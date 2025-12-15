"Hoy, 13 de diciembre, 2023, el Ejército y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) atacaron y eliminaron al jefe de la sede de producción de armas del brazo armado de Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre (de 2023), Raed Saad", se indica en un comunicado militar.

Según la estadística de víctimas de los hospitales gazatíes, publicada por los periodistas locales destacados en las morgues, cinco personas murieron en el ataque.

Israel bombardeó con un dron el vehículo en el que se encontraba Saad a la altura del cruce de Nablus (suroeste de la ciudad de Gaza) en la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur paralela a la costa.

"Saad era uno de los últimos altos cargos veteranos en la Franja de Gaza y estaba asociado a Marwan Issa, vicejefe del brazo armado de Hamás (las Brigadas Al Qasam)", continúa el Ejército en el texto.

Le acusan de establecer la Brigada de Gaza de Al Qasam, así como de trabajar por establecer una fuerza naval.

Además, el Ejército asegura que Saad participó en la elaboración del operativo denominado "Muros de Jericó", que contenía un plan como el del ataque del 7 de octubre de 2023, que las fuerzas armadas desestimaron en su momento.

Hamás acusa a Israel de vulnerar nuevamente el supuesto “alto el fuego”

El grupo islamista Hamás aseguró que el ataque del Ejército israelí con un dron contra un vehículo en la ciudad de Gaza de este sábado, que ha causado cinco muertos según fuentes sanitarias, muestra cómo Israel busca "socavar y hacer fracasar el acuerdo de alto el fuego".

La prensa israelí asegura que el objetivo del ataque era el número dos de Hamás en Gaza, Saed Raad, que al parecer resultó muerto, aunque el Ejército aún no lo ha confirmado.

No ha trascendido más información sobre las demás víctimas.

"Este crimen reafirma que la ocupación busca deliberadamente socavar y hacer fracasar el acuerdo de alto el fuego mediante la escalada de sus continuas violaciones", recoge el comunicado de Hamás.

"Representa una violación criminal más del acuerdo de alto el fuego que se firmó en virtud del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", dijo el grupo islamista, que reitera que Israel está incrementando las violaciones del pacto de tregua.

"Exigimos que los mediadores y los Estados garantes del acuerdo asuman sus responsabilidades con respecto a estas flagrantes violaciones y tomen medidas inmediatas para frenar al gobierno de ocupación fascista, que incumple sus compromisos y busca socavar y destruir el acuerdo", se indica en el comunicado.

