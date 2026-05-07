Un juez federal publicó el 6 de mayo un documento descrito como una nota de suicidio supuestamente escrita por el fallecido Jeffrey Epstein e incluyendo la frase: "Es un placer poder elegir el momento para despedirse".

Epstein, el financiero caído en desgracia y presunto traficante sexual, fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019, en lo que se consideró un suicidio.

Se dice que la nota manuscrita fue encontrada por su antiguo compañero de celda, el asesino condenado y exagente de policía Nicholas Tartaglione. El juez federal Kenneth Karas, que supervisó el caso Tartaglione, publicó la nota tras una solicitud del 'New York Times', que informó de su existencia la semana pasada.

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Karas dictaminó que la nota calificaba como documento judicial, sujeta al derecho de acceso del público porque fue presentada en relación con el caso penal de Tartaglione, quien cumple cuatro cadenas perpetuas consecutivas por asesinatos relacionados con drogas. Karas supervisó ese caso.

El juez no encontró ninguna razón legal para mantenerla bajo sello secreto. Pero tampoco dio fe de la autenticidad de la nota, ni evaluó su cadena de custodia. En cambio, trató esos temas como irrelevantes para la decisión de desclasificarla.

"Ninguna parte ha identificado ninguna contraprestación que justifique el sellado de la nota", dictaminó el juez.

La carta, garabateada en un bloc de notas amarillo, fue presentada por los abogados de Tartaglione, quien fue compañero de celda de Epstein durante aproximadamente dos semanas en julio de 2019 mientras ambos estaban recluidos en una cárcel de Manhattan.

"Me investigaron durante meses… ¡¡¡y no encontraron NADA!!! Así que me acusaron de unos hechos de hace 15 años", dice la nota, según una imagen de la misma publicada en el expediente judicial. "Es un lujo poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¿Ponerme a llorar a gritos? ¡NO TIENE NINGUNA GRACIA, NO MERECE LA PENA!".

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida de solicitar los servicios de prostitución de una menor, una condena que dio lugar a un polémico acuerdo con la fiscalía y a una breve pena de cárcel. Fue detenido de nuevo en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores, por reclutar y abusar de niñas menores de edad en Nueva York y Florida.

La nota salió a la luz en julio de 2019, después de que Epstein fuera encontrado con vida en su celda de la cárcel de Manhattan con marcas en el cuello, en lo que las autoridades describieron posteriormente como un aparente intento de suicidio. Según las descripciones públicas de Tartaglione, el papel estaba escondido dentro de un libro en la celda que compartían. Epstein murió varias semanas después, el 10 de agosto de 2019, en un incidente independiente que se dictaminó como suicidio.

Tartaglione mencionó la carta en una entrevista en un pódcast el año pasado, pero el asunto cobró gran relevancia después de que el 'New York Times' informara de su existencia el pasado 30 de abril. El diario informó de que los investigadores federales nunca vieron la nota y que ésta no figuraba entre los millones de documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia en los últimos años.

Al ordenar el levantamiento del secreto, el juez rechazó las preocupaciones sobre la privacidad, tomando nota de la muerte de Epstein y la amplia discusión pública de la supuesta nota.

Lutnick sin memoria de sus encuentros con Epstein

El secretario de Comercio Howard Lutnick declaró este 6 de mayo ante una comisión del Congreso, en una comparecencia a puerta cerrada, que no recordaba por qué él y su familia habían almorzado en la isla privada de Epstein, según informaron los miembros de la comisión.

Lutnick, antiguo director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, almorzó con el delincuente sexual condenado durante dos horas en la isla en 2012, lo que contradice una declaración pública anterior en la que afirmaba haber cortado toda relación con Epstein años antes.

En un pódcast del año pasado, Lutnick afirmó que se había comprometido a "no volver a estar en la misma habitación" con Epstein después de que el financiero invitara a Lutnick y a su esposa, alrededor de 2005, a visitar su casa adosada, donde Epstein hizo un comentario de carácter sexual sobre una camilla de masajes que había instalado. Lutnick y Epstein eran vecinos en el Upper East Side de Manhattan.

El secretario de Comercio Howard Lutnick abandona el Capitolio tras una entrevista con el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, en el marco de una investigación en curso sobre el fallecido delincuente sexual y financiero Jeffrey Epstein. Washington DC, 6 de mayo de 2026.

"Le preguntamos una y otra vez: '¿Por qué fuiste a la isla?'", dijo el representante Suhas Subramanyam, demócrata de Virginia. "Dice que no lo recuerda, que es inexplicable y que simplemente no sabía cómo responder a la pregunta".

El representante James Comer, republicano por Kentucky y presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, afirmó que Lutnick se mostró transparente en su declaración voluntaria.

Comer señaló que Lutnick explicó al comité que Epstein se enteró de que su familia y sus amigos estaban de vacaciones en las Islas Vírgenes y los invitó a todos a almorzar.

"Lo único que vi que Lutnick hizo mal fue que no fue 100% sincero sobre la breve visita a la isla con su familia. Lo corrigió en su declaración inicial", dijo Comer a los periodistas. "Si descubrimos que Lutnick hizo alguna declaración falsa, mentir al Congreso es un delito grave y se le exigirán responsabilidades".

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