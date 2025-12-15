La investigación del Congreso estadounidense sobre Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales, entró en una nueva fase.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, anunció que podría iniciar procedimientos por desacato al Congreso contra el expresidente demócrata Bill Clinton y su esposa y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, si no acceden a declarar sobre su relación con Epstein.

La amenaza se suma a la reciente difusión de fotografías inéditas del patrimonio del financiero, en las que aparecen políticos y empresarios de renombre, incluyendo a Clinton, el ahora mandatario Donald Trump y el magnate de la tecnología, Bill Gates.

Bill Clinton fue uno de los múltiples personajes de alto perfil vinculados con Epstein, un millonario con conexiones internacionales que fue acusado de tráfico sexual y abuso de menores antes de su muerte en prisión, en 2019.

Virginia Giuffre, una de las víctimas, mencionó en entrevistas haber coincidido con Clinton, aunque posteriormente aclaró que algunas afirmaciones iniciales resultaron incorrectas.

Aunque Clinton nunca fue imputado por estos delitos, su relación con Epstein ha estado bajo escrutinio público durante años, pero las sospechas de sus vínculos con el depredador sexual crecen tras las imágenes del patrimonio de Epstein, publicadas por los demócratas el viernes 12 de diciembre.

A través de su portavoz, Clinton reiteró que, si bien viajó en el jet privado de Epstein, nunca visitó sus residencias ni tuvo conocimiento de sus crímenes. Sin embargo, la hasta ahora negativa de los Clinton a comparecer voluntariamente ante el Congreso llevó al comité a considerar procedimientos por desacato.

Se trata de una herramienta poco utilizada pero con gran peso político. Comer señaló que los Clinton han "retrasado, obstruido y en gran medida ignorado los esfuerzos del comité para programar su testimonio" durante meses, y advirtió que de no acordar una fecha de comparecencia, se les obligaría legalmente a declarar.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo.

El contexto político amplifica la tensión: mientras el Congreso busca que figuras clave de la red de Epstein expliquen su relación con el financista, la Administración Trump enfrenta una fecha límite–que se cumple la próxima semana–para desclasificar archivos del Departamento de Justicia relacionados con Epstein, lo que podría revelar nuevos detalles sobre el alcance de sus vínculos con líderes y empresarios influyentes.

"No son gran cosa": Trump desestima sus fotos junto a Epstein

El anuncio del comité republicano coincide con la publicación de 19 fotografías inéditas recibidas de la propiedad de Epstein, que muestran a Donald Trump junto a mujeres cuya identidad fue protegida, así como a Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon y el ex-príncipe Andrew de Reino Unido. Según los demócratas, estas imágenes son solo una pequeña muestra de las 95,000 fotografías que ahora están bajo revisión en el Congreso.

Donald Trump minimizó el hallazgo de las fotografías y afirmó que "no son gran cosa" y que "hay cientos de personas que tienen fotos con él" y que desconocía los crímenes de Epstein. El mandatario aseguró que su relación con Epstein terminó antes de que este se declarara culpable, y señaló que Epstein era una figura conocida en Palm Beach, donde Trump posee su residencia de Mar-a-Lago.

La publicación de estas imágenes se produce mientras crece la presión política y judicial en torno a la desclasificación completa de los archivos del caso Epstein. El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley que obliga al Departamento de Justicia a liberar todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell en un plazo de 30 días, tras la ratificación del presidente.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes busca ahora forzar el testimonio de los Clinton y otras figuras clave para esclarecer las conexiones de Epstein con personalidades de alto perfil. Un tema que continúa dividiendo a la política estadounidense, incluso el propio bando MAGA de Donald Trump.

Con EFE y AP

