El presidente de Argentina, Javier Milei , ratificó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , pese a las críticas y los pedidos de renuncia en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito y aseguró que es “una persona de bien” y que “está limpio”.

Las declaraciones de apoyo del mandatario se produjeron después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidiera que Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada, en el marco de la investigación que la Justicia lleva adelante sobre su patrimonio, que incluye presuntas compras de propiedades de lujo y viajes al exterior en aviones privados y en primera clase.

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es ‘spoilear'. Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano (diputada)”, aseveró el presidente el miércoles 6 de mayo en diálogo con el canal local ‘LN+’.

“No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas” ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, Milei aseguró que su jefe de gabinete adelantará la presentación de su declaración jurada, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de julio.

“Hay una fecha pautada, pero por las estupideces que dice la gente, Adorni va a presentar su declaración jurada antes”, remarcó.

"Majul y Trebucq":

Por las declaraciones de Javier Milei sobre Manuel Adorni en LN+ pic.twitter.com/cymEojA6BY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 7, 2026

Consultado sobre la posibilidad de apartar del cargo al funcionario, el mandatario de derecha fue tajante: “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”.

“Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, señaló Milei.

En ese sentido, subrayó: “No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”.

Asimismo, el presidente minimizó el eventual impacto político del escándalo que rodea a uno de sus funcionarios más cercanos.

“El desgaste político no me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente”, comentó.

Por otro lado, Milei descartó tensiones con la ministra Bullrich, luego de que esta reclamara que Adorni presentara de inmediato su declaración jurada.

"Patricia Bullrich":

Por sus comentarios sobre la declaración de bienes de Manuel Adorni pic.twitter.com/PQzgME2yWO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 6, 2026

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La investigación al jefe de gabinete

El patrimonio del jefe de gabinete se encuentra actualmente bajo la lupa tras denuncias vinculadas a la compra de propiedades y viajes al exterior que no serían consistentes con sus ingresos declarados como funcionario público.

Esta semana se conoció que Adorni habría pagado 245.000 dólares en efectivo por obras en una vivienda que inicialmente no figuraba en su declaración patrimonial y que salió a la luz luego de que la Justicia argentina comenzara a investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito.

La información surge de la declaración ante la Fiscalía del constructor encargado de las reformas, quien aseguró haber recibido ese dinero sin factura ni documentación formal. Por el momento, se trata de un testimonio incorporado a la causa y no existen conclusiones judiciales.

"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia": Adorni buscó defenderse de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito pic.twitter.com/88j5PIcgLA — TN – Todo Noticias (@todonoticias) April 29, 2026

Si bien ahora el foco está puesto en los 245.000 dólares destinados a la remodelación de la vivienda, la Justicia ya tiene bajo análisis un mapa de gastos más amplio.

Entre ellos figura un viaje a Bariloche, durante el cual Manuel Adorni habría gastado más de 9 millones de pesos argentinos (unos 6.447 dólares) en un fin de semana en el exclusivo hotel Llao Llao Hotel & Resort, incluidos 2,5 millones de pesos (1.790 dólares) en excursiones, comidas y peluquería.

Según la investigación, entre los viajes a Punta del Este, Aruba y Bariloche, además de las propiedades bajo sospecha, el monto que Adorni debe justificar ya superaría los 356.000 dólares.

Sin embargo, los datos citados por la prensa local también mencionan otros 335.000 dólares en deudas. En conjunto, el funcionario acumularía compromisos por más de 725.000 dólares, de acuerdo con información publicada por ‘Infobae' a partir de fuentes judiciales.

Con EFE y medios locales

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