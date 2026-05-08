¿Se cumplirá el alto el fuego en Ucrania bajo las fechas propuestas por Rusia?

"Durante la celebración del 81.º aniversario de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, desde la medianoche del 8 de mayo hasta el 10 de mayo, la parte rusa declara un alto el fuego", informó el Ministerio de Defensa ruso este jueves 7 de mayo, mediante Telegram.

El presidente ruso, Vladímir Putin, había anunciado el pasado lunes que declaraba un alto el fuego de dos días, entre el 8 y 9 de mayo, por lo que el nuevo anuncio apunta a ser una extensión de su propuesta.

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Pero aún es incierto si este cese de hostilidades anunciado de manera unilateral por Moscú se materializará.

El mismo día del anuncio de Putin, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, país invadido por Rusia desde hace más de cuatro años, comunicó por separado una tregua de al menos dos días, a partir de la medianoche del pasado 5 de mayo.

Sin embargo, posteriormente, Kiev confirmó que las tropas invasoras no siguieron esa propuesta, ante una nueva ola de ataques a lo largo del país.

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“Una lógica extraña e inapropiada”: Zelenski sobre anunciada tregua rusa

Tras la violación de Moscú a la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Zelenski reprochó a Rusia por exigir un alto el fuego el 9 de mayo, una fecha importante para Putin.

El mandatario ucraniano declaró este jueves que la nueva proclamación de un cese de hostilidades por parte de Rusia limitado para sus conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial expone la lógica “extraña e inapropiada” de sus líderes.

En su mensaje de vídeo nocturno, el jefe de Estado ucraniano también afirmó que Estados Unidos podría mantener mejor la paz en Europa, como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, mostrando una “postura justa y firme contra el agresor”.

Pese al nuevo anuncio del Kremlin, una pausa en los ataques no está garantizada. Y es que, en paralelo, Moscú mantiene sus amenazas de ataques al territorio ucraniano.

El miércoles 6 de mayo, Rusia lanzó una advertencia a los diplomáticos extranjeros en Kiev para abandonar la capital ucraniana antes de las celebraciones del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial en Moscú, amenazando con ataques de represalia si Ucrania interrumpe las conmemoraciones vinculadas al desfile militar del 9 de mayo en la Plaza Roja.

Zelenski sugirió el lunes que Moscú temía que los drones ucranianos sobrevolaran la Plaza Roja.

“El 4 de mayo, el Ministerio de Defensa ruso anunció un alto el fuego del 8 al 9 de mayo en honor a la celebración de la Victoria del Pueblo Soviético en la Gran Guerra Patria. Ese mismo día, Volodímir Zelenski advirtió sobre un posible ataque de drones ucranianos contra el desfile de Moscú del 9 de mayo. En respuesta, diplomáticos y militares rusos advirtieron que, en ese caso, las Fuerzas Armadas rusas lanzarían un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev, algo que hasta entonces habían evitado, a pesar de contar con las capacidades necesarias”, acusó el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia estatal de noticias TASS.

En una nota dirigida a las misiones diplomáticas extranjeras y a las organizaciones internacionales, Rusia advirtió que lanzaría un "ataque de represalia" contra la capital ucraniana, "incluso contra centros de toma de decisiones", si Ucrania interrumpía las conmemoraciones el próximo sábado 9 de mayo.

"Les instó a “garantizar la evacuación oportuna del personal de misiones diplomáticas y de otro tipo, así como de los ciudadanos, de la ciudad de Kiev”, agregó.

Un rescatista trabaja en el lugar de un ataque con drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 7 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil.

Funcionarios ucranianos informaron sobre múltiples ataques durante el miércoles, día en que debía entrar en vigor el alto el fuego unilateral de Ucrania.

Según las autoridades, al menos cuatro personas murieron en ataques rusos, dos de ellas en una guardería en la región norteña de Sumy. Los combates también continuaron en el frente.

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La UE se prepara para posibles conversaciones con Putin

Los líderes de la Unión Europea se preparan para eventuales diálogos con el mandatario ruso Vladimir Putin, según reportó el diario británico 'Financial Times', citando a un alto funcionario.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que veía "potencial" para que la UE negocie con el dirigente del Kremlin y que el bloque de 27 países cuenta con el respaldo del jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, para hacerlo, añade el informe.

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Con Reuters y medios locales

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