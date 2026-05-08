La filtración de decenas de audios en Honduras sobre temas altamente sensibles al interior del país y en toda la región latinoamericana comienza a ser globalmente conocida como el caso 'Hondurasgate'.

Entre los políticos salpicados por la revelación de 'Diario Red' y el portal 'Honduras Gate' están los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Honduras, Nasry Asfura, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, y miembros del Partido Republicano.

Todos habrían conspirado para socavar a los gobiernos progresistas de América Latina, particularmente a los de México, Colombia, y el movimiento de izquierda hondureño liderado por el expresidente Manuel Zelaya.

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¿En qué consiste la presunta trama contra los gobiernos progresistas?

Una rama investigativa de la filtración se centra en un supuesto comité de comunicación creado para golpear mediáticamente a los gobiernos del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de México, Claudia Sheinbaum. El grupo, coordinado por el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, estaría financiado con recursos públicos hondureños y aportes de la Administración de Milei que suman más de medio millón de dólares.

Los investigadores detallaron que los 37 audios que componen la investigación, todos publicados en el portal hondurasgate.ch, fueron tomados de conversaciones de WhatsApp, Signal y Telegram de entre enero y abril de 2026.

Los archivos fueron analizados con la herramienta Phonexia Voice Inspector, utilizada en más de 60 países por agencias de inteligencia y medios de comunicación con el fin de evaluar la autenticidad de las grabaciones.

Las discusiones se centran tanto en asuntos de la política nacional en Honduras como en temas de alcance regional, con acusaciones que abarcan desde un supuesto complot para matar a un funcionario electoral en el país centroamericano, hasta un presunto plan financiado por Israel para la liberación de prisión de Juan Orlando Hernández.

El expresidente Hernández, interlocutor en los audios más comprometedores del 'Hondurasgate', fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Sin embargo, Donald Trump lo indultó a finales de 2025, en la antesala de las elecciones presidenciales en las que ganó Nasry Asfura, el candidato respaldado por Washington quien, al igual que Hernández, llegó al poder con el Partido Nacional.

¿Qué detalles revelan los audios filtrados?

En uno de los audios revelados en la investigación se escucha presuntamente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández pedir 150.000 dólares al actual mandatario de ese país, Nasry Asfura, "para poner una unidad de periodismo digital", a la que se refiere posteriormente como "un sitio de noticias latinoamericanas". El dinero, señala Hernández, es para pagar un apartamento en Estados Unidos que funcione como sede del proyecto.

"Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo", responde presuntamente Asfura, segundos antes de añadir: "También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Entonces vamos a mandar otros 150.000. Y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP (Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos)".

Hernández, según los audios señalados, promete en la charla que "se vienen unos expedientes contra México, unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya".

Durante esa misma conversación con fecha del 30 de enero de 2026, Hernández remarca a Asfura que los miembros del Partido Republicano de EE. UU. "están colaborando" y que también recibe el apoyo de un integrante "del equipo del presidente de Estados Unidos".

En otra llamada del mismo día con María Antonieta Mejía, hoy vicepresidenta hondureña, Hernández insiste en el apoyo de los republicanos "para atacar y extirpar el cáncer de la izquierda en Honduras y todo Latinoamérica". Además, asegura que el presidente argentino, Javier Milei, "está apoyando con 350.000 dólares" para el proyecto.

Hernández también habla de "otro gran amigo de México" que estaría financiando la iniciativa, lo que justifica, según él, el interés por debilitar al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum.

"Presidente, si gusta, omitamos los detalles", pide la voz atribuida a la vicepresidenta, antes de comprometerse a gestionar 300.000 dólares, una cifra que coincide con lo solicitado por Hernández a Asfura sumado a la dádiva ofrecida presuntamente por el presidente hondureño.

"No va a haber Mella": Sheinbaum y Petro responden

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó haber escuchado los audios de la filtración al ser interrogada al respecto por la prensa durante su conferencia matutina del miércoles.

"Podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro Gobierno en Honduras con recursos de un pueblo amigo a través de su Gobierno, no va a haber mella, no va a haber" afirmó Sheinbaum, antes de denunciar la existencia de "una derecha internacional vinculada con grupos de España, Estados Unidos, Argentina y otros países" que tiene entre sus objetivos "difundir noticias falsas".

Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro se cuestionó en redes sociales: "¿Qué razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar un gran narcotraficante, expresidente de Honduras, solo con el fin de destruir el gobierno de Colombia y México?".

El mandatario colombiano se ha convertido en uno de los políticos que más incomodan a Trump en Latinoamérica. El republicano lo ha acusado, sin pruebas, de ser un líder del narcotráfico.

Incluso, Washington descertificó a Colombia en su lucha contra las drogas e incluyó a Petro en la denominada 'lista Clinton', reservada para colaboradores del narcotráfico. Ambos hechos se produjeron solo meses antes de Trump indultara a Hernández, condenado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.

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Con medios locales

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