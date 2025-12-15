Lo esencial:

Más de 15,6 millones de electores estuvieron llamados a votar de manera obligatoria.

estuvieron llamados a votar de manera obligatoria. La extrema derecha fue favorita por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, hace 35 años.

hace 35 años. José Antonio Kast (59), ultraconservador y líder del Partido Republicano, se enfrentó a Jeannette Jara (51), candidata de una amplia coalición de izquierda.

En la primera vuelta, ambos candidatos obtuvieron cerca del 25 % de los votos, pero el bloque de derechas sumó el 70 %.

pero el bloque de derechas sumó el 70 %. El ultraderechista Kast ganó la contienda y asumirá la Presidencia el próximo 11 de marzo de 2026.

A continuación, la información más relevante de la jornada para elegir presidente en Chile:

