Lejos del declarado cese al fuego en curso, en el terreno, las hostilidades no dejan de crecer entre Israel y Hezbolá. Aunque ha mantenido ataques diarios desde que se declaró la tregua el 16 de abril pasado, el Estado hebreo ha escalado aun más la violencia el miércoles, con un bombardeo en Beirut, mientras mantiene sus ataques en el sur de Líbano y la ocupación militar de hasta diez kilómetros en esa zona.

Este viernes 8 de mayo, los bombardeos israelíes y los ataques de artillería siguieron impactando desde las primeras horas en distintos puntos del sur libanés, causando más de una decena de muertos.

El Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud libanés, informó que un ataque en Toura, cerca de la ciudad de Tiro, mató a cuatro personas e hirió a otras ocho, entre ellas dos mujeres.

Horas antes, esa misma aldea y otros seis poblados habían sido señalados por nuevas órdenes de traslado forzado del Ejército israelí, que instó a sus residentes a alejarse a no menos de un kilómetro de esos lugares.

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Por otra parte, la Agencia Nacional de Noticias (NNA, por sus siglas en inglés) del país indicó que un paramédico de la Defensa Civil, que iba en su motocicleta, fue asesinado por un misil israelí cuando se dirigía a su vivienda en Kfar Chouba.

Durante un funeral, los dolientes portan el cuerpo de una de las cuatro personas fallecidas en un ataque israelí, en Ansariyeh, Líbano, el 8 de mayo de 2026.

Mientras que, según la NNA, otros mortíferos ataques se registraron en Sultaniyeh (cuatro víctimas), ad-Doueir (cuatro, entre ellos un niño), al-Zahrani (tres) y Jebchit (un motociclista muerto).

En su recuento diario, el Centro de Operaciones de Emergencia libanés contabilizó 21 muertos más en las últimas 24 horas, elevando a 2.759 los fallecidos y 8.512 los heridos desde que Israel renovó su ofensiva contra Líbano a inicios de marzo, luego de que Hezbolá abriera fuego contra el norte israelí, en favor de Irán.

Del mismo modo, ONU Mujeres advirtió que al menos 25 de las víctimas mortales durante el cese al fuego han sido mujeres, y otras 109 sufrieron lastimaduras.

"Esto pone de relieve el peligro continuo que enfrentan mujeres y niñas mientras intentan regresar a sus hogares en el sur del Líbano bajo la aparente seguridad del alto al fuego", afirmó en una rueda de prensa el director regional para los Estados Árabes de ONU Mujeres, Moez Doraid.

Hezbolá lanza cohetes hacia el norte de Israel y hiere con drones a tres soldados israelíes

En respuesta al bombardeo israelí del miércoles en los suburbios del sur de Beirut –que mató al líder de su fuerza de élite Radwan, Ahmed Ghaleb Balout–, Hezbolá lanzó varios cohetes en dirección al norte de Israel, provocando que sonaran las sirenas antiaéreas en las áreas de Galilea Occidental y la bahía de Haifa, aunque sin que se registraran heridos.

El partido-milicia chiita también disparó otros proyectiles y fuego de mortero a lo largo de la jornada contra las tropas israelíes que ocupan territorio del sur libanés, una acción que se repite casi a diario.

Por otra parte, el Ejército israelí confirmó que tres de sus soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en dos explosiones de drones suicidas registradas, la más seria, en territorio israelí cerca de la frontera con Líbano y el restante en posiciones de sus tropas en el sur libanés.

En tanto, informa el medio libanés 'L’Orient-Le Jour', Hezbolá afirmó haber obligado a retroceder a vehículos del Ejército israelí cuando avanzaban en el distrito meridional de Bint Jbeil y dijo haber lanzado cohetes contra bases militares israelíes situadas al sur de Nahariya.

Tropas israelíes realizan maniobras en el lado libanés de la frontera, vistas desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 8 de mayo de 2026.

El partido-milicia libanés también ha escalado sus acciones contra el Ejército israelí en los últimos días, a pesar de la tregua y de que el Gobierno libanés haya declarado ilegal su actividad armada y haya ordenado actuar para garantizar que solo las fuerzas de seguridad oficiales posean armas en Beirut.

Sin embargo, el Ejecutivo central tiene una capacidad de maniobra limitada y cualquier medida contra el grupo debe ser calibrada para evitar un posible conflicto interno. Aún así, en los últimos días, el Ejército libanés ha protagonizado inusuales redadas en el Dahiyeh –los suburbios sureños de Beirut, que son bastión de Hezbolá– para arrestar a varias personas acusadas de disparar al aire durante un funeral supuestamente dedicado a un miembro del partido-milicia chiita.

Estos operativos han sido interpretados como un intento de mostrar el compromiso del Estado libanés con las medidas anunciadas en las últimas semanas y, en una imagen más amplia, parecen un gesto de cara a las negociaciones mediadas por Estados Unidos con Israel, que, entre otras cosas, demanda el desarme de Hezbolá.

Beirut pide "consolidar" el cese al fuego y exige que Israel detenga sus ataques

Si Beirut intenta mostrar su compromiso con el cese al fuego, también exige que Israel haga lo propio, poniendo fin a sus continuas violaciones de una tregua largamente nominal.

Así lo manifestó el presidente libanés Joseph Aoun durante un encuentro con una delegación de la Unión Europea, a cuyos países reclamó mayor presión sobre Israel para que respete el alto el fuego y se abstenga de "detonar y arrasar" viviendas en las aldeas del sur bajo ocupación israelí.

Tras su reunión con Aoun, la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, aseguró que Israel y Hezbolá están "tomando a Líbano como rehén" y lanzó demandas a ambas partes, aunque con distinciones particulares.

Mientras a Hezbolá le instó a "cesar sus ataques y desarmarse", a Israel solo le llamó a "limitar sus ataques aéreos, que tienen y han tenido como objetivos a centros humanitarios".

Con miras a la tercera ronda de negociaciones en Washington a celebrarse el jueves 14 y viernes 15 de mayo, Aoun también se reunió con Simon Karam, jefe de la delegación libanesa en los diálogos con Israel.

En ese encuentro está previsto que la representación de ambas partes sea más amplia –hasta ahora se había mantenido a nivel de embajadores– para incluir a responsables militares en unas conversaciones que se darán días antes de la fecha establecida para el fin de la actual tregua, a mediados de mayo.

Ese encuentro tendrá al frente de la agenda "consolidar el alto el fuego, si los ataques israelíes continúan", indicó el primer ministro libanés Nawaf Salam en una entrevista con Al-Jazeera.

"Plantearemos en las negociaciones la cuestión del cese de los ataques, la liberación de los prisioneros y el establecimiento de un calendario para la retirada, que permita el retorno de las personas desplazadas y la reconstrucción", subrayó.

Asimismo, Salam señaló al medio catarí que Beirut busca garantías de Estados Unidos para restaurar la soberanía e integridad territorial de Líbano, a la vez que ratificó su posición de limitar el uso de armas exclusivamente al Estado.

Si bien Líbano y Estados Unidos pretenden que el cese de hostilidades se extienda más allá de la fecha límite del 15 de mayo, no está claro que Israel acceda a ello. Según reportes de medios israelíes, el Gobierno de Benjamin Netanyahu pretende que, si no hay avances en las negociaciones, Washington respalde una reanudación de los ataques israelíes a gran escala en Líbano.

Con EFE, AP y medios

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