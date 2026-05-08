Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra con Irán terminará pronto, en Teherán se muestran más cautelosos.

La Casa Blanca oscila entre mensajes de optimismo diplomático y nuevas amenazas militares, en medio de crecientes dudas sobre la estrategia de Washington para contener el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Washington puso sobre la mesa un memorando de entendimiento de 14 puntos con el objetivo de frenar la escalada militar y estabilizar el mercado energético.

Sin embargo, el éxito de la propuesta es incierto debido a las profundas diferencias entre ambos países sobre qué temas deben negociarse ahora y cuáles pueden quedar para más adelante.

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Los ejes del memorando

El borrador impulsado por la Administración Trump busca la salida a una crisis que ya tiene impacto económico global. Entre los principales puntos del documento aparecen:

El cese inmediato del enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Un alivio gradual de las restricciones económicas y del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz.

La liberación parcial de activos iraníes congelados.

Un período de 30 días de negociaciones intensivas para formalizar el fin de las hostilidades y avanzar hacia un acuerdo más amplio.

Funcionarios estadounidenses sostienen que el objetivo inmediato es evitar una nueva escalada militar y garantizar la reapertura del corredor marítimo.

Trump, por su parte, insiste públicamente en que prefiere una solución diplomática, aunque al mismo tiempo advirtió que los bombardeos podrían reanudarse si Teherán rechaza las condiciones planteadas por Washington.

La agencia 'Associated Press' (AP) señaló que el mandatario pasó en cuestión de horas de hablar de una tregua en marcha a volver a amenazar con ataques de mayor intensidad.

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La estrategia de Teherán: “dividir para negociar”

Desde Irán, el mensaje es mucho más prudente. La República Islámica confirmó que sigue estudiando la propuesta estadounidense, pero que no aceptará discutir todos los temas al mismo tiempo.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, Irán estaría dispuesto a abordar limitaciones temporales a su programa nuclear y medidas para garantizar la navegación en el golfo Pérsico.

Archivo: buques de carga en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026.

Sin embargo, el programa de misiles balísticos, considerado por la República Islámica como su principal herramienta de disuasión regional, quedaría fuera de esta primera etapa y solo podría discutirse más adelante.

Las señales contradictorias enviadas por la Casa Blanca en las últimas horas agregaron incertidumbre sobre el rumbo de las negociaciones.

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La capacidad real de Irán

Mientras Trump insiste en que Irán quedó militarmente debilitado, reportes de inteligencia estadounidenses dicen lo contrario.

Según un análisis confidencial de la CIA citado por 'The Washington Post', Teherán podría resistir el bloqueo del estrecho de Ormuz durante al menos tres o cuatro meses pese a la presión militar y económica impulsada por Washington.

El informe, que habría sido entregado a la Administración Trump a comienzos de esta semana, sostiene además que Irán conserva una capacidad militar significativa.

Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con el medio norteamericano afirmó que la República Islámica todavía posee alrededor del 75% de sus lanzadores móviles de misiles previos a la guerra y cerca del 70% de sus reservas de misiles balísticos.

Según esa misma evaluación, las fuerzas iraníes habrían logrado recuperar gran parte de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento, reparar parte del arsenal dañado e incluso ensamblar nuevos misiles en los últimos días.

Las conclusiones del informe contrastan con las declaraciones públicas de Trump. El presidente estadounidense afirmó el 6 de mayo que “la mayor parte” de la capacidad de misiles iraní había sido destruida y dijo que a Teherán “probablemente le queda entre el 18% y el 19%” de su arsenal original.

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La Administración Trump y las señales contradictorias

La Administración Trump atraviesa horas de incertidumbre mientras intenta restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un evento en la escuela The Villages Charter School en Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026.

En menos de 24 horas, la Casa Blanca alternó llamados a sostener la tregua con nuevas amenazas contra Irán, lo que volvió a generar dudas sobre la estrategia estadounidense en la región, de acuerdo con AP.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó el martes que las fuerzas estadounidenses mantenían una misión “defensiva” destinada a escoltar barcos atrapados en la zona, pese a los recientes ataques iraníes con misiles y drones.

Según el Pentágono, unidades navales estadounidenses hundieron varias embarcaciones rápidas iraníes, aunque insistieron en que esos enfrentamientos no implicaban el fin del frágil alto el fuego, reportó AP.

Horas más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró desde la Casa Blanca que la operación militar estadounidense había cumplido sus objetivos y que Washington buscaba avanzar hacia una salida diplomática.

Sin embargo, Trump volvió a endurecer el tono pocas horas después. Primero, anunció una suspensión temporal del operativo naval para facilitar negociaciones y luego advirtió que los bombardeos podrían reanudarse si Teherán rechazaba las condiciones planteadas por Washington para reabrir el corredor petrolero.

La sucesión de mensajes contradictorios también generó cuestionamientos entre analistas y especialistas en política exterior citados por AP.

En ese sentido, sostienen que la Administración reaccionó de manera improvisada frente a un conflicto que amenaza con seguir impulsando el precio internacional del petróleo y aumentar la presión política sobre Trump antes de las elecciones legislativas de medio término.

La presión económica y política

El conflicto sigue impactando la economía internacional. El aumento de los precios del petróleo y de los combustibles genera preocupación tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia, especialmente por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio energético mundial.

Según AP, el incremento del precio de los combustibles ha ahondado la presión política interna sobre Trump y el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas. Esa urgencia explicaría parte de los esfuerzos de Washington por alcanzar un acuerdo rápido que permita estabilizar la situación.

Los precios del combustible se muestran en una gasolinera el martes 7 de abril de 2026 en Aurora, Oregon.

En paralelo, aliados tradicionales de Estados Unidos como Arabia Saudita, Reino Unido y Francia no se muestran convencidos de involucrarse militarmente de manera más directa, aunque continúan coordinando medidas para proteger la navegación comercial en la región.

El riesgo del ultimátum

El tiempo juega en contra de las negociaciones. Trump volvió a advertir que los bombardeos podrían reanudarse si Irán no acepta las condiciones planteadas por Washington, en medio de una creciente incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Eso fue precisamente lo que sucedió este 7 de mayo, cuando se reportaron ofensivas estadounidenses en el puerto de Qeshm, Bandas Abbas, Sirik, Bandar Kamir y contra dos petroleros que transitaban por distintos puntos del estrecho de Ormuz, que obligaron a activar los sistemas de defensa antiaéreos en Teherán.

Según el Comando Central del Ejército estadounidense, se trató de operaciones en contra de "amenazas entrantes" e "instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones", en respuesta a "ataques iraníes no provocados".

Mientras el mando militar conjunto de Irán afirmaba que las operaciones estadounidenses constituían una violación al alto el fuego, Trump declaraba a ABC que la tregua seguía en pie y que los llamados ataques de represalia no eran más que "un toque de amor".

La gran incógnita es si este memorando funcionará como el primer paso hacia una negociación más amplia o si solo servirá como una pausa táctica antes de una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Mientras Trump insiste en que el conflicto podría terminar pronto, los informes de inteligencia y la situación sobre el terreno muestran que Irán todavía conserva capacidad para sostener la confrontación durante varios meses más.

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Con AP y medios locales

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