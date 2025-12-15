Un convoy antiterrorismo de Estados Unidos que se desplazaba cerca de la histórica ciudad de Palmira fue enfrentado a tiros por un atacante solitario, en un atentado que causó la muerte de dos soldados y un intérprete civil estadounidense, y heridas a otras tres personas.

Es el primer ataque mortal contra tropas de Estados Unidos que se produce en territorio sirio desde la caída de Bashar al-Assad hace un año.

El Mando Central del ejército estadounidense atribuyó la acción a un elemento del autodenominado Estado Islámico, una versión con la que coincidió el Ministerio del Interior sirio, según confirmó su portavoz Nour al-Din al-Baba.

Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos -con sede en Londres- y tres fuentes locales que hablaron con la agencia Reuters aseguraron que el hombre era parte de las fuerzas de seguridad sirias.

Consultado al respecto por el canal de televisión sirio ‘Al-Ikhbariya’, Baba descartó que el hombre tuviera algún papel de liderazgo dentro de las tropas locales, y apuntó que se habían recibido advertencias sobre él, por las que se arriesgaba a ser excluido de las fuerzas de seguridad.

"El 10 de diciembre se emitió una evaluación indicando que este atacante podría tener ideas extremistas, y una decisión sobre él debía emitirse mañana, el domingo (14 de diciembre)", explicó Baba.

El portavoz también agregó que su país había avisado sobre los riesgos de un ataque del Estado Islámico en la región, pero que "las fuerzas de la coalición no tomaron en cuenta las advertencias”.

Estado Islámico no se atribuyó de inmediato el atentado, y las autoridades sirias ahora tratan de determinar si el atacante realmente era miembro activo de este grupo extremista o solo reproducía su ideología.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, informó que el hombre fue liquidado por “fuerzas socias”, y prometió que si acciones como ésta se repiten, el perpetrador deben saber que “pasará el resto de su breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad".

El ataque se produjo en una zona en la cual las fuerzas de seguridad no han recuperado todavía el control, y al menos dos de los heridos pertenecen a las tropas locales, de acuerdo con la agencia estatal SANA.

“Habrá una retaliación muy seria”

El presidente Donald Trump prometió una “retaliación muy seria” contra el Estado Islámico, al que responsabilizó de un ataque “contra Estados Unidos y Siria”, en una publicación en la red Truth Social.

El líder republicano exculpó de responsabilidad al presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, de quien dijo que se encontraba “extremadamente enfadado y perturbado por este ataque”.

El atentado se produce un mes después de la histórica reunión entre Trump y al-Sharaa en Washington, la primera visita de un líder sirio a la Casa Blanca desde que el país ganó su independencia en 1946, en la que los mandatarios firmaron un acuerdo para la adhesión de Siria a una coalición que lucha contra el Estado Islámico.

Aunque esta organización fue derrotada en el campo de batalla en 2019 en Siria, Naciones Unidas estima que aún existen entre 5000 y 7000 combatientes adheridos a células que persisten tanto en ese país como en Irak.

A ello se debe que Estados Unidos mantenga presencia de tropas en varias ciudades sirias, con el objetivo de entrenar a fuerzas locales para la lucha contra el grupo extremista.

Pero su accionar también implica ataques directos, como bombardeos aéreos e incursiones terrestres en áreas que se cree que siguen controladas por los remanentes del Estado Islámico, en las que resultaron detenidas unas 70 personas, solo el mes pasado.

Con AP y Reuters

