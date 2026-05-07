La Casa Blanca ha redactado un documento para acabar con la guerra en Irán que está siendo discutido por los negociadores de ambas partes, a medida que el presidente Donald Trump rebaja sus planes de fuerza en el estrecho de Ormuz en busca de un acuerdo con la República Islámica.

El memorando de entendimiento, del que informó el portal estadounidense 'Axios', busca que Irán se comprometa a una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio.

En contraparte, la Administración Trump ofrecería levantar sus sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados en todo el mundo. Aunque no hay un cálculo oficial de los activos de la República Islámica congelados a nivel global, estimaciones independientes afirman que pueden superar los 100.000 millones dólares.

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Una fuente cercana al gobierno pakistaní se mostró confiada en lograr un pacto. "Lo cerraremos muy pronto. Ya estamos cerca", declaró a la agencia Reuters.

Menos optimista se mostró el legislador iraní Ebrahim Rezaei, portavoz del poderoso comité de política exterior y seguridad nacional del parlamento, quien describió el texto publicado por 'Axios' como "una lista de deseos estadounidenses más que una realidad".

Sin aludir a la propuesta, Trump sugirió en redes sociales que la guerra podría terminar si "Irán acepta lo acordado". De lo contrario, advirtió, "comenzarán los bombardeos, y lamentablemente serán de una intensidad y un nivel mucho mayores que antes".

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¿Cuáles son los detalles del memorando?

La firma del memorando de entendimiento daría inicio a un periodo de 30 días de negociaciones sobre los detalles de la reapertura del estrecho de Ormuz, la moratoria nuclear iraní y la eliminación de sanciones. Las conversaciones podrían convocarse en Islamabad o Ginebra, según dos de los testimonios de 'Axios'.

Durante ese mes posterior al pacto, también se prevé el fin del cerco naval estadounidense a los puertos iraníes, añadió un funcionario al medio digital.

Uno de los asuntos más sensibles dentro del acuerdo es la moratoria al enriquecimiento de uranio que deberá asumir Irán, un plazo que Estados Unidos ha fijado en 20 años, mientras que Teherán ha cedido, como mucho, a dejarlo en cinco años, según declaraciones previas de dos altos funcionarios iraníes y un funcionario estadounidense citados por 'The New York Times'.

Las funcionarios citados por 'Axios' hablaron de un rango de entre 12 y 15 años en el memorando reciente e incluso uno de ellos comentó sobre una cláusula relacionada con una extensión del veto en caso de cualquier violación del pacto.

El texto está siendo negociado por los enviados de Trump —liderados por Steve Witkoff y Jared Kushner— y varios funcionarios de la República Islámica, de forma directa y a través de mediadores, siempre según el portal digital.

Algunos temas esenciales en conversaciones anteriores no figuran dentro del memorando actual, como la limitación del programa de misiles iraní o el fin del apoyo de Teherán a las milicias instaladas en Medio Oriente, un tema particularmente sensible para Israel, el socio de Washington en conflicto con Hezbolá.

Israel, que anteriormente ha presionado a Trump para que mantenga una postura firme en sus exigencias a Teherán, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los presuntos avances diplomáticos. Una fuente citada por Reuters sostuvo que el gobierno de Benjamin Netanyahu no conocía la posibilidad de un potencial acuerdo.

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¿Pasos hacia la desescalada?

Las fuentes entrevistadas por 'Axios' relacionaron la decisión de Trump de paralizar por un "breve período" la operación 'Proyecto Libertad', lanzada para reabrir el estrecho de Ormuz, con un avance satisfactorio en los acercamientos con Teherán basados en el documento de 14 puntos.

El presidente estadounidense suspendió en la noche del martes 5 de mayo la denominada operación "Proyecto Libertad" que recién había anunciado el pasado domingo 3 de mayo, citando la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán.

Esa operación fue diseñada, según Washington, para escoltar buques varados en el estrecho de Ormuz, cruce que experimenta un bloqueo en medio de la frágil tregua entre Teherán y Washington. Sin embargo, fue calificada por Teherán como una violación al alto el fuego.

Ahora, el optimismo por un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán ha repercutido favorablemente en los precios mundiales del petróleo, con un desplome del crudo Brent hasta los 98 dólares por barril, cayendo alrededor de un 11%.

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¿Cuál es la respuesta de Irán?

Desde la República Islámica, la respuesta parece ambigua.

El diputado iraní, Ebrahim Rezaei, señaló que el informe sobre un memorando de entendimiento es "más una ilusión que una realidad".

"El texto de Axios es la lista de deseos de los estadounidenses hasta que se haga realidad. Los estadounidenses no obtendrán mediante una guerra fallida lo que no consiguieron en negociaciones directas. Irán tiene el dedo en el gatillo y está listo; si no se rinden y conceden las concesiones necesarias, o si ellos o sus aliados, sus secuaces, intentan actuar con malicia, les daremos una respuesta severa y lamentable", sostuvo Rezaei, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró este miércoles que Washington busca la rendición de Teherán por diversos medios, incluido un bloqueo naval. "El enemigo, en su nueva estrategia, busca, mediante un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática, destruir la cohesión del país para obligarnos a rendirnos", afirmó Ghalibaf en un mensaje de voz publicado en su canal oficial de Telegram.

El influyente presidente del Parlamento iraní no ofreció detalles sobre las perspectivas de un plan de paz con Estados Unidos, mientras Teherán continúa analizando los elementos de una propuesta estadounidense.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, citado por la agencia de noticias iraní ISNA, confirmó que el país del golfo Pérsico se encuentra revisando una propuesta estadounidense y que transmitiría su respuesta pronto a través de Pakistán, principal mediador y sede de las únicas conversaciones de paz entre ambas partes.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní señaló que el estrecho de Ormuz, epicentro de la escalada contenida entre Washington y Teherán, podría reabrirse, pero tras la suspensión del "Proyecto Libertad" y a condición de que la Administración Trump culmine sus amenazas.

Entre los buenos presagios de los mediadores del conflicto, la presión de la Casa Blanca por firmar un acuerdo y el hermetismo de Teherán, el futuro de la guerra parece pender de una página que circula entre la cúpula iraní. Mientras, una relativa calma gravita en el campo de batalla bajo la amenaza omnipresente de que se desate el "infierno", tal como ha prometido Donald Trump.

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Con Reuters, AP y medios locales

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