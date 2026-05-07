El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este miércoles 6 de mayo, como ya había informado su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, que Rusia no ha respetado la tregua indefinida que Kiev había propuesto desde la pasada medianoche.

“Los ataques continúan a lo largo de todos los segmentos clave del frente”, aseguró Zelenski en su cuenta oficial de X. Ucrania asegura que fue blanco de 108 drones y tres misiles rusos.

Pese a que Rusia no aceptó en ningún momento la tregua propuesta por Ucrania, el presidente dijo que “el Ejército ruso ha cometido 1.820 violaciones del régimen de alto el fuego” desde la medianoche hasta el momento en que el mandatario publicó este mensaje.

“La decisión de Rusia es un desprecio obvio al alto el fuego y a salvar vidas”, agregó Zelenski.

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El presidente ucraniano hizo además referencia a la tregua declarada por Moscú de forma unilateral para el 8 y el 9 de mayo con motivo de la conmemoración en Rusia de la victoria soviética sobre los nazis.

“Es obvio para cualquier persona razonable que una guerra abierta y las matanzas diarias de gente son un mal momento para ‘celebraciones’ públicas”, subrayó Zelenski en referencia al desfile militar con el que suelen celebrar los rusos esta efeméride.

Ucrania propuso la tregua que debía empezar la pasada medianoche en respuesta al alto el fuego unilateral declarado por el Kremlin para el 9 de mayo.

Según Kiev, Rusia teme que Ucrania ataque los actos públicos que se celebren en Moscú durante ese día y espera que los ucranianos se sumen a su alto el fuego y se abstengan de bombardear la capital rusa.

El presidente ucraniano no ha aclarado si Ucrania se sumará al alto el fuego temporal unilateral del Kremlin.

Asimismo, Zelenski volvió a instar en su mensaje al mandatario ruso, Vladímir Putin, a poner fin a la guerra.

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Rusia reporta ataques ucranianos con drones

El Kremlin denunció la continuidad de los ataques ucranianos con drones que causaron cinco muertos en la península de Crimea y varios heridos en otros territorios.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en su parte diario sobre la continuidad de la operación militar en Ucrania y nuevos ataques contra concentraciones de tropas ucranianas en Járkov, así como de golpes a puestos de mando de aparatos no tripulados del enemigo.

A su vez, los militares rusos dijeron que sus fuerzas alcanzaron una mejora de sus posiciones en el frente.

Simultáneamente, las autoridades regionales reportaron nuevos ataques de Kiev con drones, que mataron a cinco personas en la anexionada península de Crimea, dejaron cuatro heridos en Bélgorod y uno en la parte de Zaporiyia controlada por Rusia.

La persona herida durante el ataque en Zaporiyia es un reportero gráfico de la agencia TASS, según confirmó el propio medio.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de la casa particular alcanzada por un ataque de dron ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 6 de mayo de 2026.

Rusia amenazó previamente con un duro golpe al centro de Kiev si las autoridades ucranianas intentan frustrar las celebraciones con ocasión del Día de la Victoria.

Putin y Zelenski ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Y aunque las partes no formalizaron sus acuerdos, Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la Plaza Roja al que asistieron una treintena de líderes mundiales al tratarse de un aniversario redondo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

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Hungría devuelve a Ucrania el oro y el efectivo que se había incautado

El Gobierno húngaro, aún liderado por el primer ministro saliente Víktor Orbán, devolvió este miércoles a Ucrania el oro y el efectivo que sus fuerzas especiales incautaron tras interceptar un convoy de un banco público ucraniano que traía dinero procedente de una entidad de Austria.

"Hoy los fondos y los bienes de Oschadbank que fueron confiscados por los servicios especiales en marzo de este año han sido retornados", escribió en su cuenta de X el presidente ucraniano, quien volvió a calificar de "ilegal" la operación húngara que llevó a la incautación del dinero y el oro.

Según Zelenski, la devolución supone "un paso importante en las relaciones con Hungría".

El retorno del dinero, por el que Zelenski se mostró "agradecido", ha sido posible por "la actitud constructiva" de Hungría, dijo el mandatario ucraniano, en referencia a la victoria electoral del primer ministro electo húngaro, Péter Magyar.

La confiscación de los nueve kilos de oro, 40 millones de dólares y 35 millones de euros interceptados entonces por las fuerzas especiales húngaras marcó uno de los hitos en la tensión entre Budapest y Kiev durante la última etapa de Orbán, que centró buena parte de la campaña electoral en criticar a Zelenski.

Con Reuters y EFE

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