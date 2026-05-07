Lo esencial:

  • Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, descarta el levantamiento de sanciones internacionales contra Irán mientras persista el bloqueo en Ormuz.
  • Al menos 50,000 soldados estadounidenses se mantienen en alerta en el Medio Oriente, reporta The News York Times. 
  • Mohsen Rezaei, miembro del Consejo de Discernimiento de Irán, declara que el control del estrecho de Ormuz es innegociable. 
  • La embajada de Irán en Seúl emite un comunicado negando categóricamente cualquier responsabilidad en la explosión en un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz
  • Donald Trump asegura que el conflicto contra Irán terminará rápido.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 7 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la posterior respuesta de Teherán:  

Con información de AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales. 

France24

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