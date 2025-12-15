Lo esencial:
- Más de 15,6 millones de electores estuvieron llamados a votar de manera obligatoria.
- La extrema derecha fue favorita por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, hace 35 años.
- José Antonio Kast (59), ultraconservador y líder del Partido Republicano, se enfrentó a Jeannette Jara (51), candidata de una amplia coalición de izquierda.
- En la primera vuelta, ambos candidatos obtuvieron cerca del 25 % de los votos, pero el bloque de derechas sumó el 70 %.
- El ultraderechista Kast ganó la contienda y asumirá la Presidencia el próximo 11 de marzo de 2026.
A continuación, la información más relevante de la jornada para elegir presidente en Chile:
