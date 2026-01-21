Escalan las tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos por el plan de Donald Trump de tomar Groenlandia.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró que su país respalda la propuesta que baraja el Parlamento Europeo sobre congelar el acuerdo comercial firmado con EE. UU. el pasado verano, como respuesta a las amenazas del líder de la Casa Blanca.

"La amenaza de aranceles aduaneros se está utilizando como chantaje para obtener concesiones injustificables", declaró Barrot, añadiendo que la Comisión Europea cuenta con "instrumentos muy poderosos" para responder a las amenazas de Trump.

"Francia no cederá ante ningún chantaje ni coerción, de ninguna fuente ni naturaleza"

Sus palabras llegan luego de que el mandatario estadounidense anunciara aranceles adicionales del 10% para al menos ocho países europeos que se oponen a su pretensión de tomar el control de la isla ártica: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

Todos estos países, ya sujetos a aranceles del 10% y el 15%, han enviado un pequeño número de militares a Groenlandia.

Asimismo, Trump amenazó recientemente con imponer un doble arancel del 200 % a los vinos y champanes franceses, en un intento por disuadir a su homólogo Emmanuel Macron de unirse a la llamada "Junta de Paz” para Gaza.

“En este contexto, Francia apoya la suspensión del acuerdo comercial con Estados Unidos solicitada por el Parlamento Europeo. Y si la coacción se materializara, Europa asumiría todas las consecuencias. La Comisión se está preparando para ello, así lo ha manifestado, y dispone de instrumentos muy poderosos para ello (…) Francia no cederá ante ningún chantaje ni coerción, de ninguna fuente ni naturaleza”, subrayó Jean-Noël Barrot durante la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional.

El titular de la diplomacia francesa matizó que su país reconoce los lazos históricos entre Estados Unidos y Europa, pero que ante un plan inaceptable, en referencia a Groenlandia, la respuesta en contra debe ser firme.

“Por supuesto, Francia recuerda con gratitud la sangre derramada por los soldados estadounidenses en las playas de Normandía para su liberación, y se propone cultivar su relación histórica con Estados Unidos 250 años después de su independencia, a la que contribuyó decisivamente (…) Pero cuando Estados Unidos presenta una propuesta inaceptable, debemos asumir plenamente la responsabilidad de decir no", enfatizó Jean-Noël Barrot.

"No a cuestionar la integridad de un territorio europeo bajo la protección de la OTAN (…) "No a la amenaza de aranceles utilizada como chantaje para obtener concesiones injustificables", remarcó el ministro de Exteriores francés.

Sus declaraciones marcaron un tono similar al del mandatario Emmanuel Macron, quien este martes desde Davos, en medio de las tensiones por Groenlandia, enfatizó en que Washington exige "mayores concesiones y busca debilitar a Europa", por lo que instó a Europa a defenderse y utilizar sus "instrumentos anticoercitivos".

El plan que baraja la UE en un intento por frenar las amenazas de Trump

Desde el fin de semana, la Unión Europea ha recibido peticiones para implementar una serie de contramedidas económicas nunca antes utilizadas, como parte de la respuesta del bloque de 27 países a las amenazas arancelarias de Trump.

Una fuente cercana al presidente francés, Emmanuel Macron, anticipó que los aliados europeos están trabajando para coordinar una respuesta e impulsar la activación del Instrumento Anticoerción, que podría limitar el acceso a licitaciones públicas en el bloque o restringir el comercio de servicios en los que Estados Unidos tiene superávit con la UE.

En ese sentido, los principales grupos políticos de la Eurocámara se mostraron a favor de congelar la aprobación del pasado julio del pacto comercial entre la UE y Washington.

El Partido Popular Europeo de claró que está "a favor del acuerdo comercial entre la UE y EE. UU., pero dadas las amenazas de Donald Trump con respecto a Groenlandia, la aprobación no es posible en este momento", sostuvo el presidente del grupo, Manfred Weber.

Además, en publicaciones en redes sociales, el pasado sábado 17 de enero, Bernd Lange, socialdemócrata alemán y presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, y Valerie Hayer, presidenta del grupo centrista Renew Europe, se hicieron eco de su llamamiento, al igual que la asociación alemana de ingenieros el domingo.

Sin embargo, algunos diplomáticos de la UE afirmaron que no es el momento de agravar la situación.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, más cercana a Trump que otros líderes de la UE, calificó la amenaza arancelaria del líder de la Casa Blanca como "un error" y declaró en una sesión informativa durante un viaje a Corea que había hablado con el mandatario estadounidense para expresarle su opinión.

Pero hasta ahora, ninguna advertencia ni negociación parecen disuadir al magnate de los bienes raíces convertido en presidente de sus ambiciones por tomar un territorio soberano.

En una intensa jornada de publicaciones en su plataforma Truth Social, en la madrugada de este martes el estadounidense remarcó que “no hay vuelta atrás” sobre su plan por anexionarse Groenlandia. Afirmaciones que enfatizó con una fotografía hecha con inteligencia artificial, en la que él aparece clavando una bandera de EE. UU. sobre territorio groenlandés.

