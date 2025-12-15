Al menos dos personas murieron y al menos otras ocho resultaron críticamente heridas en un tiroteo en el área de la Universidad Brown (Rhode Island) el sábado, dijo un funcionario de la ley, ya que la escuela de la Ivy League emitió una alerta de tirador activo e instó a los estudiantes y al personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales.

Los funcionarios de la universidad inicialmente dijeron a los estudiantes y al personal que un sospechoso estaba bajo custodia, antes de decir más tarde que ese no era el caso y que la policía todavía estaba buscando a un sospechoso o sospechosos, según las alertas emitidas a través del sistema de notificación de emergencia de Brown.

"Todavía estamos recibiendo información sobre lo que está pasando, pero solo le estamos diciendo a la gente que cierre sus puertas y se mantenga alerta", dijo el concejal de Providence, John Goncalves, cuyo barrio incluye el campus Brown. "Como alumno de Brown, alguien que ama a la comunidad Brown y representa esta área, estoy desconsolado. Mi corazón está con todos los miembros de la familia y las personas que se han visto afectadas".

Anteriormente, circulaba información contradictoria sobre el paradero del tirador.

Al principio, el presidente Donald Trump dijo que el sospechoso estaba bajo custodia, pero luego emitió una corrección explicando que la situación está en curso.

El tiroteo reportado ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el departamento de física de la universidad. Según el sitio web de la universidad, el edificio incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas.

Se instó a los estudiantes a refugiarse en el lugar cuando la policía respondió a la escena, y se les dijo a la gente que evitara el área. Los funcionarios advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo que había ocurrido.

La policía estaba investigando activamente y aún recopilando información de la escena, dijo Kristy DosReis, la directora de información pública de la ciudad de Providence.

Brown es una institución privada sin fines de lucro de la Ivy League con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y más de 3.000 estudiantes de posgrado. El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.

(FRANCE 24 con AFP, AP y Reuters; adaptado de su original en inglés)

