Respiro provisional para el Líbano. Según lo anunciado por Donald Trump, Israel pausará sus ataques contra el vecino país tras un acuerdo alcanzado, telefónicamente, entre el presidente Joseph Aoun y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

¿Qué anunciaron Trump y Netanyahu sobre el cese de hostilidades?

La tregua, de acuerdo con las declaraciones de Trump, tendrá una duración de diez días. Aunque no especificó la fecha de inicio, se espera que sea este jueves, ya que indicó que comenzará a las 5 p. m. (hora del este de EE. UU.).

“Acabo de mantener unas conversaciones excelentes con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi (Benjamin) Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, con el fin de lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5 p. m, hora del este”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“El martes (14 de abril), los dos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D.C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He ordenado al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado (Marco) Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una PAZ duradera. Ha sido un honor para mí resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que ¡MANOS A LA OBRA!”, agregó Trump, quien no desaprovechó la oportunidad para atribuirse la resolución de un conflicto, pese a los matices al respecto.

Tras anunciar la medida, Trump indicó que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para mantener “las primeras conversaciones significativas entre Israel y Líbano desde 1983”.

"Israel no ha aceptado la exigencia de Hezbolá de retirarse del sur del líbano"

“Ambas partes desean la paz, y creo que sucederá pronto”, agregó. El eventual encuentro representaría un hito diplomático entre dos países que permanecen oficialmente en estado de guerra desde la creación de Israel en 1948.

Posteriormente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió una serie de declaraciones en las que confirmó que aceptó el alto el fuego de diez días, lo que calificó como una "oportunidad histórica para lograr un acuerdo con Líbano".

Sin embargo, el líder del Likud también dejó claras sus condiciones y la forma en que procedería la tregua. "Israel no ha aceptado la exigencia de Hezbolá de retirarse del sur del líbano (…) Permaneceremos en Líbano con una amplía zona de seguridad hasta la frontera con Siria", enfatizó.

Asimismo, remarcó que su principal exigencia es el "desmantelamiento" de Hezbolá, así como las capacidades nucleares de la República Islámica.

"Nuestra principal exigencia es el desmantelamiento de Hezbolá (…) El presidente Trump me dijo que está decidido a continuar el bloqueo del estrecho de Ormuz y desmantelar las capacidades nucleares de Irán", sostuvo.

Leer tambiénDonald Trump afirma que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de diez días

¿Cuáles son los detalles del acuerdo?

El acuerdo de alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano incluye una cláusula clave que permite a Israel responder a "ataques planeados, inminentes o en curso", según el texto del plan publicado por el Departamento de Estado de EE. UU.

“Israel conservará su derecho a tomar todas las medidas necesarias en legítima defensa"

Por tanto, subraya que podrán mantener operaciones militares limitadas, incluso durante el cese de hostilidades. “Israel conservará su derecho a tomar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso. Esto no se verá impedido por el cese de las hostilidades”, señala el documento.

Sin embargo, el documento, citado por la prensa israelí y aprobado por ambas partes, prohíbe expresamente al Ejército del Estado de mayoría judía operaciones militares ofensivas contra el territorio libanés. Establece así límites claros a las acciones israelíes contra objetivos libaneses, ya sean civiles, militares o estatales, por tierra, mar o aire.

Esta distinción entre operaciones defensivas y ofensivas introduce un margen de interpretación que podría influir en la aplicación del alto el fuego sobre el terreno.

También reitera que se trata de un cese de hostilidades provisional, pero que puede estar sujeto a prórroga. La eventual extensión dependerá de dos factores principales:

Progresos en las negociaciones entre Israel y Líbano

La capacidad del Líbano para ejercer efectivamente su soberanía

Esta condición refleja una de las principales preocupaciones israelíes: la presencia de actores armados no estatales en territorio libanés.

Asimismo, el documento establece que el Líbano adoptará “medidas significativas” para impedir que Hezbolá y otros grupos armados no estatales lancen ataques contra Israel durante el alto el fuego.

Además, el memorando señala que ambas partes reconocen la amenaza que representan estos actores para la soberanía del Líbano y la estabilidad regional.

El acuerdo también indica que se trabajará para limitar la actividad de estos grupos, con el objetivo de que las fuerzas de seguridad libanesas sean las únicas autorizadas a portar armas en el país.

¿Por qué el anuncio causó sorpresa y tensiones en Israel?

El anuncio del cese de hostilidades generó tensiones dentro del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Según medios hebreos, Netanyahu convocó una reunión urgente del gabinete de seguridad poco después del anuncio.

Los ministros habrían sido notificados con apenas cinco minutos de antelación, coincidiendo con la publicación de Trump, destaca la prensa local. Algunos expresaron indignación al enterarse del posible acuerdo a través de los medios sin haber participado en una votación formal.

“El precio se paga aquí con sangre, con hogares destruidos y comunidades destrozadas”

Además, y pese al optimismo de Trump, un funcionario de seguridad israelí declaró a la agencia de noticias Reuters que el Ejército de su país no tiene planes de retirar a sus tropas del sur del Líbano durante un alto el fuego.

Entretanto, dos líderes locales del norte de Israel criticaron el alto el fuego propuesto con el Líbano, advirtiendo que dejaría a las comunidades vulnerables.

Moshe Davidovich, jefe del Consejo Regional de Mateh Asher, afirmó que se pueden firmar acuerdos en Washington, pero “el precio se paga aquí con sangre, con hogares destruidos y comunidades destrozadas”.

Advirtió que un alto el fuego sin una aplicación estricta contra Hezbolá y una zona de seguridad hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera israelí, equivaldría a “esperar la próxima masacre”.

Eitan Davidi, jefe del moshav de Margaliot, calificó la medida de “rendición” y “derrota política”. Declaró al portal de noticias N12 que se tomó sin coordinación con los residentes del norte y que contradice el objetivo declarado de desmantelar las capacidades de Hezbolá.

Leer también¿Israel y Líbano iniciarán una próxima tregua provisional?: lo que hay que saber

¿Cambió Líbano su postura frente a Israel?

Antes del anuncio, funcionarios libaneses habían dejado claro que Beirut no estaba dispuesto a entablar conversaciones directas con Netanyahu sin un cese previo de las hostilidades.

Tres funcionarios libaneses indicaron a Reuters que el presidente Joseph Aoun no mantendría ni siquiera una conversación telefónica con premier israelí en el corto plazo, lo que representaba un revés para los esfuerzos diplomáticos de Washington.

Dos de esos funcionarios afirmaron que la Embajada libanesa en la capital estadounidense ya había transmitido esta postura a la Administración de Donald Trump antes de una llamada entre Aoun y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Gobierno libanés había reiterado que el alto el fuego debía ser el “punto de partida natural” para cualquier negociación directa.

Pero, según lo anunciado por el líder de la Casa Blanca, las comunicaciones telefónicas de este jueves entre los líderes sirvieron para que las partes acordaran el inicio de un alto el fuego.

Aún es incierto si la medida será cumplida a cabalidad y si servirá como antesala para un cese de ataques prolongado.

¿Cuáles son las tensiones en Líbano y el rol de Hezbolá?

El conflicto también ha puesto de relieve divisiones internas en Líbano, especialmente en relación con el papel de Hezbolá.

El Gobierno de Aoun ha mantenido discrepancias con el grupo chiita, respaldado por Irán, tras su decisión de entrar en el conflicto.

Beirut prohibió las actividades militares de Hezbolá desde el pasado 2 de marzo cuando inició la escalada, ha intentado un desarme pacífico del movimiento proiraní y busca recuperar el control del sur del país.

Hezbolá, sin embargo, se opone a cualquier contacto directo entre Líbano e Israel.

Y en las últimas horas, tras conocer el anuncio de Trump, el grupo chiita subrayó que la tregua dependerá de Israel.

Hezbolá insiste, además, en que no se desarmará por completo, debido a la ocupación de las tropas israelíes en el sur del Líbano.

Leer tambiénIsrael ordena “zona de exterminio” de Hezbolá; EE. UU. amenaza con fuego para hacer cumplir bloqueo a Irán

Así está la situación en el terreno

La guerra se intensificó hace más de un mes cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel, en apoyo a Irán, bajo fuego por los ataques que EE. UU. y el Estado de mayoría judía habían iniciado desde el 28 de febrero, ampliando el conflicto regional.

Desde entonces, los datos del Ministerio de Salud reflejan la magnitud del sufrimiento de la población en medio del cruce de ataques:

Más de 2.100 personas han muerto en Líbano

Más de 2.100 personas han muerto en Líbano

Más de 1,2 millones han sido forzosamente desplazadas

Israel, por su parte, ha comunicado:

Dos civiles de su país muertos

13 soldados israelíes fallecidos en Líbano

El conflicto ha aumentado los temores de una guerra regional más amplia.

Mientras se anunciaba el alto el fuego, las embestidas continuaban en el sur del territorio libanés, especialmente en la ciudad fronteriza de Bint Jbeil, bastión de Hezbolá.

Netanyahu afirmó el miércoles 15 de abril que las fuerzas israelíes estaban a punto de “conquistar” la ciudad.

Por su parte, una fuente libanesa indicó que Israel destruyó el último puente sobre el río Litani, lo que dejó prácticamente aislada una décima parte del país.

Entretanto, Hezbolá lanzó nuevos ataques con cohetes contra Israel, activando sirenas en ciudades del norte israelí.

En medio de este panorama, Israel busca una “zona de acceso prohibido” para Hezbolá al sur del río Litani, según lo anunciado por el Jefe del Estado Mayor de ese país.

¿Sus justificaciones? Crear una franja de seguridad, limitar la presencia de Hezbolá y mantener el control militar en el sur.

Funcionarios libaneses han señalado que Israel intenta consolidar una victoria militar antes de avanzar en negociaciones diplomáticas.

Pakistán también intervino diplomáticamente, afirmando que la paz en Líbano sería esencial para avanzar en negociaciones relacionadas con el conflicto con Irán.

Leer tambiénMedio Oriente, en compás de espera: 40 días de conflicto dejan muerte, destrucción y daños duraderos

Un acuerdo frágil y con interrogantes abiertos

Pese al anuncio, el alto el fuego presenta numerosas incertidumbres: no se ha confirmado la fecha exacta de inicio, Israel no ha anunciado retirada de tropas, los combates continúan, Líbano había condicionado las conversaciones al cese de ataques y existen tensiones internas en ambos países.

En este contexto, el alto el fuego de diez días aparece como un intento de “respiro” —como lo describió Trump— más que como una solución definitiva al conflicto.

Los próximos días serán clave para determinar si el anuncio se traduce en una pausa real de los combates o si las diferencias entre las partes impiden su implementación.

Leer también¿Qué se puede esperar de las negociaciones con Líbano, mientras Israel intensifica los ataques?

Con Reuters, AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más