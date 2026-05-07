Un avión que transportaba a un pasajero de un crucero afectado por el letal hantavirus aterrizó en los Países Bajos el miércoles, después de que los pacientes fueran evacuados del buque frente a Cabo Verde.

Restando importancia a los temores sobre el brote a bordo del MV Hondius, que ha causado la muerte de tres personas, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que no es comparable a la pandemia de Covid.

La OMS informó que los equipos de emergencia evacuaron del barco —que posteriormente abandonó su fondeadero frente a Cabo Verde— a tres personas: dos tripulantes enfermos y otra persona que había estado en contacto con uno de los casos confirmados. Los tres evacuados abordaron vuelos en el aeropuerto de Praia, la capital de Cabo Verde.

Uno de los aviones médicos aterrizó en el aeropuerto de Ámsterdam a las 17:47 GMT, según reporteros en el lugar. Otro aterrizó en Las Palmas, en las Islas Canarias, a primera hora de la tarde del miércoles. Las autoridades españolas señalaron que ese avión transportaba a dos pacientes y había aterrizado por razones técnicas.

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El ministerio de Sanidad de España indicó que los pacientes necesitarían un nuevo avión para continuar su viaje hacia los Países Bajos.

Socorristas con trajes de protección evacúan a pacientes del crucero MV Hondius hacia una ambulancia en el puerto de Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.

Riesgo bajo, según la OMS

Los expertos confirmaron que la variante del virus detectada a bordo del Hondius era una cepa rara que puede transmitirse entre humanos. Sin embargo, los responsables de salud minimizaron los temores de un brote global más amplio, ya que el virus es menos contagioso que el Covid.

Tedros, jefe de la agencia de salud de la ONU, afirmó que esto no era como la pandemia de Covid-19, y añadió: "El riesgo para el resto del mundo es bajo".

El barco ha estado en el centro de una alerta sanitaria internacional desde el sábado, cuando se informó a la OMS que tres pasajeros habían muerto y que la causa sospechosa era el hantavirus. Esta rara enfermedad respiratoria suele propagarse a través de roedores infectados, típicamente por medio de la orina, los excrementos y la saliva.

El Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, y los pasajeros empezaron a enfermar hace un mes. Un hombre neerlandés murió a bordo el 11 de abril, y su esposa, quien dejó el barco para acompañar el cuerpo a Sudáfrica, falleció allí 15 días después tras enfermar también. Otras dos personas siguen bajo tratamiento: una en Johannesburgo y otra en la ciudad suiza de Zúrich.

La ministra de Sanidad española, Mónica García Gómez, dijo que el buque atracará en los próximos tres días en Tenerife y que todos los pasajeros extranjeros serán trasladados en avión a sus países de origen desde allí, si su salud lo permite.

Una lancha ambulancia navegó hacia el crucero.

Enfermedad "muy rara"

Los expertos advirtieron del riesgo de un brote mayor tras saberse que la mujer neerlandesa fallecida había volado en un avión comercial desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo mientras presentaba síntomas. Las autoridades intentan localizar a las personas de ese vuelo, que según la aerolínea Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

Aumentando los temores, la aerolínea neerlandesa KLM dijo el miércoles que una de las personas fallecidas por el virus estuvo "brevemente" en su vuelo de Johannesburgo a los Países Bajos el 25 de abril, pero fue retirada antes del despegue.

"Dicha transmisión es muy rara y solo ocurre por contacto muy estrecho entre personas", dijo el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi. Confirmó que las pruebas hallaron el virus Andes, la única forma de hantavirus que puede transmitirse entre humanos.

La representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, afirmó que las tres personas retiradas del barco estaban "estables" y añadió: "Una de las tres es asintomática". El crucero contaba originalmente con 88 pasajeros y 59 tripulantes, con 23 nacionalidades a bordo.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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