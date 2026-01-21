En Gaza, la muerte y el hambre conviven en la misma calle. Este miércoles 21 de enero, un niño de 13 años fue baleado por el Ejército israelí mientras iba a recoger leña. "Salió por la mañana con hambre", relató a la agencia de noticias AP entre lágrimas la madre del menor, Safaa al-Sharafy, antes de agregar: "Me dijo que saldría rápido y volvería".

Pero nunca regreso. El hospital Nasser, en la ciudad oriental de Bani Suheila, confirmó la recepción del cuerpo sin vida del menor.

Paralelamente, fuentes sanitarias palestinas —las primeras en informar de muertes en el marco de la guerra en Gaza— aseguraron que otras tres personas, incluido un niño de 10 años y su padre, murieron tras un ataque de un tanque israelí al este de Deir Al-Balah, en el centro de Gaza.

En otro brote de violencia, una mujer fue asesinada a tiros en el este de Khan Younis, en el sur de la Franja.

Además, tres hermanos murieron en un bombardeo de tanques en el campamento de Bureij, según el hospital de Al-Aqsa, donde fueron llevados los cuerpos.

El Ministerio de Salud gazatí sumó la muerte de tres periodistas palestinos, asesinados en el ejercicio de su labor, lo que elevó el número de víctimas mortaless a al menos 11 en las últimas 24 horas.

Más de 470 palestinos han muerto por la guerra desde que entró en vigor el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de la Franja, de los cuales cerca de 80 fallecieron por disparos israelíes cerca de la línea de alto el fuego.

La cifra incluye un centenar de niños que han perdido, entre ellos una niña de 27 días que murió de hipotermia durante el fin de semana. El ministerio gazatí, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas, que las agencias de la ONU y los expertos independientes consideran generalmente confiables.

Tres soldados israelíes también han perdido la vida en el mismo lapso.

Israel, que emitió el miércoles un comunicado para informar de la muerte de un "terrorista" que entró supuestamente en un área bajo su control, se abstuvo de comentar los ataques posteriores ante el requerimiento de Reuters.

Bombardeo a la prensa

Tres periodistas palestinos que viajaban en un automóvil hacia centro de la Franja, murieron este miércoles por un ataque israelí. Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat y Anas Ghneim integraban una misión patrocinada por el Comité Egipcio, que supervisa el trabajo de los grupos enviados por El Cairo para la normalización Gaza.

Los reporteros planeaban filmar algunos campamentos de refugiados palestinos construidos por Egipto, entre ellos el recién establecido en la zona de Netzarim, según detalló Mohammed Mansour, el portavoz del comité.

Mansour aseguró que el ejército israelí sabía que el vehículo pertenecía al Comité Egipcio.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo carbonizado al costado de la carretera, con el humo aún elevándose entre los hierros retorcidos.

Los cuerpos de dos periodistas fueron trasladados al hospital Shifa en la ciudad de Gaza, mientras que el tercer cuerpo fue trasladado al hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

Reporteros sin Fronteras afirmó que las fuerzas israelíes asesinaron al menos 29 periodistas palestinos en Gaza entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

Netanyahu acepta conformar la "Junta de Paz" de Gaza

Washington señaló que más de 20 países han aceptado unirse a la llamada "Junta de Paz" para la gobernanza de Gaza, entre 60 naciones invitadas a participar. Incluso el papa León XIII está entre los líderes mundiales convocados por Washington.

La Junta se concibió inicialmente como un pequeño grupo de líderes mundiales para vigilar la implementación de la tregua en la Franja. Sin embargo, el esquema de la Administración Trump amplió el espectro, al extender la invitación a docenas de países.

Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí que ordenó la atroz respuesta militar en Gaza tras los ataque de Hamás de 2’23, en la que han muerto más de 71.000 personas —según las autoridades del enclave palestino—, "se convertirá en miembro de la Junta de la Paz", anunció en X la oficina de Netanyahu.

Pakistán también ha sido una de las últimas naciones en confirmar su participación en el grupo internacional, con el fin de que "se tomen medidas concretas para la implementación de un alto el fuego permanente", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Poco antes, la cartera de Exteriores de Egipto también reafirmó su presencia en la "Junta de Paz", publicitada por Trump como un mecanismo para resolver conflictos a escala global.

Arabia Saudita, Turquía, Jordania, Indonesia, y Qatar también se unirán a la cogobernanza del enclave convocada por Trump.

En Europa, las invitaciones de Washington a participar en la administración y gestión del enclave palestino no han sido recibidas con tanto entusiasmo. Noruega y Suecia descartaron este miércoles su participación.

Antes de ellos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió que no se uniría a la Junta. Si bien París apoya el plan de paz de Gaza, al Gobierno de Macron le preocupa que el grupo liderado por Trump pueda suplantar a la ONU como el principal organismo para resolver conflictos. En la misma línea, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, descartó la participación de su país al asegurar: "Tenemos un consejo de paz y esa es la Organización de Naciones Unidas".

El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti, aseveró que, a juzgar por las noticias que había recibido, "parece que hay algunos problemas" con respecto a la participación del Gobierno de Giorgia Meloni, simpatizante de Trump, en plan de EE. UU. para Gaza.

La Constitución italiana ordena que la nación puede unirse a organizaciones internacionales que garanticen "la paz y la justicia entre las naciones" solo "en igualdad de condiciones con otros estados".

El Reino Unido, la Comisión Europea, Canadá, Rusia, Ucrania y China no han comunicado ninguna respuesta a la invitación de Trump.

Alto el fuego estancado

El Ejército israelí mantienen control de aproximadamente el 53% del enclave, pese a que el acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Netanyahu y el grupo islamista Hamás contempla la retirada de las tropas de Netanyahu.

La implementación del acuerdo se encuentra estancada en la primera de tres fases, pese a una reducción significativa de las hostilidades y la liberación de rehenes en poder de Hamás, así como de presos palestinos detenidos en Israel.

El Gobierno de Netanyahu defiende que solo dará por concluida la primera fase después de que Hamás entregue los restos del último rehén, identificado como Ran Gvili, un policía de 24 años asesinado mientras repelía el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, el detonante de la última escalada masiva de las hostilidades israelíes.

Sus familiares pidieron nuevamente este miércoles al Gobierno de Netanyahu y a Trump que garanticen la liberación de sus restos.

Pero el portavoz del grupo islamista, Hazem Qassem, sostiene que ya han compartido toda la información que conocen sobre el cuerpo de Ran Gvili, al que han buscado sin éxito.

Con Reuters, AP y medios locales

