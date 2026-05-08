Lo esencial:

Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes después de que, según su Comando Central, fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

Los Gobiernos de Israel y Líbano sostendrán una nueva ronda de conversaciones en Washington el 14 y 15 de mayo, según informó un funcionario del Departamento de Estado.

Ministro de Asuntos Exteriores de Francia descarta el levantamiento de sanciones internacionales contra Irán mientras persista el bloqueo en Ormuz.

mientras persista el bloqueo en Ormuz. Donald Trump asegura que el conflicto contra Irán terminará rápido.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán manifesta su disposición para que Islamabad sea la sede de la firma de un posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.

entre Irán y EE. UU. Al menos 50,000 soldados estadounidenses se mantienen en alerta en el Medio Oriente, reporta 'The New York Times'.

reporta 'The New York Times'. Mohsen Rezaei, miembro del Consejo de Discernimiento de Irán, declara que el control del estrecho de Ormuz es innegociable.

La Embajada de Irán en Seúl niega categóricamente cualquier responsabilidad en la explosión en un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz.

El Ejército de Israel anuncia investigación y medidas disciplinarias tras fotografía en la que un soldado profana una estatua de la virgen María en el sur del Líbano.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 7 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la posterior respuesta de Teherán:

Con AFP, EFE, Reuters, AP y medios locales

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