Lo esencial:

  • Más de 15,6 millones de electores estuvieron llamados a votar de manera obligatoria. 
  • La extrema derecha fue favorita por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, hace 35 años.
  • José Antonio Kast (59), ultraconservador y líder del Partido Republicano, se enfrentó a Jeannette Jara (51), candidata de una amplia coalición de izquierda.
  • En la primera vuelta, ambos candidatos obtuvieron cerca del 25 % de los votos, pero el bloque de derechas sumó el 70 %.
  • El ultraderechista Kast ganó la contienda y asumirá la Presidencia el próximo 11 de marzo de 2026. 

A continuación, la información más relevante de la jornada para elegir presidente en Chile

Con información de EFE, Reuters, AFP, AP y medios locales

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más