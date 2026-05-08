Un navío bajo vigilancia internacional. El crucero polar MV Hondius avanza hacia las Islas Canarias convertido en el centro de una compleja investigación sanitaria internacional. La embarcación, operada por la compañía Oceanwide Expeditions, zarpó desde Cabo Verde rumbo a Tenerife después de que tres personas fueran evacuadas en vuelos médicos y trasladadas a hospitales europeos tras detectarse un brote de hantavirus a bordo.

Las autoridades españolas prevén que el barco atraque en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se activará un protocolo sanitario especial para evaluar a pasajeros y tripulantes antes de iniciar su repatriación. El Ministerio del Interior español confirmó que los viajeros permanecerán aislados en el barco hasta la llegada de los vuelos organizados por sus respectivos países.

La situación ha generado inquietud en Canarias, donde dirigentes locales expresaron reservas sobre el desembarco del crucero, aunque el Gobierno central autorizó finalmente el atraque. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo global sigue siendo bajo, pero el caso mantiene en alerta a varias agencias sanitarias debido a la posibilidad de transmisión entre personas de la cepa detectada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénEl primer contagio de hantavirus en el crucero no pudo haber sido a bordo o en una escala, según la OMS

Argentina, epicentro de las investigaciones

La principal línea de investigación apunta ahora hacia Argentina, país desde el cual partió el crucero el pasado 1 de abril para una expedición por la Antártida y el Atlántico Sur. Las autoridades argentinas trabajan intensamente para determinar si algunos pasajeros se contagiaron antes de embarcar en Ushuaia, ciudad conocida como “el fin del mundo”.

El Ministerio de Salud argentino confirmó que la cepa identificada corresponde al virus Andes, una variante sudamericana del hantavirus que puede transmitirse entre humanos, algo extremadamente raro en la mayoría de las cepas conocidas. Argentina registra históricamente la mayor incidencia regional de esta enfermedad y notificó 101 casos desde junio de 2025, casi el doble que el año anterior.

Los investigadores intentan reconstruir los desplazamientos de los pasajeros infectados antes del crucero. La pareja holandesa fallecida había recorrido durante meses Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar. Debido a que el virus puede incubarse durante varias semanas, los expertos todavía no pueden determinar si el contagio ocurrió en territorio sudamericano, durante las escalas del viaje o ya dentro del propio barco.

Ante el avance de la investigación, Argentina anunció el envío de material genético de la cepa Andes y kits de diagnóstico a España, Reino Unido, Sudáfrica, Senegal y Países Bajos para facilitar la detección temprana de posibles casos.

Tres fallecidos y casos bajo seguimiento en varios continentes

El brote ya ha provocado la muerte de tres pasajeros: un ciudadano holandés de 70 años, su esposa de 69 años y una turista alemana. Además, varios viajeros permanecen hospitalizados o bajo observación médica en distintos países.

Uno de los casos más delicados corresponde a un hombre internado en Johannesburgo, mientras otros pasajeros fueron trasladados a hospitales de Leiden, en Países Bajos, y Düsseldorf, en Alemania. En Suiza también se confirmó un caso positivo en un pasajero que había abandonado previamente el barco.

La alarma internacional aumentó después de conocerse que 30 pasajeros desembarcaron durante una escala en la isla británica de Santa Elena antes de que se detectara plenamente la emergencia sanitaria. Algunos de ellos regresaron posteriormente a Estados Unidos, Singapur y otros países. Las autoridades estadounidenses mantienen vigilancia sanitaria preventiva sobre varios viajeros, aunque hasta ahora ninguno presenta síntomas graves.

Archivo: el crucero MV Hondius, anclado en un puerto de Praia, Cabo Verde, mientras el personal sanitario evacúa en lancha a posibles infectados con hantavirus, el miércoles 6 de mayo de 2026.

La OMS considera probable que uno o más casos iniciales se infectaran fuera del barco antes de una transmisión limitada entre personas durante el viaje. Sin embargo, los especialistas insisten en que todavía existen importantes incertidumbres sobre el alcance real del brote.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa la cepa andina?

El hantavirus suele transmitirse a humanos por contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados. La enfermedad puede derivar en un síndrome pulmonar severo y potencialmente mortal. En la mayoría de los casos registrados en el mundo no existe transmisión entre personas, pero la cepa Andes identificada en Sudamérica representa una excepción.

Esa capacidad de contagio humano es precisamente lo que ha elevado la preocupación de las autoridades sanitarias internacionales. Aunque los expertos subrayan que la propagación suele requerir contactos estrechos y prolongados, la convivencia en espacios cerrados como un crucero facilita el seguimiento epidemiológico y obliga a extremar precauciones.

Tubos de ensayo etiquetados como "Hantavirus positivo" en esta ilustración tomada el 7 de mayo de 2026.

La OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantienen una vigilancia constante sobre la evolución de los casos y recomiendan un enfoque preventivo mientras se esclarece el origen exacto del brote.

Leer también¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?: claves del brote en un crucero que deja al menos tres muertos

El cambio climático entra en el debate sanitario

La emergencia sanitaria del MV Hondius también ha reactivado las advertencias de científicos argentinos sobre el impacto del cambio climático en la expansión de enfermedades transmitidas por animales.

Especialistas en salud pública sostienen que el aumento de temperaturas y la alteración de ecosistemas favorecen la proliferación de roedores portadores del hantavirus en nuevas zonas geográficas. Según expertos locales, la expansión de determinadas especies vegetales y el incremento de semillas disponibles para ratones han multiplicado los hábitats favorables para estos animales.

“Argentina se ha vuelto más tropical debido al cambio climático”, advirtió el infectólogo Hugo Pizzi, quien considera que enfermedades como el hantavirus podrían expandirse progresivamente en Sudamérica durante los próximos años.

Mientras tanto, el MV Hondius continúa su travesía hacia Tenerife convertido en un símbolo de los desafíos sanitarios globales en un mundo marcado por la movilidad internacional, los cambios ambientales y la rápida propagación de enfermedades emergentes.

Con Reuters, AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más