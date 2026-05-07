Aranceles, crimen organizado y ahora también intereses financieros. Donald Trump y Luiz Inácio Lula Da Silva han tenido razones de sobra para explotar sus diferencias y este 7 de mayo tendrán una oportunidad de resolverlas en casa del primero.

Lula visitará a su homólogo por primera vez en este segundo mandato del líder conservador, en lo que el ministro de Finanzas brasileño, Dario Durigan, espera que sea un “diálogo constructivo”.

Lo hará con las tensiones aliviadas después de dos providenciales encuentros en la Asamblea General de la ONU y en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que desactivaron la amenaza de Trump de aplicar aranceles punitivos a Brasil, en rechazo a la condena del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

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Pero desde entonces, los dos líderes han vuelto a chocar sobre tópicos cruciales, incluyendo la captura de Nicolás Maduro, el bloqueo naval contra Cuba, la guerra en Oriente Medio, el cambio climático, el multilateralismo y hasta la figura del papa León XIV.

La agenda de la reunión de este jueves, sin embargo, parece suficientemente marcada por temas concretos como para evitar extravíos retóricos que vuelvan a abrir diferencias.

Dos tópicos centrales en la agenda común

Un acuerdo arancelario que desmonte las amenazas comerciales de Trump es el primero de los asuntos a conversar.

El magnate había aplicado impuestos de 40% a los productos brasileños en julio del año pasado, que se sumaron al 10% que había anunciado durante el llamado “día de la liberación”, instigado por el senador Flávio Bolsonaro, que denunciaba una “persecución” contra su padre.

Desde entonces, varias cosas han cambiado. La Administración Trump no solo retiró la amenaza de aranceles, sino que levantó las sanciones que había dictado contra figuras clave en la condena al expresidente Jair Bolsonaro, como el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso por la conspiración golpista que encabezó el expresidente ultraderechista en 2022.

No solo eso. En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos, en un inusual fallo contra políticas de Trump, declaró ilegales los aranceles impuestos bajo la Ley de Emergencias Económicas Internacionales, con lo que desactivó el gatillo comercial del presidente republicano.

La seguridad será el otro gran tema del encuentro entre Lula y Trump. El mandatario de izquierda quedó fuera del llamado 'Escudo de las Américas', la iniciativa hemisférica de combate al narcotráfico y otros delitos que lleva adelante su homólogo estadounidense, junto a otros líderes conservadores del continente.

Aun así, el crimen organizado sigue siendo punto obligado en la agenda bilateral. El mes pasado los dos mandatarios anunciaron una iniciativa conjunta que implica la integración de datos de la autoridad fiscal federal de Brasil con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin expresó su confianza en que los dos países pueden desarrollar "un trabajo importante en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

Pero en este aspecto las posiciones parecen más alejadas que en el comercial. Lula se ha resistido a la presión de Trump para que declare a las grandes bandas criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

Al mismo tiempo, el republicano no ha dado respuesta a las solicitudes del sudamericano para que arreste al empresario de hidrocarburos Ricardo Magro, residenciado en Estados Unidos, a quien investigaciones de la autoridad tributaria brasileña señalan como figura central de una trama de blanqueo de capitales.

Al momento de lograrse el acuerdo de cooperación, el secretario de Recaudación Tributaria de Brasil, Robinson Barreirinhas, reportaba el decomiso de más de 1.100 armas y 1,5 toneladas de drogas sintéticas y hachís procedentes de Estados Unidos.

Se esperaba que la iniciativa fuera formalmente activada en la reunión que Lula y Trump tenían prevista para marzo, y que quedó en el tintero como consecuencia de las tensiones en Oriente Medio. Ahora, el encuentro de este 7 de mayo debería servir para concretarla.

Para Lula, aprovechar el encuentro para abordar el tema de seguridad en un clima constructivo es vital de cara a su lucha por la reelección, pues es uno de los aspectos en los que necesita hacer avances para desactivar los cuestionamientos de su rival Flávio Bolsonaro.

Pix: tres letras que marcan distancia

Otro de los ámbitos en los que podrían chocar Lula y Trump este jueves es el Pix, la plataforma de pagos instantáneos creada por el Banco Central de Brasil, que la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) ha señalado como lesiva para las empresas extranjeras del sector de pagos.

El Pix es un sistema que permite realizar transferencias al instante las 24 horas del día y que vincula a más de 700 entidades financieras. Sirve para pagos de bienes y servicios, envío de dinero entre usuarios y retiro de efectivo, entre otras transacciones, reemplazando el uso de tarjetas de débito y crédito.

Pix ha restado cuota de negocios a gigantes del sector como Visa y Mastercard, por lo que fue puesto en el radar de la USTR, que lo considera una ventaja competitiva injusta ante empresas estadounidenses.

Dario Duriga, ministro de Finanzas de Brasil, se mostró dispuesto a aclarar a la Administración Trump todas las dudas que tenga en torno a la plataforma, si eso contribuye a desmontar los argumentos de los grupos de presión “indebidos”.

Así suavizaba las declaraciones de Lula a principios de abril, cuando afirmó que el Pix “pertenece a Brasil” y que ninguna “presión externa” podría hacer que se modificara, reivindicando la soberanía tecnológica de su país.

Los señalamientos de la USTR pueden usarse como mecanismo legal para la imposición de aranceles, por apuntar a supuestas malas prácticas comerciales, y seguramente estarán sobre la mesa cuando Lula y Trump ensayen este jueves un nuevo acercamiento.

El hombre detrás del encuentro

Una fuente con conocimiento de las circunstancias en que se acordó el encuentro le dijo a la agencia Reuters que la figura clave para concretarlo fue el polémico empresario brasileño Joesley Batista, al que la Casa Blanca ya ha recurrido en gestiones hemisféricas anteriores.

Batista, copropietario junto a su hermano Wesley de la empresa de procesamiento J&S, que controla el gigante agropecuario JBS, voló desde Colorado a Washington el miércoles, según lo registró la plataforma de seguimiento de aviones FlightAware, probablemente para impulsar el anuncio final de la reunión, que estuvo en duda hasta el último momento.

No es la primera vez que Batista -que fue investigado como sospechoso en el marco de la operación 'Lava jato' en Brasil- maniobra para influir en la agenda del magnate republicano, en una relación que revela la importancia creciente que las gestiones de líderes empresariales cobran en la Administración Trump.

Imagen de archivo que muestra al empresario Joesley Batista (derecha) cuando fue transferido a una prisión federal luego de entregarse a la policía. Brasilia, 11 de septiembre de 2017.

En 2025, donó cinco millones de dólares para la toma de posesión del republicano, a través de Pilgrim’s Pride, un productor avícola cuya mayoría accionaria pertenece a JBS. Fue la mayor contribución individual detectada para la ceremonia con la que Trump iniciaba su segundo mandato.

Informes de prensa señalan que Batista también sostuvo conversaciones infructuosas con el expresidente Nicolás Maduro, para intentar convencerlo de renunciar.

Luego se encontró varias veces con su sucesora Delcy Rodríguez, y medió para convencer a empresarios del sector petrolero y gasífero de la disposición de la presidenta encargada para acoger inversiones en un entorno seguro, aunque estas gestiones no fueron reconocidas por la empresa de su propiedad cuando Reuters consultó al respecto.

Con Reuters, EFE, AP y medios locales

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