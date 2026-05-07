Lo esencial:
- Un informe de 'Axios', que cita funcionarios de EE. UU., aseguró que la Casa Blanca cree estar cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de entendimiento para terminar la guerra.
- En Irán, la Cancillería afirma que evalúa la oferta, mientras otros funcionarios lo calificaron de ser "más una ilusión que una realidad".
- Donald Trump sostiene que si Irán acepta su acuerdo la operación “Furia Épica” terminará, pero, de lo contrario, reanudaría los bombardeos a una escala “mucho mayor”.
- Irán aseguró que el estrecho de Ormuz podría reabrirse si EE. UU. cumple su promesa de terminar la operación “Proyecto Libertad”, destinada a ese cruce marítimo, y si Washington termina sus amenazas.
- China pidió un alto el fuego integral en Irán, en declaraciones que podrían revitalizar los estancados esfuerzos para acabar el conflicto que inició hace más de dos meses con los ataques de EE. UU. e Israel contra Teherán.
- Recientes conversaciones indirectas tuvieron lugar entre el enviado de EE. UU., Steve Witkoff, y funcionarios iraníes, según fuentes de Pakistán, país que media entre las partes, al medio árabe 'Al Arabiya'.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 6 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano:
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