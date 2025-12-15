Al menos seis cascos azules de Bangladesh murieron el sábado 13 de diciembre cuando su campamento en el sur de Sudán fue blanco de un ataque con drones, dijo la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en la región.

Bangladesh y la ONU condenaron este ataque que tuvo lugar en Kadougli, capital de uno de los tres estados de Kordofán, región sitiada por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El gobierno pro-ejército sudanés atribuyó el ataque a las FAR que lo negaron.

La Fuerza de Seguridad Provisional de las Naciones Unidas para Abyei (Fisnua) informó de un ataque "con drones" contra el campamento de la Fisnua en Kadougli, a unos 200 km de Abyei.

"Seis soldados murieron y seis resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad", dijo esta fuerza a un corresponsal de la AFP, especificando que las víctimas eran de Bangladesh.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh condenó "firmemente" el ataque y pidió a la ONU que "garantizara una atención óptima" a los militares heridos.

En un comunicado, el líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, dijo que estaba "profundamente entristecido".

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció un "horrible ataque", reiterando en un comunicado su llamamiento a los beligerantes para que "pongan fin de inmediato a las hostilidades".

La vasta región de Kordofán une las áreas mantenidas por el ejército en el norte, este y centro, y Darfur en el oeste, que pasó completamente bajo el control de las FAR a finales de octubre.

Kadougli, capital de Kordofan-Sud, ha sido asediada por los paramilitares durante un año y medio. A principios de noviembre, las Naciones Unidas declararon allí un estado de hambruna.

Multiplicación de los ataques con drones

Una fuente médica del hospital de Kadougli también informó de seis muertes.

Por su parte, los testigos contactados por la AFP hablaron de un disparo de drones en la sede de la ONU en el centro de la ciudad.

Un vídeo publicado por las fuerzas armadas en su cuenta de Facebook muestra dos gruesas columnas de humo negro que se elevan desde dos puntos distintos de la base de Fisnua, donde se pueden ver llamas.

En un comunicado, el Consejo de Soberanía, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhane, jefe del ejército, calificó el ataque de "escalada peligrosa".

El primer ministro sudanés, Kamil Idris, señaló en un comunicado a "la milicia terrorista rebelde", en referencia a las FAR, pidiendo a la ONU que "tome medidas firmes" y "lide a los autores ante la justicia".

En un comunicado en Telegram, las FAR denunciaron "acusaciones infundadas" contra ellos.

El sábado temprano, los paramilitares habían rechazado "categóricamente" las acusaciones contra ellos sobre abusos cometidos contra civiles en Darfur, cuando se apoderaron de la gran ciudad de Al-Fashir a finales de octubre.

El Reino Unido había anunciado el viernes sanciones contra cuatro comandantes de las FAR en Sudán, incluido su número dos, acusados de ser responsables de "atrocidades".

El viernes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) expresó su "profunda preocupación" por la creciente violencia en Kordofán, en particular en Kadougli.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) dijo que estaba "alarmada" el miércoles por "la brutal escalada de la violencia", especialmente en Kordofán, donde "la multiplicación de los ataques con drones expone cada vez más a los civiles a los peligros".

La guerra, que estalló en abril de 2023, causó varias decenas de miles de muertes y provocó el desplazamiento de millones de personas, provocando lo que la ONU califica como "la peor crisis humanitaria del mundo".

La Fisnua cuenta con unos 4.000 militares y policías encargados, en particular, de garantizar la protección de los civiles en la región de Abyei, una zona fronteriza con el petróleo donde los enfrentamientos son regulares.

Con AFP; adaptado de su original en francés

