Lo esencial:

Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, descarta el levantamiento de sanciones internacionales contra Irán mientras persista el bloqueo en Ormuz.

mientras persista el bloqueo en Ormuz. Al menos 50,000 soldados estadounidenses se mantienen en alerta en el Medio Oriente, reporta The News York Times.

reporta The News York Times. Mohsen Rezaei, miembro del Consejo de Discernimiento de Irán, declara que el control del estrecho de Ormuz es innegociable.

La embajada de Irán en Seúl emite un comunicado negando categóricamente cualquier responsabilidad en la explosión en un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump asegura que el conflicto contra Irán terminará rápido.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 7 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales.

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