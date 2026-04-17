Europa enfrenta la amenaza de una cancelación de vuelos "pronto", si los suministros de crudo permanecen limitados por el cierre del estrecho de Ormuz, advirtió el líder de la Agencia Internacional de Energía AIE, Fatih Birol.

"Les puedo asegurar que pronto oiremos la noticia de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse debido a la falta de combustible para aviones", manifestó el funcionario en una entrevista con la agencia de noticias AP.

Esta posibilidad ya la había deslizado el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) al trasladar a la Comisión Europea en una carta del 10 de abril que, si el estrecho de Ormuz no reabría en tres semanas, la escasez de combustible de aviación en Europa se tornaría crítica.

Los proveedores de Ryanair, una de las aerolíneas de bajo costo predominantes en Europa, anunciaron que solo pueden garantizar suficiente combustible hasta la mitad mayo, informó la operadora aérea en un comunicado.

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"Si el cierre del estrecho de Ormuz se prolonga hasta mayo o junio, no podemos descartar riesgos para el suministro de combustible en algunos aeropuertos de Europa", adelantó la aerolínea.

El bloqueo de la estratégica vía marítima, por donde cruza una quinta parte del petróleo mundial, fue decretado por Irán a inicios de marzo como una respuesta de los ataques de EE. UU. e Israel del 28 de febrero.

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¿Una Europa dependiente?

Tras años de cierres y pérdida de capacidad de refino en Europa, la UE ha cultivado una gran dependencia a la importación de combustible para aviones.

Si bien, menos del 10% del petróleo que demanda la UE pasa por el estrecho de Ormuz, la cifra se multiplica en el sector aeroportuario, en el que el 40% del crudo depende de esta vía marítima, según cálculos de Macquarie Group, una empresa australiana de servicios financieros.

"La crisis ha expuesto la limitada capacidad de refino que tiene la UE de combustible para aviones, así como su gran dependencia de las importaciones procedentes de otras regiones del mundo", se lee en la carta de la ACI dirigida a Bruselas.

Además, las leyes del mercado han hecho que, ante una demanda creciente y una oferta en decaída, los precios del combustible hayan subido un 80% tras el estallido del conflicto, según el índice Platts Jet Fuel Price Index.

De hecho, la aerolínea EasyJet anunció que tuvo que pagar más de 30 millones de dólares extra en combustible durante el último mes, por lo que anticipó una afectación en sus beneficios debido a la guerra en Oriente Medio.

Aun así, la empresa explicó en un comunicado que ya aseguró el 70% del abastecimiento que requiere para operar en verano.

La situación actual hace temer al ACI de Europa que "la escasez sistémica de combustible para aviones está a punto de convertirse en una realidad", según un comunicado, con la amenaza siempre latente de que el aumento de precios se traslade finalmente a los viajeros.

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¿Cuáles son los países más afectados?

El fantasma de escasez de combustible no afecta a todos los países de la UE por igual. Algunos Estados miembros apenas cuentan con reservas para entre ocho y diez días, señaló en su escrito a Bruselas la ACI, que agrupa a unos 600 aeropuertos de 55 países europeos, sin puntualizar qué naciones enfrentan el peor escenario.

España, por ejemplo, parece menos vulnerable a la situación ya que "las refinerías están cumpliendo los planes de bombeo y tanto las entregas como las importaciones se desarrollan según lo previsto", informó al diario 'El País' la distribuidora Exolum.

En contraparte, el mayor consumir de combustible de aviación en Europa, Reino Unido, muestra un perfil más sensible al desabastecimiento, ya que pasó de tener 18 refinerías en la década de 1970, a tener solo cuatro en la actualidad. Así, empresas como Ryanair que dependen en gran parte del combustible que llega a la isla enfrentan una situación más desfavorable.

"Ahora estamos en una situación crítica, y esto tendrá importantes repercusiones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo", afirmó el también economista y experto en energía.

Este impactó va más allá de las limitaciones operativas en los aeropuertos, con "un aumento en los precios de la gasolina, del gas y de la electricidad", advirtió Birol, antes de agregar que estos efectos se sentirían "principalmente en los países en desarrollo. Los países más pobres de Asia, África y América Latina".

El líder de la Agencia Internacional de Energía confesó que algunos líderes mundiales le han trasladado sus temores de que el cierre de Ormuz conlleve a "un crecimiento cercano a la desaceleración o incluso a la recesión en algunos casos”.

¿Cuál es el plan de la UE para paliar la crisis?

Una de los primeros pasos para normalizar el suministro global de combustible se dará cuando los más de 110 buques cisterna cargados de petróleo y más de 15 buques de transporte de gas natural licuado que, según la AIE, esperan en el Golfo Pérsico logren atravesar el estrecho de Ormuz.

No obstante, según el director de esa entidad, ese hecho por sí mismo "no es suficiente", debido a los daños que ha causado la guera en las instalaciones energéticas en la región que podrían significar meses de retraso antes de estabilizar la producción.

"Más de 80 activos clave en la región han resultado dañados. De estos, más de un tercio están gravemente o muy gravemente dañados", detalló Fatih Birol, para quien "podría tardar hasta dos años volver a la situación anterior a la guerra”.

En este punto, Airlines for Europe, una agremiación del sector aeronaútico, exhortó a las autoridades políticas a adoptar medidas, como una mayor supervisión de los suministros de combustible para aviones, la supresión de ciertos requisitos medioambientales y la reducción de algunos impuestos.

La directora general de ese órgano, Ourania Georgoutsakou, afirmó que serían "medidas temporales", que deberán acompañarse con políticas a largo plazo.

La AIE estima que si Europa logra suplir un 75% del combustible que viene del Golfo Pérsico podría retrasar el caos aeroportuario al menos hasta agosto.

En contra del peaje en el estrecho de Ormuz

Finalmente, el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, criticó el sistema de peaje que Irán aplica a algunos barcos, permitiéndoles transitar por el estrecho a cambio de una tarifa.

Bajo el argumento de costear la reconstrucción del país tras la guerra, la República Islámica quiere convertir este peaje en una política de Estado, con un proyecto que ya ha sido aprobado preliminarmente por el Congreso.

Ante esta posibilidad, el director de la Agencia Internacional de Energía afirmó que permitir que esta práctica se convirtiera en permanente sentaría un precedente que podría aplicarse a otras vías navegables, incluido el vital estrecho de Malaca en Asia.

"Si lo cambiamos una vez, puede ser difícil revertirlo. Será difícil tener un sistema de peaje aplicado aquí, pero no allí", expresó.

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Con AP, Reuters y medios locales

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