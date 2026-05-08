Momentos de tensión vive el Real Madrid. Este jueves 7 de mayo trascendió que los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron supuestamente un fuerte altercado en el vestuario que terminó con el uruguayo hospitalizado por un corte en la cabeza.

El club español confirmó posteriormente que Valverde, capitán del equipo, sufrió una lesión y estará fuera de las canchas hasta dos semanas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por el equipo médico del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneal", informó la institución en un comunicado.

"Valverde está en casa y en buen estado; necesitará descansar entre 10 y 14 días, conforme a los protocolos médicos para este diagnóstico”, añadió el texto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según medios españoles, al mediocampista uruguayo se le aplicaron varios puntos de sutura tras caer y golpearse contra una mesa del vestuario en medio del altercado. El incidente habría ocurrido en el centro de entrenamiento de Valdebebas, un día después de otra discusión entre ambos futbolistas.

Federico Valverde a inscrit un triplé face à Manchester City à Madrid, le 11 mars 2026.

Sin embargo, horas después, Valverde negó que hubiera existido una agresión física entre él y Tchouaméni.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió”, escribió el uruguayo en un comunicado difundido en redes sociales.

El futbolista también pidió disculpas por la situación que atraviesa el club.

“Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente”, afirmó.

Valverde reconoció que sí existió un incidente durante el entrenamiento y explicó que “la fatiga de la competición y la frustración hacen que todo se sienta más grande”.

Pese al descargo del jugador, el Real Madrid anunció que iniciará un “procedimiento disciplinario” interno.

"El club anunciará los resultados de ambos casos en su debido momento, una vez que se hayan completado los procedimientos internos correspondientes”, indicó el club.

La gravedad del episodio derivó en una reunión de emergencia a la que asistieron altos cargos del club español y que obligó a los jugadores a permanecer durante una hora más en el campo de entrenamiento luego de finalizada la práctica.

El objetivo fue intentar frenar una escalada de tensiones que ha dejado los nervios a flor de piel y la plantilla dividida en un momento delicado para el equipo.

El altercado tiene lugar luego de que esta semana el defensor Álvaro Carreras admitiera haber estado involucrado en una acalorada discusión con un compañero, pero que, según sus propias palabras, fue "un incidente puntual sin importancia que se ha resuelto".

Los medios españoles luego precisaron que el otro involucrado sería el defensor alemán Antonio Ruediger.

L’attaquant français n° 10 du Real Madrid, Kylian Mbappé, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA opposant le Real Madrid CF au FC Bayern Munich, au stade Santiago Bernabéu de Madrid, le 7 avril 2026.

La temporada del Madrid se ha desmoronado en varios frentes. El entrenador Xabi Alonso fue despedido a mitad de temporada y su sucesor Álvaro Arbeloa no ha podido evitar que el equipo cayera hacia su segundo año consecutivo sin trofeo.

Tras una eliminación en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, el Real Madrid está a 11 puntos del líder de LaLiga, el Barcelona, con cuatro partidos por disputar.

Los equipos se enfrentan en el Camp Nou este domingo en un Clásico que podría asegurar el título para los catalanes.

Con Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más