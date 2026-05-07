Rusia envió una advertencia de evacuación a los diplomáticos extranjeros en Kiev el miércoles, pues atacará la ciudad si Ucrania interrumpe las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial en Moscú este fin de semana.

A principios de esta semana, Rusia declaró un alto el fuego unilateral con Ucrania entre el 8 y el 9 de mayo para coincidir con las conmemoraciones del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, que cada año el Kremlin celebra el 9 de mayo con un desfile militar masivo por la Plaza Roja.

En una nota enviada a las misiones diplomáticas extranjeras y organizaciones internacionales, Rusia advirtió que lanzaría un "ataque de represalia" contra la capital ucraniana, "incluyendo contra los centros de toma de decisiones", si Ucrania interrumpía las conmemoraciones este sábado.

Instó a dichas misiones a "garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y otras, así como de los ciudadanos, de la ciudad de Kiev". No hubo una reacción inmediata por parte de Ucrania.

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Apagón total de internet móvil en Moscú para el 9 de mayo

El ministerio de Desarrollo Digital de Rusia anunció este jueves que bloqueará totalmente el internet móvil en Moscú, incluyendo a los recursos de la 'lista blanca" autorizada.

"Para garantizar la seguridad de las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo, el acceso a internet móvil —incluidos los sitios web autorizados— y a los servicios de SMS en Moscú será restringido temporalmente", anunció el ministerio en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Según Desarrollo Digital, los servicios de internet por cable y WI-Fi continuarán funcionando con normalidad y sin restricciones. Además, señaló que "no existen planes de bloquear o limitar el internet móvil en Moscú los días 7 y 8 de mayo". Sin embargo, si surgieran amenazas inmediatas a la seguridad, podrían imponerse restricciones operativas.

Las empresas de telefonía móvil advirtieron a sus clientes el lunes, a través de SMS, que se prevén cortes de internet entre el 5 y el 9 de mayo en la ciudad de Moscú. Y la compañía MTS dijo que los cortes también podrían extenderse a la región de Moscú, que rodea la capital rusa.

Esta medida se toma ante la amenaza de un posible atentado por parte de Ucrania durante el desfile militar el 9 de mayo en la plaza Roja.

Zelenski cuestiona el alto el fuego y advierte represalias

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha criticado a Rusia por exigir un alto el fuego el 9 de mayo, una festividad importante para el presidente ruso, Vladimir Putin, y sugirió el lunes que Moscú temía que los drones ucranianos "zumbaran sobre la Plaza Roja".

Ucrania había propuesto su propio alto el fuego para el 6 de mayo, el cual Rusia ignoró.

"Hoy, prácticamente todo el día, prácticamente cada hora, hemos estado recibiendo informes de ataques en diversas regiones", dijo el líder ucraniano. En su discurso nocturno, Zelenski afirmó que Ucrania "respondería de la misma manera" a las violaciones de Rusia y decidiría sus próximos pasos en consecuencia.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de la casa particular alcanzada por un ataque de dron ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 6 de mayo de 2026.

Combates en el frente

Funcionarios ucranianos informaron de múltiples ataques durante el miércoles, cuando se suponía que el alto el fuego unilateral de Ucrania estaba en vigor. Al menos cuatro personas murieron en ataques rusos, incluidos dos en un jardín de infancia en la región norteña de Sumy.

Un oficial ucraniano en el frente oriental declaró: "El enemigo continuó realizando incursiones de infantería e intentos de asaltar nuestras posiciones". Dado que Rusia "no cumplió" con el alto el fuego sugerido por Kiev, "nuestra unidad respondió de la misma manera y contrarrestó todas las provocaciones", añadió.

El Kremlin no comentó sobre el alto el fuego propuesto por Kiev, limitándose a pedir que Ucrania detuviera los ataques para el 9 de mayo. El ministerio de defensa de Moscú dijo haber derribado 53 drones ucranianos durante la noche, una cifra muy inferior a la de días anteriores.

Ataques en el interior de Rusia

Ambos bandos han intensificado los ataques en las últimas semanas. El martes, Kiev atacó zonas profundas de Rusia, matando a dos personas en Cheboksary, una ciudad en el Volga a cientos de kilómetros de Ucrania.

La situación inquieta a Rusia antes del desfile del 9 de mayo. Moscú ha anunciado que retirará el equipo militar del desfile por primera vez en casi 20 años. También ha iniciado cortes de internet intermitentes en toda la ciudad que durarán hasta el sábado.

Las conversaciones para poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial han mostrado pocos progresos y han quedado en un segundo plano debido al conflicto en Irán. Moscú exige que Ucrania se retire de cuatro regiones que reclama como propias, términos que Kiev considera inaceptables.

Con AFP y EFE

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