Lo esencial:
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Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes después de que, según su Comando Central, fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.
- Los Gobiernos de Israel y Líbano sostendrán una nueva ronda de conversaciones en Washington el 14 y 15 de mayo, según informó un funcionario del Departamento de Estado.
- Ministro de Asuntos Exteriores de Francia descarta el levantamiento de sanciones internacionales contra Irán mientras persista el bloqueo en Ormuz.
- Donald Trump asegura que el conflicto contra Irán terminará rápido.
- El ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán manifesta su disposición para que Islamabad sea la sede de la firma de un posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.
- Al menos 50,000 soldados estadounidenses se mantienen en alerta en el Medio Oriente, reporta 'The New York Times'.
- Mohsen Rezaei, miembro del Consejo de Discernimiento de Irán, declara que el control del estrecho de Ormuz es innegociable.
- La Embajada de Irán en Seúl niega categóricamente cualquier responsabilidad en la explosión en un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz.
- El Ejército de Israel anuncia investigación y medidas disciplinarias tras fotografía en la que un soldado profana una estatua de la virgen María en el sur del Líbano.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 7 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la posterior respuesta de Teherán:
Con AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales
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