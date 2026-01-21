Advertencia frontal de Irán tras las tensiones internacionales por la más reciente ola de protestas antigubernamentales que deja miles de muertos y detenidos.

El Parlamento iraní advirtió este 20 de enero que cualquier ataque contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una declaración de yihad, o guerra santa. Así lo declaró la comisión parlamentaria de seguridad nacional de la República Islámica, citada por la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes.

Las declaraciones llegan en medio del aumento de confrontaciones entre Irán y Estados Unidos tras la fuerte represión de las protestas en todo Irán, que, según advirtió el mandatario estadounidense, Donald Trump, podría provocar una respuesta de Washington.

"Cualquier ataque contra el Líder Supremo supone una declaración de guerra contra todo el mundo islámico y debe esperar la emisión de un decreto de yihad por parte de los eruditos islámicos y la respuesta de los soldados del Islam en todo el mundo", declaró la comisión parlamentaria.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénAutoridades iraníes sopesan levantar el bloqueo a internet; reportan hackeo a la televisión estatal

ONU convoca a reunión de emergencia sobre la represión de las protestas en Irán

"Se necesita una sesión especial debido a la importancia y urgencia de la situación, en particular debido a informes creíbles de violencia alarmante, represión de manifestantes y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en todo el país", se lee en la carta escrita por el embajador de Islandia, Einar Gunnarsson, en nombre de un grupo de países, entre ellos Alemania y Gran Bretaña.

La ONU confirmó que 21 países han apoyado la propuesta.

La represión de las manifestaciones en múltiples ciudades en Irán, que comenzaron el 28 de diciembre de 2025, ha provocado más de 5.000 muertos, incluidos unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, aseguró a Reuters bajo anonimato un funcionario iraní.

Algunas asociaciones de derechos humanos iraníes con sede en el extranjero mantienen la cifra de víctimas fatales cercana a las 3.500, según los últimos reportes de Iran Human Rights (IHRNGO) y HRANA. Ambas coinciden en que las cifras son previsiblemente mayores, aunque difíciles de esclarecer por el apagón informativo que rige en el país desde hace casi dos semanas.

"La sesión [de la ONU] será un mensaje a las autoridades iraníes de que el derramamiento de sangre y la supresión de las voces disidentes deben cesar, que están bajo vigilancia", dijo a Reuters Glenn Payot, integrante de Impact Iran, una coalición de 19 organizaciones no gubernamentales que hacen campaña por los derechos humanos en Irán.

El activista definió el encuentro del próximo viernes como una "oportunidad para que la comunidad de estados demuestre su apoyo global a los derechos de todos los iraníes a protestar pacíficamente".

Human Rights Watch, que el 16 de enero exhortó a la ONU a reunirse de emergencia, abogó por que una investigación existente, establecida por el Consejo de Seguridad en 2022 después de la última ola de protestas, indague sobre las muertes recientes y reciba más fondos para su labor.

Diplomáticos iraníes sostuvieron a Reuters que la administración de Teherán ha enviado a las misiones que investigan las protestas múltiples documentos para refutar las acusaciones de represión.

Leer tambiénCorte de Internet en Irán: mensajes de desafío publicados antes del regreso del silencio

Régimen aislado

El Foro Económico de Davos, que reúne anualmente a jefes de Estado, directores ejecutivos de múltiples organizaciones y organismos multilaterales en la ciudad suiza, anunció el lunes que retiró la invitación a la delegación iraní como condena a la represión de los manifestantes.

La sanción fue condenada con vehemencia por el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, quien afirmó que está basada en “mentiras y presiones políticas de Israel y de sus agentes en Estados Unidos”.

En un mensaje en X, Araqchi calificó de “irónico y trágico” que el Foro suspendiera su participación, pero no cancelara la invitación a funcionarios israelíes, “pese al genocidio de palestinos y la muerte de 71.000 civiles en Gaza”.

El jefe de la diplomacia iraní compartió en la red social un vídeo con imágenes de las protestas, enfocado en culpabilizar a Israel y Estados Unidos de coordinar los actos violentos en medio de las manifestaciones.

Davos justificó que "no es justo que el gobierno iraní esté representado en Davos este año" debido a “la trágica pérdida de vidas civiles en Irán”.

La explicación no convenció a Araqchi, que concluyó: “El doble rasero ahora es un signo de decadencia moral”.

Leer tambiénEjecuciones al alza: ONU alerta sobre aumento de aplicación de la pena de muerte

Una nación en quiebra y silenciada

El sistema de monitoreo de conectividad a internet NetBlocks denunció este martes que el apagón informativo que rige en Irán desde el 8 de enero, cuando las protestas desembocaron en una brutal represión, "impide que familiares y amigos se comuniquen con sus seres queridos".

"Tras la hora 280 del apagón de internet de Irán, la nación de más de 90 millones de personas permanece aislada un día más", detalló Netblocks en una publicación en X, que acompañó de un gráfico que evidencia la caída de la conectividad hasta el 1%.

Comerciantes de Teherán describieron a Associated Press pérdidas millonarias, ante la imposibilidad para vender en línea. El dueño de una tienda de mascotas confesó bajo anonimato que sus utilidades habían caído un 90%. "Antes, trabajaba principalmente en Instagram y Telegram, a los que ya no tengo acceso", detalló.

La debacle económica iraní fue la chispa que detonó las actuales protestas, que empezaron como una huelga de comerciantes contra la devaluación de la moneda y la consecuente inflación, antes de transformarse en un levantamiento de múltiples sectores sociales descontentos con la gestión del Gobierno.

La agencia de noticias estatal iraní, IRNA, citó a un viceministro de comunicaciones y tecnología de la información, Ehsan Chitsaz, quien dijo que el corte de Internet le cuesta a Irán entre 2,8 y 4,3 millones de dólares cada día, una estimación que Netblocks eleva a los 37 millones de dólares diarios.

Leer tambiénRegreso gradual de Internet revela imágenes de la represión a los manifestantes en Irán

Con Reuters y AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más