". Sin embargo, no especificó quién más alberga esa sospecha.

¿Qué señalan las imágenes de Clinton en los archivos Epstein?

Al menos cinco fotos incluyen a Clinton. En una, se ve al expresidente en un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado y en otras dos de aparece junto a Epstein.

También aparece otra imagen en la que el expresidente toma de la cintura a algunas jóvenes y en otras se aprecia al exmandatario nadando con quien fuera pareja y cómploce de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Si bien Clinton y Epstein mantuvieron una relación cercana durante varios años, hasta ahora no existen pruebas de que Clinton haya estado involucrado en los delitos de los que estuvo acusado el fallecido multimillonario, que murió en prisión, como abuso de menores y tráfico sexual.

El hombre que gobernó Estados Unidos entre 1993 y 2001 siempre ha asegurado que su amistad con el delincuente sexual se rompió antes de que el magnate fuera arrestado en 2007 y en 2019.

El Departamento de Justicia empezó a publicar lotes de archivos sobre Epstein, desde el pasado 19 de diciembre, debido a una ley votada en el Congreso el 19 de noviembre, la cual obliga a publicar todos los documentos no clasificados del caso.

Sin embargo, anunció que seguirá publicando más documentos en las próximas semanas debido al gran número de archivos y a la necesidad de censurar parte de los documentos para proteger la identidad de posibles víctimas.

Trump se solidariza con Clinton

De manera sorprendente, luego de que previamente el mandatario Donald Trump atacara a los demócratas por el caso Epstein, el lunes el líder de la Casa Blanca se solidarizó con Clinton al señalar que "odia" que hayan salido fotos del exmandatario.

"A mí me gusta Bill Clinton. Siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos", declaró en una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida.

Trump, quien también aparece en los archivos Epstein, busca normalizar la relación que tuvo con el criminal sexual que se suicidó en la cárcel en 2019. "Todo el mundo era amigo de este tipo" dijo en relación con Epstein, “estaba en todas partes", explicó.

"El director de Harvard era su mejor amigo, Larry Summers, y Bill Clinton era amigo suyo. Todo el mundo estaba relacionado de alguna manera", precisó Trump.

El presidente había sugerido en varias ocasiones que Clinton viajó decenas de veces a la isla privada del pederasta donde se cometieron muchos delitos sexuales. Pero según la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, no existen pruebas que demuestren estos viajes.

Críticas hacia el Departamento de Justicia

Se elevan las voces en contra del Departamento de Justicia por no publicar todas las fotos y supuestamente intentar ocultar parte de la información.

El lunes, un grupo que se identifica como sobrevivientes del abuso de Epstein publicó un comunicado lamentando que solo se recibió “una parte de los expedientes” (…) “plagados de censuras anormales y extremas sin explicación alguna”. También explicaron que la identidad de algunas víctimas no había sido protegida.

El vocero del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo que se “seguirá publicando miles de páginas de material y no se realizarán censuras para proteger a personas famosas o políticamente sensibles”.

El sábado se retiraron varias fotos de la página web de este departamento, una de ellas mostraba un escritorio con un cajón abierto conteniendo una imagen de Trump con varias mujeres. El domingo, tras críticas por su eliminación, la foto volvió a ser publicada en la página. El Departamento de Justicia afirmó que tuvo que verificar la foto, y que, como no aparecen posibles víctimas de Epstein, la volvió a publicar.

Con EFE y Reuters

