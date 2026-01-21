Dos días después de que se filtrara a la prensa el hallazgo de una junta defectuosa en el tramo del mortal accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), el ministro de Transportes, Óscar Puente, reveló que las ruedas de los primeros cinco coches del primer tren descarrilado presentan marcas de la vía rota hasta del tamaño de una moneda.

La investigación busca esclarecer si los trenes que circularon por el tramo Madrid-Sevilla antes del descarrilamiento también presentan muescas. "Es posible que los dos o tres trenes que pasaron antes tengan marcas similares", añadió Puente en una entrevista con la cadena local 'Telecinco', antes de añadir: "La cuestión es ahora conocer por qué se produjeron esas marcas. Si había algo sobre las vías, si era la propia vía que comenzaba a romperse".

Puente remarcó que "en este momento no es posible establecer una conclusión de qué produce esa marca”. La revelación del ministro llega en un momento en que los investigadores buscan resolver si el corte de 30 centímetros que identificaron los peritos en la vía férrea es causa o consecuencia del accidente.

— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 21, 2026

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el órgano responsable de la investigación sobre el mortal suceso en Adamuz. De llegar a confirmar que la causa del descarrilamiento está asociada con una deficiencia en la infraestructura ferroviaria, la responsabilidad recaería sobre Adif, la empresa encargada de la gestión, construcción y mantenimiento de la red ferroviaria española.

Adif opera como una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España y no está vinculada con Renfe, la compañía estatal que opera algunos trenes —como el segundo tren en Adamuz—.

43 víctimas mortales; 41 identificadas

Durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, las autoridades informaron sobre el hallazgo de una víctima mortal al interior del tren Alvia —el segundo implicado en el accidente—, lo que elevó a 43 el número de fallecidos.

El ministro Puente había indicado que era posible que los servicios de emergencia encontraran una víctima más del accidente, ya que la lista de muertos que había confirmados antes del último hallazgo era de 42 y la de desaparecidos de 43, por lo que solo había diferencia de una persona.

"Estamos muy cerca de reducir la diferencia entre las personas desaparecidas y las fallecidas", declaró antes de que fuera encontrada la última víctima.

Entretanto, un grupo de 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba avanza con la identificación de los cadáveres. El último reporte citado por la prensa local señala que ya han sido identificadas 41 víctimas.

Unos 37 heridos –33 adultos y cuatro niños— permanecen hospitalizados, nueve de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 86 personas han sido dadas de alta.

Los operarios luchan contra la maraña de hierros en la zona cero de la tragedia. Las labores de este miércoles se centran en el acondicionamiento del terreno y la retirada de raíles para que los bomberos comiencen el troceado de la segunda mitad del vagón de Renfe. El primer coche de ese tren y parte del segundo ya han sido troceados.

Estos trabajos se realizan para facilitar la entrada de la maquinaria pesada, con el fin levantar dos vagones que cayeron por un terraplén tras el choque.

Entretanto, el último vagón de Iryo ya fue cargado en una góndola para su retirada de la zona, después de que la Guardia Civil pidiera el martes la inmovilización del vagón 6, el primero en descarrilarse y foco de las investigaciones.

El centro cívico Poniente Sur de Córdoba, habilitado para recabar información sobre las víctimas y atender a los familiares, acogió en la mañana de este miércoles una reunión entre el Gobierno regional, la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y el Ayuntamiento. El fabricante del tren, Hitachi Rail, también participa de las pesquisas.

El conductor reportó "un engachón" y pidió parar el tráfico "urgentemente"

Segundos después del accidente, el conductor del tren Iryo advirtió en una llamada al centro de mando de Atocha, en Madrid, que había sufrido "un enganchón a la altura de Adamuz (Córdoba)".

En una segunda comunicación, informó del descarrilamiento y que los vagones estaban "invadiendo la vía contigua", por lo que pidió detener el tráfico "urgentemente". "No hay ningún tren llegando", responde el operador desde la capital.

El audio publicado por el 'ElDiario.es' detalla que, en la primera llamada, el conductor afirmó que el tren estaba "bloqueado", antes de manifestar que debía "reconocer" la situación.

EXCLUSIVA | El audio de la llamada del maquinista del Iryo al centro de mando tras el descarrilamiento: “He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz” https://t.co/Z5BlQypiua pic.twitter.com/GAFPciRiqQ — elDiario.es (@eldiarioes) January 20, 2026

El maquinista, que conversa con serenidad, habla de un incendio en uno de los vagones, por lo que debe abandonar la cabina para verificar. Acto seguido, solicita el envío a la zona de un servicio de urgencia, de bomberos y ambulancias para atender a los heridos.

El maquinista no advierte en ningún momento de la llamada de la presencia del tren Alvia, que, según la información revelada por el Gobierno este miércoles, se estrelló con el tren de Iryo nueve segundos después del descarrilamiento del primer tren.

Un segundo audio revelado por 'El País' permite reconstruir el escenario al interior del segundo tren siniestrado. Sin saber que el maquinista había muerto en el impacto, telefonistas del puesto de mando en Madrid llamaron a la interventora del tren, que viajaba en otro vagón. Ella afirmó que tenía "sangre en la cabeza" y describió una situación compleja para llegar hasta la cabecera del vehículo ferroviario.

Caos ferroviario

El mayor sindicato de conductores de trenes de España, SEMAF, convocó este miércoles una huelga nacional para exigir garantías de seguridad para los maquinistas.

A escala nacional, el transporte ferroviario español sufre una jornada de caos este 21 de enero, después de que otro un tren de cercanías descarrilara el martes cerca de Barcelona a causa del colapso de un muro de contención por fuertes lluvias, ​​lo que causó la muerte del conductor y heridas graves a cuatro pasajeros.

"Estamos hablando de una desgracia que tiene que ver con las condiciones meteorológicas", puntualizó el ministro Óscar Puente. Un tercer descarrilamiento de un tren en la red regional de Barcelona, causado por la caída de una roca en la vía durante la misma tormenta, se saldó ​​sin heridos, según informó Adif.

La cadena de accidentes están causando incertidumbre entre los viajeros, quienes buscaban alternativas para llegar a sus destinos. Los trenes regionales de Cataluña fueron suspendidos el miércoles para permitir las inspecciones de las vías tras las recientes tormentas.

"Vamos a exigir responsabilidades penales a los responsables de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria", afirmó SEMAF en un comunicado.

