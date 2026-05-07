Lo esencial: 

  • El crucero MV Hondius zarpó rumbo a Islas Canarias, España, a donde se espera que llegue "en tres días", según señaló la ministra de Sanidad, Mónica García.
  • Tres pacientes infectados con hantavirus, dos de ellos con pronóstico grave, arribaron a Países Bajos tras ser evacuados este miércoles en Cabo Verde.
  • Tres personas han muerto por el brote al interior del crucero de lujo MV Hondius.
  • Un enfermo crítico permanece hospitalizado en Sudáfrica.
  • La OMS eleva a ocho el número de casos confirmados y sospechosos, tras un último diagnóstico en Suiza. Tres de ellos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio.

A continuación, las principales noticias sobre el brote de hantavirus este miércoles 6 de mayo:

Con Reuters, AP y EFE

France24

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