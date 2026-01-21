En las últimas horas, los Mossos d’Esquadra recuperaron la caja negra del tren accidentado en Gelida, Cataluña, por lo que ya analizan las posibles causas del accidente.

Entretanto, los maquinistas convocaron a una huelga nacional en la que exigen mayores medidas de seguridad para su trabajo.

"Vamos a exigir responsabilidades penales a los responsables de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria", declaró el sindicato de maquinistas SEMAF en un comunicado este miércoles 21 de enero, al tiempo que convocó a una huelga nacional.

Su pronunciamiento llega luego de que en la noche del martes un tren de cercanías descarrilara tras el derrumbe de un muro de contención sobre la vía durante las fuertes lluvias cerca de Barcelona. El maquinista murió y 37 personas resultaron heridas, incluidas cuatro de gravedad.

La víctima de este accidente fue un conductor en prácticas y la mayoría de los heridos viajaban en el primer vagón del tren, señalaron las autoridades locales.

Un tercer descarrilamiento de un tren en la red regional de Barcelona, ​​sin heridos, fue causado por la caída de una roca en la vía durante la misma tormenta, informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La huelga está motivada por "el estado emocional que atraviesan los maquinistas tras el fallecimiento de dos compañeros esta semana", declaró a la televisión local el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El funcionario agregó que intentaría persuadir a los maquinistas para que suspendan esa protesta, ya que dos de los tres descarrilamientos se debieron a las condiciones meteorológicas y no tuvieron nada que ver con el estado de las vías, según sostuvo Puente.

Las interrupciones de este miércoles causaron importantes atascos en las carreteras que conducen a Barcelona. Las autoridades regionales de Cataluña pidieron a la población que redujera los viajes innecesarios y a las empresas que permitieran el teletrabajo mientras continúe la huelga.

Dos accidentes ferroviarios graves en 48 horas

El siniestro en Barcelona se registró luego de que el pasado domingo 18 de enero el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que chocó con otro que se aproximaba, en Adamuz, provincia de Córdoba, en el sur del país, dejó al menos 43 personas muertas, incluido el maquinista del vehículo ferroviario que se acercaba, de las cuales 41 ya han sido identificadas.

Los equipos de rescate en el lugar del accidente de Adamuz procedieron este miércoles a desmontar el segundo vagón del tren, perteneciente a la operadora estatal Renfe, donde se encontraba su cafetería, para ver si se encontraban más cadáveres, según informó la Junta de Andalucía en un comunicado.

Durante la noche, utilizaron grúas para retirar del lugar uno de los últimos vagones del tren descarrilado, operado por el consorcio privado Iryo.

El ministro Puente afirmó que el tiempo transcurrido entre el descarrilamiento y la colisión fue de tan solo nueve segundos, lo que no dio tiempo a los trenes a frenar. Las autoridades habían indicado previamente que la diferencia era de 20 segundos.

Las grabaciones de las llamadas telefónicas entre el maquinista del tren Iryo y el centro de control en Madrid sugieren que él y los pasajeros que viajaban en los cinco vagones delanteros no se percataron inicialmente de que se había producido un choque con otro tren, afirmó Puente.

Solo después de descender del tren para inspeccionarlo y ver los daños en los vagones traseros, volvió a llamar para solicitar el envío de ambulancias.

Adif anunció este miércoles la introducción de un nuevo límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona después de que un maquinista informara del mal estado de la vía en un tramo de 78 kilómetros.

El martes, ya había ordenado a los maquinistas que limitaran la velocidad debido a la preocupación por el estado de la vía. Su equipo de mantenimiento trabajó durante la noche para inspeccionar la línea y encontró cuatro puntos que requerían reparación, según informó Adif en un comunicado.

Los accidentes están causando caos entre los viajeros, quienes buscan alternativas de transporte. Los trenes regionales de Cataluña se suspendieron en las últimas horas para permitir las inspecciones de las vías tras las recientes tormentas.

Con Reuters y AP

