El máximo diplomático de la Casa Blanca, Marco Rubio, y el líder de la iglesia católica, el papa León XIV, se reunieron este jueves 7 de mayo en el Vaticano. Rubio pasó dos horas y media en la Santa Sede antes de marcharse en un convoy bajo estrictas medidas de seguridad por las principales avenidas de Roma.

"Me reuní con el papa para subrayar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana", escribió el secretario de Estado en redes sociales.

La visita estuvo precedida por una serie de acusaciones lanzadas por el presidente Donald Trump contra el líder católico, sobre quien afirmó que era indulgente con el crimen y el terrorismo debido a sus comentarios sobre las políticas de inmigración y deportaciones de Washington, así como por su crítica a la guerra contra Irán.

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El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, declaró que Rubio y el papa abordaron la situación en Medio Oriente “y temas de interés mutuo en el hemisferio occidental”.

En la antesala del encuentro, el secretario de Estado develó que tenía previsto abordar con León XIV la situación en Cuba.

El líder de la iglesia católica también ha manifestado su "preocupación" por la "frágil" situación que vive la nación caribeña, después de que Trump ordenara un bloqueo petrolero que agravó la crisis energética en la isla, en un intento del republicano por forzar al castrismo a negociar una transición en el poder.

Rubio también se reunió con el máximo diplomático del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, quien sostuvo el miércoles que "atacar" al papa "o criticar lo que hace" es "cuanto menos, un tanto extraño".

El encuentro sirvió para discutir "los esfuerzos humanitarios en curso en el hemisferio occidental y las iniciativas para lograr una paz duradera en Medio Oriente", especificó Pigott en una declaración aparte sobre la reunión con Parolin.

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“No podemos ignorar a Estados Unidos”

La inminente llegada de Marco Rubio a la Santa Sede no hizo que Donald Trump cesará sus señalamientos contra León XIV. Un día antes del encuentro, el republicano deslizó que el papa consideraba correcto que Irán obtuviera armas nucleares y lo acusó de "poner en peligro a muchos católicos" al oponerse a la guerra.

“En lo que respecta al papa, es muy sencillo; le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden y yo digo que no pueden”, manifestó Trump al ser cuestionado al respecto por la prensa en la Ofician Oval.

Horas después, el pontífice remarcó que "no hay duda de que la iglesia se ha manifestado durante años en contra de todas las armas nucleares".

El papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en dos imágenes combinadas.

El embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Burch, auguró una conversación "franca" entre el papa y Rubio, según unas declaraciones a la prensa. Al parecer, también fue un diálogo más largo de lo previsto, a juzgar por los 40 minutos de retraso con los que llegó el papa a una reunión posterior con personal del Vaticano, a quienes agradeció por su paciencia, detalló la agencia de noticias Reuters.

Pietro Parolin detalló el miércoles 6 de mayo que el encuentro con el papa fue solicitado por Washington y que León XIV estaba abierto a continuar el diálogo. “No podemos ignorar a Estados Unidos. A pesar de algunas dificultades, sin duda siguen siendo un socio clave para la Santa Sede, sobre todo porque desempeñan un papel en casi todas las situaciones a las que nos enfrentamos hoy en día", señaló.

Un ensayo publicado esta semana con la firma del reverendo Antonio Spadaro, subsecretario de la oficina de cultura del Vaticano, remarcó que “la situación creada por las declaraciones del presidente Trump requería una intervención directa de alto nivel, llevada a cabo en el lenguaje diplomático apropiado: una corrección semántica a una narrativa de conflicto frontal con la iglesia”. Rubio, católico practicante, pareció ser el portador de ese mensaje.

¿Una reunión tensa con Meloni?

Durante el segundo y último día de su visita a Roma, Marco Rubio tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y con el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quienes han defendido al papa frente a los señalamientos de Trump, pese a su sintonía ideológica.

A su vez, Trump también ha criticado a Meloni, después de sostener que era "una gran líder", y a otros aliados de la OTAN por su falta de apoyo a la guerra contra Irán. Recientemente, anunció planes para retirar a miles de tropas estadounidenses de Alemania en los próximos meses, una medida que también ha amenazado con aplicar en España e Italia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , acompañada por el senador estadounidense Marco Rubio (R-FL) y el representante estadounidense Michael Waltz (R-FL) en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 4 de enero de 2025.

Los desencuentros entre Roma y Washington escenifican la ruptura trasatlántica entre Trump y los socios de la OTAN. En este punto, la visita de Rubio a Italia también se presenta como una oportunidad para anudar los lazos con el Gobierno de Meloni, uno de los pocos aliados ideológicos que mantiene Washington en la Unión Europea, después de que el ultraderechista Viktor Orbán perdiera las elecciones en Hungría.

Antes de que Rubio llegara al Vaticano en la mañana de este jueves 7 de mayo el primer ministro polaco, Donald Tusk, salió de una reunión con el papa.

Tusk, un crítico de los ataques de la Casa Blanca a la OTAN, declaró a los periodistas que había conversado con el pontífice sobre cómo fortalecer la cooperación internacional y generar esperanza en el mundo. "Todavía es posible que el mundo no tenga que caer en el caos", aseguró.

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Con Reuters, AP y medios locales

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