Sur Finanzas nació como una pequeña firma de alcance prácticamente comunitario en el sur del área metropolitana de Buenos Aires. De préstamos y asesorías a pymes, saltó en pocos años a ser patrocinante y proveedor de herramientas financieras en lo más alto del poder del fútbol argentino.

En apenas unas semanas de investigación, se ha logrado establecer una red de conexiones que llevó al allanamiento de 17 clubes, la Liga y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de sospechas de que las alianzas comerciales con estas entidades han servido para lavar dinero de la empresa.

Las alarmas se dispararon recién en noviembre, cuando se detectó que una pequeña constructora había movilizado en menos de un año una cifra superior a los 6000 millones de pesos (unos 4,1 millones de dólares).

El foco se desplazó hacia la financiera que con cinco años de existencia ha llegado a poseer varias sucursales y, además de préstamos a pequeñas empresas, ofrece ahora cambio de divisas, cajas de seguridad y una billetera virtual.

Una gama mucho más amplia de negocios vinculados con su propietario, Ariel Vallejo, surgió entonces ante los investigadores, incluyendo droguerías, agencias marítimas, empresas agrícolas y, por supuesto, clubes deportivos.

El perfil de la financiera escaló a tal nivel que incluso se le ha relacionado con la causa Andis, la trama de pago de sobornos para adquisición de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la que fue mencionada la hermana de Javier Milei, Karina.

Se cree que parte del dinero movilizado en estas operaciones fue depositado a través de otro servicio de Sur Finanzas, las criptomonedas.

La cercanía entre Ariel Vallejo y Claudio “Chiqui” Tapia, el poderoso presidente de la AFA, capaz de desafiar al mismísimo Javier Milei, está ahora bajo la lupa.

La investigación busca demostrar que los préstamos a clubes deficitarios y el patrocinio deportivo habrían sido fachadas. El objetivo verdadero, según las pesquisas, sería blanquear fondos presuntamente procedentes de apuestas y ocultar cantidades de dinero bajo figuras de testaferros y operaciones ficticias.

Sur Finanzas habría recurrido a diversos mecanismos para estos propósitos, como auxilios financieros a clubes en problemas, con el compromiso de que el reintegro permitiera legalizar ese dinero.

Para ello, de acuerdo con lo que trata de establecer la Fiscalía, los equipos habrían acordado firmar los contratos de préstamo por cifras superiores a las que realmente recibían. El monto adulterado quedaba entonces asentado en los registros públicos y de esta forma legalizado, y el club devolvía luego los fondos a Sur Finanzas.

En otros casos, los préstamos se habrían pagado con las llamadas “palancas”: ingresos a futuro por derechos de transmisión u otros beneficios a los que un club normalmente tiene acceso, y que al pasar por sus arcas quedaban blanqueados para el momento de regresar a la financiera.

A ello se debieron los allanamientos: los investigadores trataban de conseguir en los libros contables de los clubes, la Liga y la AFA operaciones que reflejaran los hallazgos del peritaje en la empresa.

Estos son los clubes e instituciones investigados

Racing, el equipo del momento en Argentina, que este 13 de diciembre juega la final de los playoffs del Torneo Clausura contra Estudiantes, fue uno de los que recibió la visita de la Policía Federal.

También Independiente, el más ganador de la historia en la Copa Libertadores, y otros clubes de primera división como San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Belgrano y Platense.

En esa lista destacan Banfield, el primer vínculo de Vallejo con el fútbol, y Barracas, fundado por Tapias y presidido por su hijo.

Banfield ya estaba siendo investigado en otra causa por presunto lavado de dinero procedente de la empresa de Vallejo, que a su vez asegura que el club le debe un millardo de pesos (equivalente a poco más de 664.000 dólares).

Ese proceso ahora es el motivo de una disputa entre instancias judiciales: el juez federal Federico Villena, que lo inició, y la fiscal del caso Sur Finanzas, Cecilia Incardona, que pidió la orden de allanamiento a las oficinas del “Taladro” en otro juzgado, el de Luis Armella, a cargo del caso de la financiera.

Almirante Brown, Acassusso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Estrella del Sur, Morón, Temperley y Victoriano Arenas, todos clubes de segunda, tercera y cuarta división, fueron los otros allanados.

Varias de las escuadras, como Racing, han aclarado en comunicados oficiales que su vinculación a Sur Finanzas no va más allá de contratos de publicidad y patrocinio. Independiente, por su parte, asegura que su única relación fue “una donación voluntaria” para una “refacción puntual” en la residencia de atletas.

En cuanto a la AFA, la entidad ha quedado involucrada debido a la cercanía entre Tapia y Vallejo, que suele publicar en sus redes sociales el registro de sus encuentros, y porque Sur Finanzas se convirtió en 2024 en el principal patrocinante de la selección nacional y de la Liga.

Vallejo aseguró en declaraciones al diario ‘La Nación’ que “el ‘Chiqui’ (Tapia) nunca me pidió nada”, pero él le dispensó un par de gestos para aplicar la frialdad inicial del presidente a sus acercamientos: publicidad para el club presidido por su hijo, Barracas Central, y una tarjeta de crédito que el mandamás de la AFA movió poco.

A cambio, Tapia le ofreció, siempre según la versión de Vallejo, darle “más visibilidad” y el empresario consiguió su objetivo confeso de convertirse en la “billetera del fútbol”.

Un conflicto de vieja data

Los allanamientos llegan en un momento de particular tensión entre el fútbol argentino y el presidente Javier Milei.

El líder libertario debía ocupar el palco de honor en el sorteo del Mundial de 2026 junto a Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum, los presidentes anfitriones. Sin embargo, decidió no asistir a la ceremonia en el Centro John F. Kennedy de Washington, sin ofrecer explicaciones.

Sus públicas y notorias diferencias con el presidente de la AFA resultaron motivaciones más que obvias para sustituir las versiones oficiales, pues Tapia era figura central del sorteo en su calidad de primero al mando en la federación del campeón defensor.

Las desavenencias se remontan prácticamente al inicio de la gestión de Milei, cuando el presidente firmó un decreto en el que autorizaba la conversión de la naturaleza de los clubes en sociedades anónimas deportivas (SAD) y establecía un plazo para realizar el cambio de la figura actual de asociaciones civiles sin ánimo de lucro.

El presidente esperaba que esta medida atrajera capitales privados y ganancias por encima de los 2500 millones de dólares por concepto de inversiones. Según él, había al menos 11 empresas interesadas en el mercado de los clubes argentinos.

Pero Tapia rechazó cambiar los estatutos de la AFA, que establecen que para que un club sea admitido por esta entidad debe estar jurídicamente constituido como una asociación civil. Luego, se acogió a un fallo judicial dictado a favor de una liga regional prohibiendo las SAD, para amparar su negativa bajo un paraguas legal y eludir el decreto de Milei.

Solo un club, Estudiantes de la Plata, ha abrazado la idea de Milei, abriéndose al capital privado, y el presidente lo agradeció colocando una camiseta rojiblanca sobre el sillón presidencial cuando recibió en la Casa Rosada al canciller israelí Gideon Sa’ar.

Un golpe como el que el caso Sur Finanzas supone para la estructura de poder de Tapia podría ser justamente lo que Milei necesita para inclinar a su favor el pulso por la naturaleza del fútbol argentino.

