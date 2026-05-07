El PSG y el Arsenal, que eliminó el martes al Atlético de Madrid, disputarán el próximo sábado 30 de mayo una final inédita de la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest.

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la competición más importante de Europa.

Por su parte, los parisinos disputarán su tercera final europea, e irán en búsqueda del bicampeonato tras el título conseguido el año pasado ante el Inter de Milán por 5 a 0.

Después de un partido de ida legendario con 9 goles, el encuentro de vuelta entre el Bayern Múnich y el PSG prometía espectáculo este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. Y fue el París Saint Germain quien se impuso en el global de la serie (6-5) tras empatar 1 a 1 en la vuelta disputada en Múnich, lo que le aseguró su boleto para la final, donde enfrentará al Arsenal el 30 de mayo.

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“Dembélé y Kvara, la dupla explosiva del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.”

Una semana después del increíble 5-4 de la ida, ambos equipos comenzaron el partido sin especular. Y en ese contexto, los parisinos golpearon en su primera ocasión. Tras una buena pared con Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia desbordó por la izquierda y envió un pase atrás para Ousmane Dembélé. El delantero francés, letal, definió de primera de zurda para poner el 1 a 0 a los 3 minutos de juego y llegar así a su séptimo gol en 12 partidos de Champions League esta temporada.

Del lado del Bayern, Michael Olise se mostró muy activo, como de costumbre, pero se encontró con un duro rival en Nuno Mendes. El portugués evitó varios desbordes del internacional francés e incluso logró desviar un remate suyo a pocos metros del arco defendido por Matvéi Safonov para mantener la ventaja parisina. En el otro sector, Luis Díaz tuvo un rendimiento discreto en el inicio, aunque siempre genera peligro, como en una jugada en la que dejó atrás a Warren Zaïre-Emery antes de sacar un remate cruzado que pasó apenas desviado del arco del PSG. Michael Olise también probó con un disparo con efecto, pero con el mismo resultado.

Cuando los alemanes empezaban a afinar la puntería, el Bayern reclamó penal, pero el árbitro João Pinheiro no lo interpretó así: João Neves tocó el balón con la mano tras un despeje de Vitinha, el Bayern pidió la pena máxima, pero el juez no sancionó la acción a los 31 minutos de juego. Poco después, el portugués estuvo cerca de marcar el segundo del PSG tras un tiro libre de Vitinha, pero el portero Manuel Neuer respondió con una espectacular atajada a quemarropa para mantener con vida a su equipo.

Ousman Dembelé remata de zurda y vence a Manuel Neuer para poner el 1 a 0

Varias chances desperdiciadas por el PSG, pero el objetivo quedó asegurado

Al igual que su arquero, el Bayern Múnich no se rendía. Jamal Musiala probó suerte con dos remates en menos de un minuto: primero se encontró con Safonov y luego falló en la definición. Los parisinos se fueron al descanso con dos goles de ventaja en el global.

En el inicio del segundo tiempo, el PSG controló el partido y se mostró muy sólido defensivamente. El Bayern movía la pelota como un equipo de handball, pero sin encontrar espacios. París Saint Germain esperaba el momento justo para salir de contra y tuvo varias oportunidades para liquidar la semifinal.

Primero, Désiré Doué sacó un remate sorpresivo que Neuer despejó con ambos puños a los 57’. Un minuto después, el arquero alemán volvió a intervenir con el pie ante un disparo peligroso de Kvaratskhelia. Del otro lado, el Bayern apenas llegó con un remate débil de Stanisic que Safonov controló sin problemas. Mucho más peligrosa fue la gran acción individual de Désiré Doué, que dejó atrás a cuatro rivales antes de exigir otra gran atajada de Neuer con un disparo cruzado.

El delantero del PSG Khvicha Kvaratskhelia (i) junto al capitán Marquinhos durante la clasificación a la final de la Liga de Campeones tras eliminar al Bayern Múnich, el 6 de mayo de 2026 en el Allianz Arena.

Pero el Bayern todavía no se entregaba: un solo gol podía reactivar el final del partido. Sin embargo, Safonov volvió a responder ante un remate de Luis Díaz tras un centro de Alphonso Davies a los 68 minutos. Poco después, Michael Olise logró encontrar un espacio, pero su disparo rasante terminó en los brazos del arquero parisino.

En los minutos siguientes, el PSG tuvo varias oportunidades más para ampliar la diferencia, pero ni Désiré Doué, ni Kvaratskhelia, ni Nuno Mendes lograron acertar al arco.

Parecía que el PSG podía lamentar todas esas ocasiones desperdiciadas, sobre todo cuando el delantero Harry Kane finalmente empató el partido en el cuarto minuto de adición. Pero ya era demasiado tarde: pese a esa igualdad agónica, París Saint Germain ganó la serie por 6-5 y jugará su segunda final consecutiva, esta vez frente al Arsenal el próximo 30 de mayo. Además, tendrá la oportunidad de sumar la segunda Champions League de su historia

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

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