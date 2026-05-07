Lo esencial:
- El crucero MV Hondius zarpó rumbo a Islas Canarias, España, a donde se espera que llegue "en tres días", según señaló la ministra de Sanidad, Mónica García.
- Tres pacientes infectados con hantavirus, dos de ellos con pronóstico grave, arribaron a Países Bajos tras ser evacuados este miércoles en Cabo Verde.
- Tres personas han muerto por el brote al interior del crucero de lujo MV Hondius.
- Un enfermo crítico permanece hospitalizado en Sudáfrica.
- La OMS eleva a ocho el número de casos confirmados y sospechosos, tras un último diagnóstico en Suiza. Tres de ellos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio.
A continuación, las principales noticias sobre el brote de hantavirus este miércoles 6 de mayo:
Con Reuters, AP y EFE
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